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Оперштаб ответил операторам на просьбу разрешить работу салонов связи в Москве
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С 28 октября по 7 ноября салоны сотовой связи в Москве могут обслуживать покупателей онлайн и с помощью доставки, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Оперштаб отметил, что «салонам сотовой связи работать не запрещено». Однако «доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен». Указывается, что им разрешено «продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки». Оперштаб пояснил, что «ограничения введены временно и направлены на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией», передает РИА «Новости».
Напомним, компания «Вымпелком» совместно с другими операторами сотовой связи выступила с обращением к властям Москвы с просьбой включить салоны сотой связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью, а значит, разрешить работу в нерабочие дни.
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В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.
Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.
Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения
Коронавирус может способствовать преждевременному облысению из-за тромбообразования, проблем с кровоснабжением и работой эндокринной системы, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Руженцова отметила, что заболевание «часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы». Она указала, что «это может способствовать облысению», передает ТАСС.
Замдиректора подчеркнула, что в тяжелой форме коронавирус поражает разные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период. В случае легкого течения болезни, пациенты часто обращаются к врачам с опозданием, а иногда и вовсе не идут к медикам. В таком случае не исключено развитие постковидного синдрома. Руженцова сказала, что обычно его симптомы «тем более продолжительны и более выражены», чем «тяжелее протекает заболевание».
Напомним, сообщалось, что у мужчин, имеющих лысину, коронавирус чаще вызывает тяжелые последстви. В ходе исследования группа ученых выяснила как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. В начале 2021 года сообщалось, что количество обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, за год пандемии коронавируса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
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Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему стопроцентный иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.
«Назальная вакцина в первую очередь создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов после применения до нескольких дней», – говорит Малышев.
Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционный «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.
«Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.
Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.
Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.
В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
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Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.
Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».
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Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».
«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.
Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов
Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала правила въезда в страну привитых «Спутником V» иностранных туристов с 15 ноября.
«Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», – приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что иностранные туристы «не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса] в течение 14 дней до момента въезда в Израиль». Минздрав пока не опубликовал новый список «красных» стран.
Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.
Стало известно о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге и Вологде
Запас вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге заканчивается, в настоящее время осталось порядка 35 тысяч доз, сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге.
«Спутник Лайт» есть в наличии в поликлиниках – порядка 35 тыс. доз. Но этого мало», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Петербурга.
По ее словам, поставки вакцин зависят от Минздрава России. Информации о новых поставках «Спутник Лайт» в Петербург пока нет.
По информации комитета, на сегодняшний день общий запас вакцин от коронавируса в Петербурге составляет 713 тыс. доз, в том числе 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», 35 тыс. доз «Спутник Лайт», остальное – «Спутник V».
Между тем, власти Вологодской области тоже заявили, что в регионе заканчивается вакцина «Спутник Лайт».
Ранее правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда.
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Мясников объяснил, почему в России повысилась смертность от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым поделился мнением о том, почему в России стали чаще умирать от коронавируса.
Специалист заявил, что COVID-19 можно вылечить и дома, госпитализация нужна при вирусных пневмониях на основе особых показаний.
Высокую температуру можно сбить парацетамолом, обильным питьем и постельным режимом. Ошибка в том, что многие начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики, посетовал врач. Такой подход лишь ухудшает течение болезни.
«А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», – цитирует Мясникова РИА Новости.
Обращаясь к медикам, он призвал их предупреждать пациентов о вреде употребления лишних лекарств.
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Ранее доктор Мясников назвал
смертельно опасные лекарства. Ими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы.
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Власти Москвы рассказали о перспективах перевода школьников на дистанционку после каникул
Массового перевода школьников в Москве на дистанционное обучение после осенних каникул не будет, заявил заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.
«Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году», – цитирует чиновника РИА Новости.
Речь шла о минимизации контактов между учащимися и педагогами, а также о вопросах, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. Также он заявил, что большая часть учителей в городе уже получили вакцину от коронавируса.
Все это привело к тому, что удалось минимизировать риски, связанные с переходом на дистанционное обучение, подчеркнул Молев.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок от подростков для участия во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса. Принять участие в нем могут несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет.
Врачи сказали, кому особенно полезен «Спутник Лайт»
Российские медики проследили за последствиями вакцинации пациентов «Спутником-Лайт» и обнаружили, что наиболее сильная иммунная реакция возникала у перенесших ранее COVID-19, следует из статьи в электронной библиотеке medRxiv.
«Наши наблюдения показывают, что повторная вакцинация заметно повышает нейтрализующую активность антител к дельта-штамму SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов, но особенно сильно этот прирост проявлялся среди тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом концентрация антител в их крови начала расти уже на седьмой день после введения вакцины, тогда как у не болевших пациентов это происходило только через три недели», – передает ТАСС сообщение ученых.
Возникновение «дельта» штамма коронавируса и других его новых вариаций породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о проведении национальных программ по ревакцинации населения, эффективность которых еще предстоит оценить ученым.
Группа российских медиков под руководством Елены Васильевой, главного врача Государственной клинической больницы имени Давыдовского (Москва), получила первые данные такого рода для вакцины «Спутник-Лайт», которая уже сейчас используется для первичной и повторной вакцинации населения России.
В этом эксперименте приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок, применяемых сегодня в РФ для защиты от коронавирусной инфекции. Половина из них уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме присутствовали антитела к SARS-CoV-2.
Ученые воспользовались этой особенностью добровольцев для оценки того, насколько эффективным окажется «Спутник-Лайт» при повторной вакцинации населения. Для этого медики привили всех участников эксперимента и на протяжении последующих трех недель периодически забирали пробы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействиях с частицами альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.
Как показали эти наблюдения, вакцинация привела к появлению антител к коронавирусу фактически среди всех представителей обеих групп, однако «Спутник-Лайт» значительно быстрее и сильнее действовал на переболевших. В частности, пик концентрации антител в их организме был достигнут уже через неделю после прививки, а их активность против дельта-штамма была заметно выше, чем у не болевших пациентов.
Все это, как считают Васильева и ее коллеги, говорит в пользу того, что «Спутник-Лайт» можно применять как для первичной, так и повторной вакцинации, способной особенно эффективно защищать пациентов от альфа- и дельта-штаммов SARS-CoV-2.
Ранее россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно.
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Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск
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Иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Как сообщает РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконно.
«Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете», – сказал губернатор.
Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения.
В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Рон Десантис. Он попал в рейтинг издания The Hill, которое опубликовало список возможных преемников экс-президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Десантис наиболее вероятный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году.
Губернатор Московской области объяснил, почему закрыли рестораны для привитых
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что закрыть рестораны и сферы услуг даже для привитых граждан пришлось ради того, чтобы сбить темпы роста заболеваемости коронавирусом.
«Многие спрашивают, почему я закрываю для тех, кто привился и сделал все добросовестно. Мы это делаем для того, чтобы сбить волну, потому что ситуация требует действий, и бездействие будет исчисляться не деньгами, а более важным», – цитирует Воробьева РИА Новости.
Также он выразил надежду, что с 8 ноября рестораны и сферы услуг начнут работать в привычном режиме, но пропуск будет по QR-кодам. Вероятность того, что система останется даже после нерабочих дней остается высокой, сказал глава региона.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября. При необходимости регионы продляют эти дни или вводят локдаун.
В Москве и Подмосковье нерабочие дни начались раньше из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Также в этот период приостанавливают работу предприятия сферы торговли и услуг, кроме аптек и продуктовых магазинов.
Умер ведущий программы «Суд присяжных»
Адвокат, ведущий программы «Суд присяжных» Валерий Степанов умер от коронавируса, сообщил его коллега Рубен Маркарьян.
«Сегодня утром он умер от коронавируса», – передает РИА «Новости» слова адвоката.
«Суд присяжных» – шоу на НТВ, воспроизводящее судебные разбирательства с участием коллегии присяжных. В процессе разбираются уголовные дела, а затем коллегия выносит вердикт.
Минфин оценил уровень госдолга регионов России
Государственный долг регионов находится на безопасном уровне, долг составляет 2,6 трлн рублей, сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин.
Слова замглавы министерства приводятся в материалах Счетной палаты. Указывается, что госдолг «составляет около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов». В целом по России долг несколько сократился – в частности, на 243 млрд рублей, или на 18% с начала года «по рыночным заимствованиям». В двух регионах госдолг превышает 100%, но «ситуация регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга», передает ТАСС.
Как заявил Горнин, регионы имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. По данным на начало октября, темп роста их доходов составил 26%, «прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов». Если сравнивать с 2019 годом, прирост «в целом составляет 20%».
Горнин призвал укреплять налоговую базу регионов. Для снижения долговой нагрузки решено провести в 2021 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре. Также 29 субъектов получат около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Горнин отметил, что «рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», он должен «расти только пропорционально росту собственных доходов».
В материалах Счетной палаты также говорится, что мероприятия по преодолению последствий коронавируса в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 трлн рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве. Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях, передает РИА «Новости».
На днях президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.
Гинцбург оценил перспективы назальной вакцины от коронавируса
Иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – передает РИА Новости слова Гинцбурга.
Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.
Напомним, в середине октября Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
Песков назвал причину избыточной смертности в России
Распространение коронавируса и его последствия усугубили ситуацию со смертностью в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида. Вы знаете, что ковид, помимо самой болезни, которая убивает, еще имеет последствия. Поэтому причина в ковиде», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее президент Владимир Путин ввел с 30 октября по 7 ноября период нерабочих дней с сохранением заработной платы сотрудников. В некоторых регионах приняли решение объявить нерабочие дни раньше. А в Тюменской области заявили о полном локдауне.
За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.
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