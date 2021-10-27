Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль

Психолог рассказал, сколько времени в день детям можно играть в гаджеты

«За время пандемии дети дошкольного возраста стали проводить больше времени с гаджетами – до 24 часов в неделю, то есть в общей сложности сутки», – отметил доктор психологических наук Александр Веракса, выступая на круглом столе в газете ВЗГЛЯД.

«Это печальная статистика, учитывая то, что ребенку следует пользоваться гаджетом не более получаса в день», – отметил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса.

«Тот контент, который часто позиционируется как развивающий, таковым не является», – добавил эксперт. Веракса убежден, что психологическое сообщество должно активнее контактировать с бизнесом по вопросам разработки контента для развития детей.

Нормы о допустимой продолжительности использования детьми гаджетов сформировались еще до коронавируса, но сейчас условия изменились, в свою очередь отметил декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

«А что такое норма с учетом опыта пандемии? Вспомните, сколько было запретительных процедур по использованию гаджетов в школе, в раннем возрасте. Когда мы столкнулись с необходимостью либо неизбежностью этого, то вопрос, что такое новая норма пользования гаджетами, нам предстоит еще выяснить. Тут нужны широкие популяционные исследования, чтобы мы могли ответить, сколько с гаджетом сидеть и какие последствия дает краткосрочная и долгосрочная перспектива», – указал Зинченко.

Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». В своем выступлении Веракса также отметил, что у детей дошкольного возраста, лишенных социального взаимодействия со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, начинает страдать эмоциональная сфера, в то время как дети в возрасте до трех лет выиграли от более тесного общения с родителями в период локдауна.

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