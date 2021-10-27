Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов

Эксперт назвал причины большего количества антипрививочников в мире

Во всем мире было очень много сделано для того, чтобы вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что мы столкнулись с глубинной проблемой, которая существовала давно, сказал доктор психологических наук Александр Тхостов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«Антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, появились лет 20 назад», – заявил заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. И уже тогда надо было начинать учиться убеждать их в преимуществах вакцинации от инфекионных заболеваний. Ранее антипрививочники выступали против вакцинации от кори. «С ними нужно научиться работать. Мы же не выселим их на Марс», – отметил клинический психолог.

По его словам, часть противников прививок от коронавируса «плохо воспринимают аргументацию, но тем не менее ее нужно производить». «Если человек не согласен с вами, то с ним все равно нужно спорить, чтобы остальные, которые еще не такие убеждение, все-таки слушали и вас. Технология запугивания, конечно, дает эффект, но уже давно было доказано, что этот эффект очень короткий. На самом деле, нужно показывать выгоды этой вакцинации для людей. И сейчас уже что-то делается в этом отношении», – сказал эксперт. Он приветствовал то, что в России те, кто сделал прививку, смогут в период очередных граничений в конце октября – начале ноябре посещать театры и музеи.

Тхостов подчеркнул, что уровень доверия населения к инициативам властей оказался «достаточно низким» во всем мире. «Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно. В будущем ее будет необходимо решать», – уверен эксперт.

Профессор посетовал, что у людей слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию от ложной. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые медики, которые должны были «демонстрировать высокий уровень рациональности», «тоже подвержены странным теориям».

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Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД совместно с факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии обсуждали воздействие пандемии COVID-19 на психологическое самочувствие.

В этот же день с жесткой критикой антипрививочников выступил директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм – по его словам, противники вакцинации стали главными виновниками ужесточения ограничительных мер. По мнению Ретеюма, сторонники антипрививочного движения «убивают всю Россию». Антиваксеров (активных противников кампании вакцинации от COVID) раскритиковали многие звезды российского кино и театра. Ранее о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме газете ВЗГЛЯД рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Между тем количество зарегистрированных в России случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.

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