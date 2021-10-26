Психологи оценили степень эмоционального выгорания врачей и учителей во время пандемии

«Есть интересная общероссийская статистика по медикам, которые работают в «красных зонах». Во время первой и второй волны пандемии COVID-19 эти врачи меньше страдали от тревожности и депрессий, чем медики из «зеленых зон», – отметила психолог Мария Киселева, выступая на круглом столе газеты ВЗГЛЯД, посвященном психологическому состоянию российского общества во время пандемии.

«Недавно университет имени Сеченова провел исследование на тему психологического самочувствия российских врачей. Процент тех, кто нуждается в помощи психолога, достаточно стандартный. Это порядка 25-30% в любой исследованной нами группе: лечащие медики, врачи, заболевшие или переболевшие ковидом, их близкие... В данных группах среди психологических проблем отмечаются признаки депрессии, повышенной тревожности, посттравматического стрессового расстройства у тех, кто переболел», – рассказала завкафедрой педагогики и медицинской психологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Мария Киселева.

«Сейчас мы больше видим эмоционального выгорания у врачей и медсестер из «красных зон», особенно у тех, кто работает в реанимации, – указала психолог. – Основной проблемой для медиков является то, что конечной точки пандемии пока не видно, надо как-то успокаивать своих близких. Сказываются эмоционально- психологическая и физическая усталость медиков».

При этом, отметила Киселева, есть интересная общероссийская статистика по медикам, которые работают в «красных зонах». «Во время первой и второй волны пандемии врачи из «красных зон» имели лучший психологический статус, меньше страдали от тревожности и депрессий, чем врачи из «зеленых зон» и те, кто по разным обстоятельствам не работал как медик по своей должности и специальности», – констатировала завкафедрой педагогики и медицинской психологии университета имени Сеченова.

В «Сеченовке» работает центр психологической поддержки, открыт телефон доверия для заболевших коронавирусом и лечащих врачей, сообщила Киселева. «Услугами нашего центра могут пользоваться студенты. Большинство заболевших обращались к нам за помощью, движимые заботой не о себе, а своих близких. Особенно это касалось заболевших врачей», – рассказала психолог.

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«В последние полтора года у нас ведется активная работа со школьными учителями. Они в пандемию испытывают огромный стресс, в самом начале пандемии оказались в колоссальном одиночестве. К концу 2019 -2020 учебного года у многих учителей наросло эмоциональное выгорание, была зафиксирована психологическая усталость. Все это требовало большой работы от психологов», – в свою очередь рассказала завкафедрой общей и социальной психологии Департамента психологии Уральского федерального университета (УрФУ) Эльвира Сыманюк.

По словам специалиста, «в Уральском регионе стоит такая же длинная очередь из нуждающихся в помощи педагогов, какая в других регионах существует из нуждающихся в психологической помощи студентов». «Руководители общеобразовательных организаций Урала просят, чтобы психологи поработали с их преподавательским составом по вопросам снятия профессиональной усталости, восстановления работоспособности», – отметила Сыманюк.

«Наш департамент психологии, коллеги с других психологических факультетов Уральского региона включились в работу по проведению тренингов, диагностики, психологической работы с учителями, завучами, директорами школ. Только на нашей площадке прошли порядка тридцати – сорока тренингов по профилактике эмоционального, профессионального выгорания у учителей», – рассказала завкафедрой общей и социальной психологии Департамента психологии УрФУ.

Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий».

Добавим, что согласно сентябрьскому опросу холдинга Ромир, почти две трети россиян (64%) за последний год испытывали эмоциональное выгорание. Чаще других об эмоциональном выгорании заявляли россияне, которые в той или иной степени надолго задерживаются на работе. «Такое количество людей, ощущающих выгорание, связано с объективными проблемами – пандемией, стагнацией доходов людей и ростом цен», – отметил президент Ромир, основатель MILE Group и доктор социологических наук Андрей Милехин.

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