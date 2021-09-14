Эмоциональное выгорание в 2021 году испытали 64% россиян

Почти две трети россиян заявили, что столкнулись в 2021 году с эмоциональным выгоранием, и назвали лучшим способом борьбы с этой проблемой общение с близкими и друзьями, следует из опроса холдинга Ромир.

Согласно результатам исследования Ромир, почти две трети россиян (64%) за последний год испытывали эмоциональное выгорание. Лишь каждый пятый россиянин (20%) сказал, что это проблема его не коснулась, еще 16% респондентов затруднились ответить.

Чаще других об эмоциональном выгорании заявляли россияне, которые в той или иной степени надолго задерживаются на работе, а также те, кто не считает себя счастливым человеком.

Говоря о способах борьбы с выгоранием, чаще всего россияне отмечают, что проводят время с друзьями и родственниками (48%). Еще 33% заявили, что заедают эту проблему сладким, а 25% запивают успокоительными препаратами. Еще 22% россиян помогает время с животными, а 19% – употребление алкоголя, лишь 5% ходят к врачам.

«Такое количество людей, ощущающих выгорание, связано с объективными проблемами – пандемией, стагнацией доходов людей и ростом цен. Однако проблемы у людей не только экономические или эпидемиологические. Нарастает информационное давление, они сталкиваются с высочайшей скоростью изменения мира вокруг них. Ситуацию усугубляет мировоззренческий кризис, дефицит видения будущего, понимания, куда идет общество и мир. Это большая общественная проблема, и выхода из нее сегодня пока не видно», – заявил президент Ромир, основатель MILE Group и доктор социологических наук Андрей Милехин.

В исследовании приняли участие 2,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением 10 тыс. и более во всех федеральных округах.