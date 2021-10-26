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Полиция раскрыла сеть распространителей наркотиков
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Сотрудники полиции задержали более десяти участников преступной сети курьеров и закладчиков наркотиков, действовавшей сразу в нескольких регионах России, в тайниках обнаружено более 30 кг мефедрона, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что курьеры и закладчики из разных регионов России бесконтактным способом с помощью интернет-магазина в теневом сегменте интернета распространяли наркотическое средство. Для перевозки криминального товара некоторые из них использовали поезда межобластного сообщения. Так, одного из курьеров полицейские задержали в пассажирском поезде Самара – Санкт-Петербург», – передает РИА Новости слова Волк.
Отмечается, что задержаны 12 участников группы, девять из которых уже осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях. Трое, в том числе предполагаемая координатор деятельности, заключены под стражу.
По словам Волк, в ходе обысков у задержанных изъяли компьютерную технику, средства связи и прочее.
«Полученная в ходе осмотра электронных устройств информация позволила полицейским найти тайники с подготовленным для распространения наркотиком на территории Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 килограммов мефедрона», – добавила представитель ведомства.
Уточняется, что следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Устанавливаются возможные соучастники и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Ранее в Москве изъяли 600 кг сильнодействующих веществ для незаконной продажи наркозависимым.
Вашингтон заявил, что не поможет Европе с газом
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Власти США мало что могут сделать для помощи европейским странам в снижении цен на газ, Вашингтон не может приказывать компаниям, кому поставлять энергоноситель, заявил на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
«Думаю, США направляют значительные объемы сжиженного природного газа на рынок. Американское правительство не дает указаний нашим компаниям, кому продавать», – ответил он на вопрос о том, могут ли США содействовать преодолению энергетического кризиса в Европе путем поставок СПГ, передает ТАСС.
Он добавил, что «с этой точки зрения правительство США многое еще может сделать, что еще не сделано. США уже являются значимым, одним из крупнейших экспортеров на мировые рынки и сохраняют довольно значимую долю мирового рынка».
Ранее Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
Вирусолог объяснил, почему нет лекарства от COVID-19
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В отличие от бактерий, вирус – практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. И для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.
«Нельзя сказать, что никто не занимается поиском лекарства от коронавирусной инфекции. Это просто не афишируется, поскольку пока никаких существенных успехов в этом нет. Как только будет чем похвастаться, они сообщат, потому что им нужно будет выводить препарат на рынок, нужна реклама», – говорит Чепурнов.
Он напоминает, что в начале пандемии уже сообщалось, что лекарство от коронавируса есть, и им даже успешно лечили инфекцию, однако оно оказалось не столько эффективным, сколько токсичным. Все эти препараты были сделаны на основе японского фавипиравира. И пока ни один препарат не справился с данным вирусом лучше и безвреднее, чем человеческий иммунитет. Поэтому упор во всем мире сделан именно на создание и доработку вакцин, а не на поиск лекарства от COVID-19.
«Токсичность – это родимое пятно всех противовирусных препаратов, потому что в отличие от бактерий, которые представляют собой самостоятельную клетку, вирус вообще практически неживая субстанция, которая что-то может делать только тогда, когда внедрится в клетку. Получается, что для того, чтобы убить вирус, надо убивать клетку. А вот сделать препарат, который избирательно будет убивать только клетки, которые заражены, и не будет трогать клетки, которые не заражены, пока не удается», – объясняет вирусолог.
Тем не менее, на данный момент, по словам собеседника, немало химиков, причем как в России, так и за границей, которые разрабатывают препараты, в том числе против коронавируса. Однако, помимо разработки, их нужно еще и испытывать, но в России очень мало лабораторий, в которых можно работать с возбудителями первой и второй группы.
«Из тех, кто имеет такие возможности, это Вирусологический центр научно-исследовательского института микробиологии Министерства обороны РФ и центр «Вектор». Лабораторий очень мало, и они так или иначе заняты своими целевыми заданиями. Поэтому терапевтические препараты попросту сложно разрабатывать и негде исследовать», – рассказывает Чепурнов.
Кроме того, в случае с коронавирусной инфекцией есть еще одна проблема: практически полное отсутствие хорошей лабораторной модели (восприимчивого животного), продолжает специалист. А этот момент просто необходим для проверки противовирусного эффекта препарата. Испытаний таких необходимо проводить достаточно много, поскольку в некоторых случаях синтезированный препарат может не обладать прямым противовирусным эффектом, но на живой модели, в том числе на человеке, он может быть эффективен. Также и наоборот: препарат может обладать сильным противовирусным эффектом, но не излечивать. Например, ученые выяснили, что многие вытяжки из лекарственных трав обладают противовирусным эффектом – ими полезно полоскать рот, это действительно защищает от коронавируса, однако не излечивает от него.
«Чтобы лечить человека, нужно на какой-нибудь модели показать, что эффект есть, препарат хорошо работает, и только после этого можно запустить такой препарат на исследование вредности, токсичности и так далее. Даже вакцину против коронавируса пробовали всего на двух животных: приматах (что является очень дорогим и сложным) и трансгенных (генномодифицированных) животных (мышах, которым введен ген, благодаря которому они становятся восприимчивы к инфекции, как и человек). Однако такая мышь стоит как обезьянка, потому что их нужно растить и так далее. То есть моделей для испытаний практически нет», – подчеркивает вирусолог.
Сейчас есть лишь один удачный пример лекарства против вирусного заболевания – это препарат против гепатита С, делится профессор. Против данного заболевания разработали двух- и трехсложную комбинацию препаратов, которые влияют на разные этапы размножения вируса в клетке или его проникновение. Стоимость этого препарата для лечения только недавно удалось понизить с миллиона до 50–60 тысяч рублей.
«Первый пример есть, но пока он единственный. Но поскольку механика у каждого вируса своеобразная, применить для создания лекарственного препарата то же, что и в лекарстве от гепатита С, невозможно. Потому что все построено не на общих закономерностях, а на конкретном вирусе (свойствах его генома, биологии и так далее). Вот для гепатита С удалось подобрать сложную комбинацию, хотя он очень сложным был для лечения и создания вакцины, даже казалось, что это сделать практически невозможно. А все потому, что у него, так же как и у вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), очень изменчивый геном, что позволяет ему блестяще уклоняться от противовирусного иммунитета», – заключил Чепурнов.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что лекарственные препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, спасают жизни, однако они имеют побочные эффекты. В частности, лечение ими может привести к токсическому поражению печени.
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В Google раскрыли депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых удалили канал RT на YouTube
Компания Google согласилась раскрыть депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены аккаунты немецкоязычных каналов RT на YouTube, рассказал после встречи с представителями компании глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
По словам депутата, на вопрос, почему были удалены каналы RT, в Google ответили, что все это из-за нарушения внутренних правил.
«Я попросил компанию нам эти материалы предоставить, после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит», – сообщает РИА Новости со ссылкой на Пискарева.
Ранее сообщалось об удалении видеохостингом YouTube двух немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. При отказе разблокировать каналы компании пригрозили штрафом до 1 млн рублей, а при повторном нарушении уже до 3 млн рублей.
Ранее депутаты Госдумы попросили Google корректно отображать Крым, Севастополь и Курильские острова на своих онлайн-картах. Также снова сообщалось о материалах с запрещающей информацией, большинство находится на видеосервисе YouTube. Представители РФ потребовали их удалить.
Лавров ответил на слова главы Минобороны Германии о сдерживании России
Заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России являются фантазией и примером нежелания НАТО концентрироваться на реальности, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии.
«Мы верим, что нам необходимо концентрироваться на реальной жизни. Пока же воображение НАТО идет в сторону сдерживания России, подготовки атаковать Россию, как об этом сказала госпожа Крамп-Карренбауэр из Германии о том, что им необходимо быть готовыми грозить России ядерным оружием. Это все фантазии. Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, НАТО озабочена идеологическими вопросами и не хочет иметь дружественных отношений с Москвой. «Кто номер один, кому править миром – это то, что мы слышим от наших партнеров из НАТО. Они решили, что им не нужно иметь Основополагающий акт Россия – НАТО, который является основой наших отношений. Они называют Россию и теперь Китай, а на самом деле Россию и Китай вместе, угрозой для НАТО», – отметил министр иностранных дел.
По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс «пытается найти смысл своего дальнейшего существования». «Мой хороший друг [генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг, который был прекрасным премьер-министром Норвегии, теперь говорит, что НАТО должна быть ответственна за безопасность по всему миру, например в Индо-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке. И конечно, у нас есть эти разногласия с норвежскими соседями, которые мы обсуждаем», – добавил Лавров.
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Он отметил, что считает норвежцев очень прагматичными людьми. «Мы хотим быть прагматичными и концентрироваться на позитивном. Что бы ни делала Норвегия в качестве члена Североатлантического альянса, я уверен, она будет делать это с учетом полного осознания важности отношений с Россией», – заключил глава российского дипведомства.
Ранее в понедельник атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе. В минувшую субботу министр обороны России Сергей Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России, напомнив главе военного ведомства Германии, чем подобное заканчивается для Германии и Европы.
В прошлый четверг страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
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В Раде призвали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива.
«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook.
В прошлую субботу депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее на Украине заявили об энергетической катастрофе. В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. В свою очередь экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в несвоевременной покупке газа, которая обернется миллиардными убытками. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО
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Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО (нестратегического ядерного оружия) – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
Он подтвердил, что «по ключевым проблемам стратегической повестки» между Россией и США «сохраняются существенные различия». «Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения», – уточнил посол. По его словам, Россия в этом отношении занимает последовательную обозначенную позицию.
«Что касается наших новейших страткомплексов, то некоторые уже поставлены или будут поставлены в засчет по ДСНВ. При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратсистем в будущих режимах контроля над вооружениями», – подчеркнул Антонов.
В начале июня американское издание National Interest написало, что Россия обладает самым большим в мире арсеналом тактического ядерного оружия, который насчитывает от 3 до 6 тыс. боеголовок. При этом в публикации отмечалось, с экономической точки зрения России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
В мае глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.
В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.
В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы
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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли.
«Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то?» – рассказал Моргенштерн в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».
На вопрос телеведущей, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, он ответил, что это «круто», но необходимо больше побед в других сферах.
«Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад», – резюмировал Моргенштерн.
В свою очередь Собчак заявила в Telegram, что в интервью с Моргенштерном они поговорили о свадьбе, обысках, маме и разобрали с психологом комплексы рэпера.
«Этот боевик имеет богатую предысторию. Я долго приглашала Моргенштерна на разговор, а он уворачивался под разными предлогами. Дошло до публичной пикировки на премии «Муз-ТВ», которая дала повод прессе посудачить о нашей вражде. «К тебе я приду только за деньги!» (Ага, щас!) Как выяснилось позже, его команда была КАТЕГОРИЧЕСКИ против интервью именно мне: «Кому угодно, но только не Собчак!» – почти прямая цитата. Но прошло время, Моргенштерн окреп, нарастил броню и решился. Могу говорить пока только за себя, но оно того стоило», – написала телеведущая.
По ее словам, в интервью будет возможность увидеть настоящего Моргенштерна «без бесконечных инфернальных образов». «Он классный! Хотя и пытается это тщательно скрывать. Встречайте нового Моргена! Который хочет уйти со сцены, завести детей и избавиться от бремени славы», – уточнила она.
В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.
Напомним, против Моргенштерна возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и "Family". Рэпер комментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В июле полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера.
Эксперт объяснил важность сохранения поста президента для Татарстана
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«У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Айсин. Ранее татарский парламент единогласно проголосовал против переименования должности президента республики.
«Федерация – это собрание субъектов федерации, то есть государств в государстве. Согласно Конституции РФ, у каждого субъекта федерации есть свои символические особенности, которые определяют их некую государственность. В Татарстане, как и в других республиках, они тоже есть: флаг, гимн, а также особое наименование органов представительной власти», – пояснил казанский политолог, бывший лидер Всемирного форума татарской молодежи Руслан Айсин.
В свое время лидер Чечни Рамзан Кадыров стал инициатором отказа от наименования президента, напомнил Айсин. «Но Татарстан тогда заявил, что для республики это наименование очень важно, потому что это подтверждает определенный статус в рамках федерации», – добавил он.
«Есть и второй аргумент. У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Известно, что президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Нужно понимать, что восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы. Зарубежным лидерам важно, что они имеют дело с человеком, у которого есть определенные регалии. Так устроен Восток. При этом, конечно, очевидно, что их российский собеседник несет определенные обязательства, наложенные на него самим президентом Путиным», – уточнил политолог.
«Понижение до статуса «глава региона» для восточных лидеров будет означать, что перед ними не прямой представитель, а губернатор какой-то провинции. Соответственно уровень разговора будет совсем другой. Первое лицо само не станет общаться, пришлет вместо себя другого человека», – предположил Айсин.
«В-третьих, напомню, что в 2016 году Путин в одной из бесед с журналистами ответил на вопрос о наименовании поста лидера Татарстана. Он тогда сказал: пусть народ Татарстана сам это и решает. В этом смысле Путин оказался объективен. Не сенатору Андрею Клишасу и не депутату Госдумы Павлу Крашенинникову такие дела решать. Вот на эти три аргумента и опирается позиция Казани», – подытожил казанский политолог.
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, 27 сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».
Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.
В понедельник Госсовет Татарстана отказался поддержать проект закона. «На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов», – сказал глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отметив, в частности, требование об унификации высших должностей в регионе.
Решение было принято единогласно. Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.
Жительница Астрахани отсудила у больницы рекордную компенсацию за смерть от COVID
Жительница Ахтубинска добилась компенсации за смерть мужа от коронавируса в размере 1 млн рублей от районной больницы.
Женщина потребовала деньги из-за того, что врачи не оказали своевременную помощь ее 60-летнему мужу, передает Znak.com.
Согласно документам Астраханского областного суда, в начале июня мужчина обратился в районную больницу с жалобами на кашель и боль в груди. Он заявил, что имел до этого контакт с зараженными коронавирусом, но ему прописали лишь лечение от ОРВИ. Состояние пожилого человека ухудшилось, госпитализировали его только 19 июня, когда и взяли анализы на коронавирус, а 22 июня он умер.
Супруга умершего обратилась в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили. Адвокат Сергей Бронницкий рассказал, что женщина все же решила обратиться в суд. Ее поддержал после проигрыша первой инстанции областной суд. Отмечается, что 1 млн рублей – это самая большая компенсация, взысканная с больницы в России из-за смерти пациента от коронавируса.
Ранее жителю Омска удалось отсудить у больницы 400 тыс. рублей за смерть родственника от коронавируса. Суд решил, что смерть наступила из-за некачественного оказания медпомощи.
Вирусолог объяснил, почему до сих пор нет лекарства от коронавируса. Как сообщил специалист, вирус – практически неживая субстанция. Он умеет действовать только внутри клетки. Чтобы убить вирус, для этого надо убить клетку, рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Депутаты Госдумы потребовали от Google корректно отображать на картах Крым и Курилы
Депутаты Госдумы требуют от Google корректно указывать на картах Крым, Севастополь и Курильские острова, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе встречи с руководством компании.
Также выяснилось, что компания на начало октября не удалила более 2,6 тыс. материалов с запрещающей информацией, из них 2,5 тыс. приходятся на видеосервис YouTube.
«По состоянию на начало октября сего года общее количество неудаленного противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2650 материалов, из них YouTube – около 2500, иные ресурсы Google – более 150», – цитирует Пискарева ТАСС.
Депутат подчеркнул, что во время проведения прошлой встречи компании указали и на несоответствие отображения отдельных административно-территориальных единиц России на картах сервиса, и на запрещенный контент, размер которого превышал 5,7 тыс. материалов.
Также в ходе встречи было выдвинуто требование восстановить аккаунты немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube. Отмечается, что аудитория аккаунтов составляет 700 тыс. человек, она мгновенно осталась без выбранного источника информации.
«Иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать», – обратился Пискарев к руководству Google.
Ранее сообщалось, что Google после запросов RT согласился удалить некорректные запросы в поисковых системах на слова «вакцинация это». Ранее пользователи сообщали, что по данному запросу выдаются варианты «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
Молдавия впервые подписала контракт на поставку газа из Польши
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Молдавия впервые заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа, сообщила пресс-служба молдавского кабмина.
«Правительство Республики Молдова сообщает, что сегодня, 25 октября 2021 года, был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В правительстве отметили, что Молдавия впервые закупила газ у альтернативного источника. Компания Energocom получила семь заявок в рамках тендера. Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.
Как заявили в кабмине, приобретение газа у польской компании никак не отразится на тарифе для потребителей.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».
Наталья Орейро получила гражданство России
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Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», – говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на портале официальных правовых актов.
Ранее сообщалось, что процесс получения российского гражданства актрисой и певицей Наталией Орейро затормозился из-за пандемии, так как многие аргентинские учреждения продолжают оставаться закрытыми.
В мае Орейро спела фрагмент песни «Нам нужна одна победа» в честь 75-летия Победы на русском языке. В июне певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Позже Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян.
Ранее Путин подписал указ о приеме в гражданство России ряда иностранцев, в том числе российский паспорт получит советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай, к чьей книге «Научиться любить Россию» глава государства написал предисловие.
Британская полиция сообщила об убийстве россиянина
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Россиянин Леонид Лабошин, работавший в Оксфордском университете, погиб в результате вооруженного нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда, заявили в полиции долины Темзы.
«Семья Леонида Юрьевича Лабошина почтила его память. Он скончался после инцидента <...> в Ботли в воскресенье, 17 октября», – передает РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позже его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Лабошину был 31 год.
«Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино. Он любил музыку», – приводит полиция слова семьи погибшего.
Ранее стражи порядка сообщили, что 17 октября на мужчину совершили нападение, от ножевых ранений он скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не стали раскрывать.
По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Юджина Комана. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.
Напомним, в ноябре 2012 года тело Алекандра Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».
Эстонцев призвали не ждать «Спутник V»
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.
Каллас выступила в парламенте 25 октября, где обсудили тему борьбы с коронавирусом. Депутат от Центристской партии Михаил Стальнухин спросил о планах использования российской вакцины «Спутник V», которой предпочитает прививаться русскоязычное население страны, если она получит одобрение.
Каллас отметила, что договор на покупку вакцины никто не заключал. Она обратила внимание на результаты вакцинации в странах, где уже используют «Спутник V», отметив, что вакцина оказалась не очень полезной.
«Мое пожелание этим людям: стоит использовать вакцины, которые у нас уже есть», – приводит слова Каллас пресс-служба парламента, передает РИА Новости.
Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили 782 111 человека, что составляет половину от всего населения страны.
Румыния предложила обеспечить газом Молдавию без Приднестровья
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Газопровод из Румынии в Молдавию сможет покрыть нужды всей республики, за исключением Приднестровья, заявила директор управления румынской национальной системы газового транспорта Transgaz Елизабета Гидиу.
«Газопровод Унгены – Кишинев (Румыния – Молдавия) был введен в эксплуатацию с 1 октября. Он может пропускать до 6,5 млн кубических метров газа в день – количество, которое может покрыть потребности Молдавии без Приднестровского региона. Мы ждем, когда поставщики укажут объемы газа, которые мы можем транспортировать в Молдавию», – цитирует РИА «Новости» Гидиу.
По ее словам, в сентябре шли работы по установке компрессорных станций, в связи с этим газопровод был сдан в эксплуатацию 1 октября.
Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подписала с молдавской Energocom рамочное соглашение о поставках 700 млн кубов газа в случае необходимости.
Напомним, ранее переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться.
В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».