На Украине физлицам запретили пополнять депозиты в банках в рублях

Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату

«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе.

«Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.

«Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.

«В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский.

Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт.

В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным.

«Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали».

«Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС.

При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию».

В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате.

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.

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