В Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа

Страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя крайне нелогично, возлагая всю ответственность на Россию, заявила британская журналистка Мэри Дежевски.

В статье для интернет-издания Spiked она написала, что в Европе считали Россию обязанной оказать помощь, например, снизив цены на энергоресурс, передает РИА «Новости».

По ее словам, другие страны, как, например, США и Британия, пытаются совместить несовместимое, всячески препятствуя запуску «Северного потока – 2» и одновременно с этим прося поставлять больше газа, обвиняя Москву в попытках извлечь выгоду из ситуации.

Дежевски считает, что тем самым они демонстрируют глупую игру в трубопроводную политику.

Автор статьи подчеркивает, что сделать Россию козлом отпущения для Запада проще признания своих ошибок в энергетике: в частности, идею закупать газ на спотовом рынке вместо подписания долгосрочных контрактов. Оказали влияние и погодные условия – холодная зима и безветренное лето.

«Как это часто бывает, Запад поспешил обвинить Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал. Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то, и другое», – пишет Дежевски, обращая внимание, что такой «благотворительности» почему-то ждут лишь от Москвы, хотя поставками занимаются и другие государства.

При этом, как отмечает журналистка, реакция Кремля на эти выпады была сдержанной, поскольку президент России Владимир Путин заявил, что поставки газа можно нарастить, если Европа попросит. Также Дежевски предложила последовать совету постпреда России при ЕС Владимира Чижова, призвавшего Евросоюз относиться к Москве как к партнеру.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что российская сторона готова помочь Великобритании в преодолении газового кризиса. Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали власти Великобритании из-за ситуации с поставками российского газа в Европу.

Накануне Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.