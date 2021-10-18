Директор школы в Пермском крае рассказала об открывшем стрельбу ученике

Ученик, устроивший стрельбу в одной из школ Пермского края, всегда был спокойным и хорошо учился, избежать трагедии удалось благодаря работе педагогов, рассказала директор учебного заведения Галина Зайцева.

«Школа и поселок у нас небольшой, поэтому всех детей учительский коллектив знает. И думаю, благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребенку, поговорить с ним и договориться, чтобы он отдал оружие», – рассказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Большая П».

По словам директора, шестиклассник никогда не вызывал никаких подозрений. «Ребенок спокойный, хорошо учится. В данное время в школе работают службы, ведут расследование», – добавила Зайцева.

Напомним, в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами.

Шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним. Он признался, что украл ружье у отца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг после стрельбы в школе в Пермском крае.