Открывший стрельбу в пермской школе шестиклассник пожаловался на издевательства одноклассницы

Устроивший стрельбу в школе поселка Сарс в Пермском крае шестиклассник рассказал полицейским, что ночью «голоса посоветовали» ему совершить расправу над одноклассницей, которая якобы издевалась над ним.

Шестиклассник принес в школу охотничье ружье «Сайга» из-за конфликта с одноклассницей, которая, по его словам, издевалась над ним. Подросток заявил, что других учеников убивать не собирался.

Губаев сказал полицейским, что совершить расправу над одноклассницей ему ночью «посоветовали голоса». Школьник признался, что украл ружье у отца. По его словам, когда одноклассники не поверили, что ружье настоящее, он решил доказать им обратное и дважды выстрелил в стену и потолок.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, одноклассники характеризовали 12-летнего Диму Губаева только положительно, как спокойного и доброго.

«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие. В результате происшествия никто не пострадал», – сообщили местные власти.

Между тем отец стрелявшего подростка рассказал, что сам возил сына стрелять «по бумажкам». «Мы вместе всегда с ним ездили стрелять. Постреляем как бы, все – душу отвели», – заявил он.

По его словам, ружье хранилось дома в сейфе, а утром в понедельник он попросил сына найти от него ключи.

«Сайгу» он украл у отца. Инцидент произошел ранним утром еще до начала уроков, и в школе было мало детей. При этом он выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!» – передает «Ura.ru» cо ссылкой на Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, в своем поступке он также обвиняет отца, который издевался над его матерью. Директор школы, которая смогла обезвредить школьника, рассказала, что у мальчика был нервный срыв, «он кричал, что в него вселился Бог и боялся сам себя».

Утром в понедельник ученик шестого класса устроил стрельбу в школе Октябрьского городского округа. Он произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. Подросток задержан, шестиклассника обезвредил директор школы, уговорив отдать ему оружие. Устанавливаются мотивы поступка школьника и источник приобретения оружия. Источник уточнил, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности. Один ребенок попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами.