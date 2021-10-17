Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области Москвичей предупредили о погодной лихорадке 17 октября 2021, 14:57 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве на следующей неделе ожидается «погодная лихорадка», в начале недели днем ожидается до плюс 6, ночью заморозки, а с четверга начнет резко теплеть, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, в понедельник в Москве дневная температура понизится до плюс 4-9, что немного свежее нормы, а дальше столбики термометров опустятся на самое дно холода. Во вторник ночные показания опустятся до минус 1 – плюс 4, после полудня - уже не выше плюс 1-6. В ночь на среду на дорогах и тротуарах местами появится и первая в сезоне слабая гололедица, «Правда, днем, благодаря гребню антициклона, распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля – плюс 5, а это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнется температурный разворот», – рассказал синоптик. В четверг температура, по его словам, повысится до плюс 7-12. Он добавил, что в конце недели потепление усилится, ночью до плюс 5-10, днем до плюс 9-14, не обойдется без дождей. Ранее синоптики сообщили, что облачная погода, по области местами небольшой дождь ожидаются в Московском регионе.

Свидетельница нападения на станции «Текстильщики» стала обвиняемой 16 октября 2021, 16:28

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» стала обвиняемой по делу, ее обвиняют в брани в общественном месте, об этом она рассказала в СМИ. «Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», – сказала Ольга изданию «Подъем». Она добавила, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте. «Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Я на стрессе, на эмоциях, говорила: «Вы что творите!» Потом сказали, что будут производить опись содержимого моей сумки и изъятие всего, включая телефон. Я отказалась отдавать им личные вещи. Ну тогда, стали они говорить, вы будете здесь находиться двое суток для выяснения вашей личности», – рассказала собеседница. По ее словам, ей вменяют то, что она якобы материлась в вагоне, где была толпа, но такого на самом деле не было. «Я говорила с ними, но без мата. Я написала, что не согласна с протоколом. Вчера три часа я была в отделении на Таганке. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при этих сотрудницах», – призналась она. Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка. В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение. После нового конфликта в столичном метро возбудили уголовное дело 15 октября 2021, 20:59

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после конфликта пассажиров на станции метро «Текстильщики», сообщили в ГСУ СК по Москве. «По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин принялись приставать к женщине. За нее вступились другие пассажиры. «В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда», – указали в СК. В столичном ГУ МВД сообщали, что конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало. Ведомство начало проверку. СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, а за нее заступаются пассажиры. Задержаны трое виновников конфликта на станции метро «Текстильщики» 16 октября 2021, 10:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. «Трое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается», – цитирует РИА «Новости» Иванову. Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка. Напомним, в начале октября на «синей» ветке московского метро произошел конфликт. Пьяная компания избила молодого человека, заступившегося за девушку. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство и угрозе применения насилия в отношении полицейского. В Москве внучка зарезала дедушку 14 октября 2021, 17:25 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-западе Москвы во время ссоры 18-летняя внучка зарезала своего 74-летнего дедушку, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова. «Во время конфликта подозреваемая нанесла дедушке множественные ножевые ранения в область туловища и шеи. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался на месте», – приводит ее слова агентство «Москва». Уточняется, что подозреваемая была задержана сотрудниками столичного управления Росгвардии. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. Названы получившие звезду Michelin рестораны Москвы 14 октября 2021, 20:48 Текст: Елена Мирошниченко

Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь из них получили по одной звезде, еще два ресторана получили по две звезды. В Москве проходит презентация первого гида Michelin по российской столице, во время которой были объявлены рестораны, получившие звезды Michelin. Одну звезду Michelin получили рестораны «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и CABBA, передает РИА «Новости». По две звезды Michelin получили рестораны Artest Chef's table и Twins Garden. «Получение звезды – это настоящее достижение. И Москва будет очень гордиться этими ресторанами», – отметил соведущий мероприятия, международный директор гидов Michelin Глендаль Пулленек. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд Michelin ресторанам Москвы моральной поддержкой отрасли, передает RT в своем телеграм-канале. Он также поблагодарил инвесторов, которые продолжают вкладывать в развитие ресторанного бизнеса столицы, и поваров, которые продолжают быть на своих рабочих местах в условиях пандемии. Ранее сообщалось, что первый выпуск гида Michelin в Москве будет включать в себя 69 ресторанов. Напомним, два российских ресторана оказались в двадцатке лучших ресторанов мира в рейтинге The World's 50 Best Restaurants. В список лучших попали московские White Rabbit (13-е место) и Twins Garden (19-е место). Церемония объявления 50 лучших ресторанов планеты прошла в Сингапуре. Дептранс Москвы отказался убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках 16 октября 2021, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках. Официальный отказ ведомства опубликовал Telegram-канал Readovka. Московский метрополитен добавил, что дополнительная навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» появилась для удобства иностранцев, которые едут от этих станций на автобусах до Московского миграционного центра. «Удаление информации на таджикском и узбекском языках и замена на английский язык в настоящий момент считаю нецелесообразным», – подчеркнул начальник Службы пассажирских сервисов метро Роман Прыганов. Он отметил, что ранее навигация на «Прокшино» и «Лесопарковой» на русском языке дублировалась на английский. При этом ранее президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. Собянин назвал демографический спад в Москве временным 14 октября 2021, 22:02 Текст: Кристина Коваленко

Каждый год рождается около 100 тыс. детей в Москве, а демографический спад, фиксируемый в последнее время, временный, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также падение рождаемости он не считает радикальным, связав происходящее с демографическими волнами, которые начались еще во время войны и от начала 90-х. Такая волна характерна для всей страны, считает градоначальник. «Тем не менее, у нас ежегодно рождаются около 100 тысяч москвичей, целый город», – сказал Собянин в эфире канала ТВЦ, передает РИА Новости. Он рассказал, что в Москве возникает периодически дефицит школ и мест в детских садах. Особенно часто это можно наблюдать в новых районах. В сложившихся такой проблемы нет, сообщил мэр. В последнее годы в Москве построили около 500 школ и детских садов, сейчас строительство продолжается. В ближайшие три года сдадут еще 70 соцобъектов, уточнил Сергей Собянин. Ранее мэр столицы говорил о росте заболеваемости коронавирусом в городе. Он заявил, что текущая осенняя волна сложная и имеет высокую динамику. Рост заболеваемости составил 20-30%. Москвичам пообещали последний всплеск тепла перед наступлением холодов 16 октября 2021, 19:39 Текст: Вера Басилая

Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, перед которым выпадет первый снег. «Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон», – говорится в сообщении на сайте центра «Фобос». Показания термометра, как прогнозируется, будут колебаться в пределах от +8 до +13 градусов. По словам специалистов, перед потеплением, согласно их данным, во вторник и среду Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег. Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, когда в Центральной России пойдет первый снег. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве 14 октября 2021, 21:48 Текст: Вера Басилая

Текущая осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с высокой динамикой, рост заболеваемости за последние недели составляет 20-30%, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», – цитирует мэра Москвы телеканал ТВЦ. По его словам, за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20-30%. Также мэр заявил, что в Москве возможны краткосрочные ограничительные меры из-за ситуации с COVID, передает ТАСС. Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что в российской столице необходимо усилить ограничения по коронавирусу, это позволит остановить рост заболеваемости. Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса, наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин указал на высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в Москве 15 октября 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высоки, необходимо соблюдать санитарные нормы и проходить тестирование, заявил мэр города Сергей Собянин. «В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», – цитирует Собянина РИА «Новости». По его словам, нужно проходить своевременное массовое тестирование и лечение, а также вакцинацию. Глава города в пятницу осмотрел центр вакцинации от коронавируса, открывшийся в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования. «Здесь в ГУМе организовано сразу два блока – один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться «Спутником Лайт». И здесь же в ГУМе открыто экспресс-тестирование», – пояснил мэр. С 11 октября в ГУМе прошли тесты на коронавирус 876 человек, у 33 из них выявлен коронавирус. За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания. Собянин анонсировал открытие десятков новых пунктов экспресс-тестов на COVID-19 в Москве 15 октября 2021, 15:19 Текст: Алексей Дегтярев

В столице с понедельника откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, заявил мэр города Сергей Собянин. Экспресс-тесты появились почти одновременно с ПЦР-тестами, но в первое время их качество оставляло желать лучшего, заявил глава города в ходе осмотра центра вакцинации в ГУМе, передает РИА «Новости». На данный момент качество экспресс-тестов улучшилось, оно достаточно высоко, их эффективность оценивается в 80%. «Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население», – пояснил Собянин. Выявляемость коронавируса в ходе экспресс-тестов также повысилась – около 4%. «Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида», – указал мэр. Он призвал всех вакцинироваться, поскольку «сегодня нет другого способа защитить себя». «Особенно, конечно, это важно для пожилых», – подчеркнул градоначальник. За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания. При пожаре на газовой подстанции в Москве пострадал человек 15 октября 2021, 14:22 Текст: Алексей Дегтярев

При пожаре на газовой подстанции на улице Грина в столице пострадал один человек, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС. «По уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Потерпевший отказался от госпитализации, сообщил источник агентства в медицинских кругах. Пожар начался на газовой подстанции в 11.40 мск, огонь перекинулся на три машины, которые полностью выгорели. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она выросла до 75. В 12.37 пожар полностью ликвидировали. В пресс-службе комплекса городского хозяйства поясняли, что возгорание произошло на газорегуляторном пункте «Виллар», находящемся на балансе ООО «Газпром газораспределение Москва» в Северном Бутово. «Работа теплоэнергетических объектов города не нарушена. На месте работают городские службы», – добавили там. Между тем источник в экстренных службах отмечал, что в результате возгорания жильцы 12 домов остались без газа из-за происшествия. Синоптики рассказали о погоде в столице 15 октября 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам холодную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в столице покажут 5 градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь, местами сильный дождь. К обеду воздух в Москве прогреется до 8 градусов. Ветер прогнозируется западный, юго-западный силой 5-6 м/с, местами с порывами до 15-17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Синоптики рассказали о погоде в столице 16 октября 2021, 06:15 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 8–10 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 6 – плюс 11 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус, передает ТАСС. Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области 17 октября 2021, 12:25 Текст: Валентина Григоренко

Экстренное предупреждение о сильном ветре, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций распространили почти на всей территории Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. «Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане, Тенькинском, Хасынском, Ягоднинском и сохраняется в Омсукчанском, Северо-Эвенском, Ольском городских округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (источник ЧС – ветер)», – уточнили в ПСЦ, передает РИА «Новости». Уточняется, что в городе Магадане, местами в Ольском, на побережье Северо-Эвенского, Омсукчанского городских округов ожидается ветер северо-восточный 16-21 метров в секунду. А на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского городских округов порывы ветра будут достигать уже 30 метров в секунду. На прошлой неделе ученые сообщили, что в девяти регионах Дальневосточного федерального округа прогнозируются мощные циклоны, которые будут сопровождаться порывами ветра до 35 метров в секунду.