Сообщников Тесака обвинили в серии убийств по его показаниям

Бывшие соратники покойного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) причастны к серии убийств, расследование по делу проводилось по показаниям самого Тесака, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Фигурантами дела являются около 10 человек, в том числе Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулевин, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, пишет «Коммерсант».

Они были задержаны, после чего арестованы в декабре 2020 года. Еще двоих подозреваемых этапировали в Москву из колоний, где они отбывали наказания за другие преступные деяния.

Сергей Коротких, известный как Малюта, арестован заочно для международного розыска, он перебрался на Украину и даже участвовал в деятельности батальона «Азов».

Всех их обвиняют в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, дело возбудили еще в 2007 году после публикации в Сети записи жестокого убийства двух мужчин. Одного из них опознали, им оказался уроженец Дагестана, второго так и не удалось установить.

Адвокат Алексея Гудилина Александр Тимошенко сообщил, что Тесак после признания своей вины в убийстве в 2007 году начал давать показания сотрудникам СКР и оперативникам.

Всего Марцинкевич написал девять явок с повинной, благодаря ним раскрыли два резонансных преступления 2003 года, одно из них связано с отрезанием головы двум гостям Москвы.

Показания Тесака подтвердили минимум двое фигурантов – Кайль и Хотулев, они рассказали подробности произошедшего. Хотулев добровольно в ходе обыска у него дома выдал ружье, которое применялось для инкриминируемого деяния.

Адвокаты затруднились сказать, сколько всего в деле эпизодов.

Напомним, Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик сообщал, что региональные следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака. Позднее он заявил, что Следственное управление СК по Челябинской области решило отменить постановление об отказе о возбуждении уголовного дела о смерти националиста.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщал, что осужденный оставил предсмертную записку. Следственный комитет по Челябинской области не видел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК также сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни.

В ноябре 2020 года СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Тесака, и признал, что тот покончил с собой.