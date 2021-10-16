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Врачи объяснили разницу между антителами после коронавируса и вакцинации
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Большинство антител, которые образуются после болезни, не дают защиты, вирус приносит серьезный вред организму. В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные», которые никак не влияют на здоровье, их достаточно, чтобы бороться с болезнью.
«В вакцине содержатся определенные антигены, наиболее «сильные». Большая часть вакцин содержит только определенный фрагмент коронавируса или генетический материал, кодирующий его. И в данном случае антитела образуются только в отношении этих участков, а не всего вируса. Поэтому более узкий спектр антител», – цитирует «Вечерняя Москва» врача-иммунолога Николая Крючкова.
Он добавил, что исключением в данной ситуации являются инактивированные цельновирионные вакцины «КовиВак», Sinopharm, Sinovac, в них содержится хоть и «убитый», но цельный вирус. Но антитела образуются в меньшем количестве, чем после болезни, и не идентичные тем, которые появляются у переболевших.
«Вирус все же неживой. Он не размножается. Также при инактивации вирусных частичек происходит изменение антигенного состава. Многие считают, что поэтому лучше встретиться с цельным вирусом. Но надо помнить, что заражение вирусом влечет за собой целый ряд негативных последствий, включая летальный исход. Кроме того, нам и не нужно для того, чтобы организм эффективно справлялся с инфекцией при повторной встрече с ней, иметь полный слепок антигенного состава вируса», – добавил Крючков.
Большинство антител, которые образуются после встречи с вирусом, не дают защиты. Главное для человека – высокое количество нейтрализующих антител. Поэтому вакцины достаточно, чтобы организм запомнил опасного противника и начал борьбу с ним при новой встрече.
«Понятно, что иммунитет после вакцины не равен иммунитету после инфекции. Но естественная инфекция гораздо хуже, потому что это – заболевание со всеми последствиями», – подчеркнул врач.
Инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь пояснил, что натуральные и вакцинные антитела отличаются друг от друга по составу. Также искусственные антитела отличаются друг от друга в зависимости от того, каким препаратом был иммунизирован человек.
«Но, помимо самого названия антител, еще вопрос в качестве антител и в том, как формируется иммунитет. Так вот по «ЭпиВакКороне» видим, что эффективность невысока относительно «дельта»-штамма. «Спутник», хоть и дает иммунитет от спайкового белка, но эффективность его высока в плане того, чтобы не заразиться. «КовиВак» дает различные виды антител, но его эффективность, по достоверным данным, пока мы не знаем. По предварительным сведениям, против индийского штамма она тоже снижается», – добавил врач.
Тимаков подчеркнул, что «вирус поражает внутренние органы, вызывает постковидный синдром, серьезнейшие изменения в органах и их работе, вакцины же являются неживыми, на органы не влияют, в организме инфекция не размножается». Поэтому выбирать способ получения защиты организма от ковида даже не приходится. По предварительным данным, иммунитет после коронавируса в легкой форме хуже, чем после вакцины, добавил врач.
По словам Крючкова, есть предположение, что естественные антитела сохраняются в организме чуть дольше, нежели поствакцинные. Ученые ведут работу по этому вопросу.
Также он подчеркнул, что максимум антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же количество антител снижается после заболевания довольно быстро: в три раза после болезни через 2,5–3 месяца.
«Но есть часть людей, у которых они вообще не появляются в значительном количестве. Таких 10% примерно. Есть порядка 20 процентов людей, у которых через 6 месяцев уровень тел падает настолько, что они перестают обнаруживаться в тесте ИФА», – добавил Крючков.
По его словам, клетки памяти, фиксирующие информацию о вирусе, с которым встречался организм, сохраняются на годы. Но их наличие не говорит, что человек защищен. Нужны эффекторные лимфоциты и нейтрализующие антитела в достаточной концентрации.
«Срок от 5 до 8 месяцев считается нормальным для прохождения вакцинации после болезни или ревакцинации. Есть наверняка люди, у которых иммунитет сохраняется гораздо дольше, например год. Но их выявить сложно»,– подчеркнул врач.
В свою очередь Тимаков отметил, что сегодня и искусственные, и натуральные антитела держатся по длительности одинаковое время. Но качество всех этих антител в долгосрочном будущем и то, какие из них будут более эффективными, пока неизвестно. Ученым предстоит это выяснить с помощью исследований.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких.
За минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
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Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
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«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Врач описал простой механизм препятствования распространению COVID-19 через школьников
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Если у кого-то из проживающих в одной квартире со школьником появились симптомы ОРЗ, то ребенку не следует идти в школу как минимум до получения результата теста на COVID, сказал газете ВЗГЛЯД профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Такие меры следует принять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В большинстве случаев, если в семье кто-то заболевает, имея симптомы ОРВИ, родители все равно отправляют ребенка в школу. Делают они это с благими намерениями: чтобы школьник не сидел в одной кваритире с заболевшим. Однако такое решение ошибочно.
В связи с тем, что дети в большинстве случаев переносят COVID-19 бессимптомно, родители даже могут не понять, что они заболели, объясняет Малышев. В случае, если кто-то из домашних заболел, а в будущем выявляется, что это коронавирусная инфекция, ребенок может стать ее распространителем. Он передает вирус другим ученикам, а те приносят его в свои семьи.
«Если у ребенка нет никаких клинических проявлений, но он находится в одной квартире с заболевшим с симптомами ОРЗ, то ему обязательно нужно остаться дома. А когда у заболевшего уже возьмут тест, и в итоге окажется, что у него не коронавирус, то ребенок снова может пойти в школу. Однако если коронавирус у заболевшего подтвердится, то ребенок остается дома на обсервацию (изоляция в течение определенного срока в квартире под медицинским наблюдением), даже если у него ПЦР-тест отрицательный», – говорит инфекционист.
Кроме того, врач подчеркнул, что если у ребенка выявляются любые симптомы ОРЗ, ему также следует остаться дома. «Даже если потом окажется, что как таковой инфекции нет, то все равно пусть несколько дней полежит, а потом со справкой отправится на занятия», – заключил Малышев.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в полтора раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
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Замглавы ФМБА: Жесткие меры не заставят россиян вакцинироваться
Жесткие меры не помогут привлечь большее количество людей к вакцинации от коронавируса, человек должен сам отвечать за свое здоровье, заявила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», – приводит РИА «Новости» слова Яковлевой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России за последние сутки выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов.
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Минздрав призвал к ограничению социальных контактов россиян из-за COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжится, если не принять мер по ограничению социальных контактов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», – цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, сегодня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации в стране в целом.
«Рост заболеваемости ковидом связан с поведением населения и низкими темпами вакцинации», – добавил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,2 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения, выздоровели 6 937 756 человек, умерли 220 315.
Напомним, в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки.
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Проценко счел ситуацию с COVID близкой к критической
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации», – передает РИА Новости слова Проценко.
Проценко объяснил, что большое число пациентов в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.
Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности – прежде всего носить маски в общественных местах.
«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», – добавил Проценко.
Ранее Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке.
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Верховный суд признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением
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Верховный суд России назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.
С жалобой до ВС дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), передает РИА Новости.
Полицейские обнаружили его без маски в магазине «Колобок» в Якутске и составили протокол. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.
ВС напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах. «Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)... и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», – отмечается в постановлении суда.
«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания)», – заключил суд.
Ранее Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи.
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РФПИ опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами
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Вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
«Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины «Спутник Лайт» и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ к COVID-19. Комбинация [вакцины от] AstraZeneca и «Спутника Лайт» показала отличный результат», – указано в сообщении в Twitter-аккаунте разработчиков «Спутника V».
Разработчики опубликовали копию сравнительной таблицы испытаний различных комбинаций вакцин, из которой следует, что для людей, привитых двухкомпонентной вакциной от AstraZeneca, лучше всего показали себя бустерные уколы в комбинациях AstraZeneca и Moderna (повышается содержание всех антител), AstraZeneca и «Спутник Лайт» (повышается содержание двух типов антител из трех). У привитых обоими компонентами российской вакцины лучше всего себя показало сочетание «Спутника Лайт» и Moderna. При этом наихудшим вариантом, если судить по уровню иммунного ответа, оказалось сочетание «Спутника Лайт» с китайской вакциной Sinopharm. Уровень антител всех трех типов после этой комбинации снизился.
Ранее проводимое в Аргентине исследование не выявило серьезных побочных эффектов при комбинации первого компонента российской вакцины от коронавируса «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») с препаратами компаний AstraZeneca и Sinopharm.
Напомним, в мае Минздрав России, НИИ имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. В конце июня первые серии «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что антитела появляются через 21 день после вакцинации «Спутником Лайт».
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «Спутником Лайт» смогут привиться граждане, которые по каким-то причинам боятся делать две инъекции вакциной «Спутник V», а также уже переболевшие коронавирусной инфекцией.
Напомним также, в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина компании AstraZeneca недостаточно эффективна. Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».
В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили британско-шведской компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение РФПИ.
Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.
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В РФПИ назвали возможные сроки регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Разработчики российской вакцины «Спутник V» намерены получить одобрение препарата Всемирной организацией здравоохранения до конца года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отмечала, что организация рассчитывает на скорое одобрение российского препарата, она подчеркивала, что это «очень хорошая вакцина».
До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
«Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин
Иностранцы, которые захотят въехать в США, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщил Госдеп. Российский «Спутник V» в число таких вакцин пока не входит.
Новые меры, предусматривающие вакцинацию для пересечения границ США, вступят в силу с 8 ноября. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что «от иностранцев, приезжающих в США», станут требовать «доказательств полной вакцинации от COVID-19», передает РИА «Новости».
При этом «вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ». Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.
На прошлой неделе ВОЗ заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». В РФПИ заявили, что разработчики «Спутника V» намерены получить одобрение препарата ВОЗ до конца года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации, устранены, остались административные процедуры. «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
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Инфекционист заявил о неспособности вакцинации остановить коронавирус
Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун.
Заявление медика прозвучало на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
Он отметил, что вакцинация не может полностью контролировать распространение вируса, она позволит лишь снизить до минимума уровень осложнений при заражении. В пример он привел Сингапур. Иммунитет у местного населения превысил 80% благодаря прививкам, но число инициированных все равно растет.
«Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась» – отметил Вэньхун.
Также инфекционист рассказал о ситуации в США, где зараженных становится больше среди тех, кто уже поставил прививку. Эксперт высказался о необходимости вакцинации лишь для того, чтобы снизить смертность и осложнения.
Говоря о будущем, врач заявил, что население планеты сформирует коллективный иммунитет за счет вакцинации и инфицированных.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что впервые показатель смертности от коронавируса уменьшился до самого низкого уровня.
В Крыму планируют ввести QR-коды
На Крымском полуострове планируется ввести систему QR-кодов из-за роста заболеваемости коронавирусом в республике, сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
«Задачу такую поставил глава республики [Сергей Аксенов]. Эту работу мы начинаем, [находимся] в начале пути. Такое мероприятие, возможно, будет введено в Крыму», – заявил Гоцанюк в эфире «Крым-24», передает ТАСС.
Он добавил, что руководство региона не намерено вводить локдаун. «Постараемся этого не допустить», – сказал глава совета министров.
В последние несколько дней в Крыму наблюдается резкий рост заболеваемости, 552 случая зафиксировано за последние сутки, что является максимумом за пандемию.
В четверг власти Белгородской области решили ввести в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
До этого власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Читатели онлайн-версии британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о якобы «краже» Россией формулы AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V.
«Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда», – заметил Xao Fan-Tzilin, передает РИА «Новости».
«Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу», – добавил Dr Tarr.
«В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить», – написал Username Mk 2.
«Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости», – отметил еще один пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием. Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материала о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V».
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Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию от COVID-19.
«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку», – передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что это может стать дополнительным стимулом для вакцинации. «Но все это дополнительные стимулы. Но главный стимул – это собственное здоровье», – подчеркнул мэр столицы.
Граждане России старше 18 лет, обладающие московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины), примут участие в розыгрыше однокомнатных квартир в Москве, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
Еженедельно на протяжении пяти недель начиная с 27 октября будет разыгрываться по две однокомнатные квартиры в Москве. Новая акция «Вакцина – твой ключ к здоровью!» – продолжение стимулирующих вакцинацию мер, проведенных в Москве весной и летом. Акция инициирована Московской торгово-промышленной палатой, а призы предоставляются застройщиками.
Для участия в акции в период с 18 октября по 21 ноября получите первый компонент вакцины от COVID-19 или пройдите ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины). Акция распространяется на граждан России старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.
Первый розыгрыш состоится в среду, 27 октября, в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем примут участие те, кто вакцинировался на предыдущей неделе – с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить каждую среду, последний – 24 ноября. Еженедельно в течение пяти недель будут разыгрывать по две квартиры среди прошедших вакцинацию и ревакцинацию москвичей. Информацию о победителях объявят в прямом эфире телеканала «Москва 24» и опубликуют на mos.ru.
В начале октября мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости.
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Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток
Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в документе .
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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