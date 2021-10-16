В России выявили 33,2 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 33208 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33208 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6545, Санкт-Петербурге – 3088, Московской области – 2403.

Всего в стране выявили 7 958 384 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 981 907 человек, из них вылечились за сутки 22 268 человек.

Также за сутки зафиксировано 1002 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.

Накануне, 15 октября, в России выявили 32196 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1012.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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