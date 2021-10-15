Российские патрульные ледоколы могут вооружить ракетами «Калибр»

Многоцелевой арктический транспортный рефрижератор двойного назначения типа «Иван Папанин» может быть оснащен контейнерным комплексом ракетного оружия «Калибр-К», сообщил куратор проекта, член совета директоров компании «Югрефтрансфлот» Виктор Кот.

«На борту арктического рефрижератора типа «Иван Папанин» может размещаться мобильный комплекс ракетного оружия «Калибр-К». Для этого потребуется три стандартных грузовых контейнера, которые могут быть поставлены на борт и разгружены на берег 40-тонными судовыми кранами», – приводит слова куратора проекта ТАСС.

Кроме того, как сообщил Кот, при необходимости выгрузки комплекса на берег имеется возможность временно разместить на судне четвертый контейнер с боевым расчетом «Калибра-К». «На переходе по Севморпути личный состав будет проживать в пассажирских каютах судна. При необходимости «Иван Папанин», совершая челночные рейсы по Северному морскому пути, может также исполнять роль экспедиционного судна», – добавил куратор проекта.

Напомним, в июне прошлого года командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что российский ледокол «Иван Папанин» – это наступательное вооружение, так как он может нести крылатые ракеты «Калибр». При этом он не пояснил, почему считает, что ракеты «Калибр» не могут использоваться в оборонительных целях. В МИД подчеркнули, что «Иван Папанин» является не классическим ледоколом, а военным кораблем, потому установка на нем вооружений не должна вызывать вопросов.

В конце октября 2019 года на Адмиралтейских верфях в Петербурге спустили на воду головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», который был заложен в апреле 2017 года для ВМФ России. Корабль объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола, предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки задержанных судов, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что спуск на воду головного патрульного ледокола проекта 23550 «Иван Папанин» можно расценивать как получение Россией оружия против американской наглости в Арктике.

Многоцелевой транспортный рефрижератор типа «Иван Папанин» благодаря ледовому усилению корпуса, системе электродвижения «Азипод» и ледовой радиолокационной станции сможет двигаться по Севморпути без ледокольного обеспечения. Транспорт будет оперативно доставлять научным и военным базам в Арктике модули с ремонтными мастерскими, медицинскими и жилыми блоками, а также группы специалистов. Основная функция рефрижератора – вывоз морепродуктов из Дальнего Востока в европейскую часть России.

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