Подозреваемый в ритуальном убийстве ребенка свалил вину на свою подругу

Отчим убитого в Рязанской области подростка в ходе допроса сообщил следствию, что убийство несовершеннолетнего совершила его знакомая.

Мужчина в ходе допроса заявил, что женщина «взяла гаечный ключ... и охотничий нож», она хотела с помощью ножа «рисовать», передает РИА «Новости» со ссылкой на фрагмент записи допроса подозреваемого, предоставленного следственным управлением СК по региону.

Также отчим заявил, что предупреждал женщину, чтобы та не убивала несовершеннолетнего, та заверила, что хочет оглушить подростка.

«Она пошла, я остался в машине. По времени... не знаю... Прибегает с круглыми глазами: я его убила... У меня шок, истерика, пошли смотреть... Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать», – добавил он.

В ведомстве пояснили, что на данный момент уточняется мотив и детали произошедшего.

Ранее в региональном СУ СК сообщали, что в Рязанской области задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве несовершеннолетнего.

«Смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера», – отмечали в ведомстве.

СМИ уточняли, что отчим мальчика называл себя бандитом и участником группировки, а женщина, подозреваемая в его убийстве – девушка из Москвы, которая работала тренером по биатлону.