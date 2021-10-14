Подозреваемые в ритуальном убийстве подростка задержаны под Рязанью

В Рязанской области задержаны двое подозреваемых в ритуальном убийстве несовершеннолетнего, тело подростка нашли в регионе, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Подросток жил в поселке Стенькино Рязанского района, он пропал 8 октября, его тело нашли в лесу 13 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера... Местонахождение подозреваемых установлено, и они задержаны», – добавили в СК.

Следователи намерены ходатайствовать об их аресте, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

По делу назначены судмедэкспертиза и генетическая экспертиза, уточняются мотив и другие детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Мать убитого, которая также воспитывала четырехлетнюю дочь, несколько лет назад начала отношения с подозреваемым, источник Пятого канала указал, что мужчина называл себя бандитом и участником группировки «Айрапетовская».

После того, как пара перестала сожительствовать, начались споры, и мужчина принялся угрожать женщине. Она написала несколько десятков заявлений на него в полицию.

Дом, где жили бывшие возлюбленные, они поделили между собой. Женщина жила в нем постоянно с сыном, а мужчина туда изредка приезжал.

По данным телеканала, подозреваемый нашел себе девушку из Московской области, которая, предположительно, работала тренером по биатлону.

На стенах дома после пропажи подростка были найдены следы крови, та же кровь была найдена в автомобиле отчима. Позже его задержали вместе с подругой, та дала показания первой и призналась в причастности к убийству.