В СПЧ предложили исключить международные премии из поводов для признания иноагентом

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева и Леонид Никитинский подготовили законопроект о поправках к законодательству об иностранных агентах.

По словам Меркачевой, члены Совета предложили не считать международные премии и призы поводом для включения в реестр иностранных агентов, передает «Интерфакс».

«Про иностранные деньги. К денежным средствам и (или) иному имуществу не относятся средства, являющиеся денежной частью международных премий и призов, установленных за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, благотворительности и защиты прав человека, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, а также средства на транспортные расходы и проживание, связанные с участием в международных конференциях, симпозиумах, семинарах», – говорится в законопроекте.

Также предлагается предупреждать некоммерческие организации или физические лица до момента признания их иноагентами и предоставить им три месяца для того, чтобы направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия в целях исключения указанных оснований. В законопроекте предлагается предоставлять право физическим лицам, которые уже признаны иноагентами, не маркировать личную информацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

Муратова поздравили и в Кремле, и в Белом доме.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.