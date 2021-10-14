На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации Эксперт оценил американский опыт блокировки VPN-доступа к пиратским интернет-ресурсам Назначена дата переговоров Google с Госдумой 14 октября 2021, 21:43 Текст: Алексей Дегтярев

Руководство Google в конце октября в Госдуме обсудит с депутатами соблюдение российских законов, сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Мы пригласили, они откликнулись, 25 [октября] они готовы с нами коммуницировать в режиме видеоконференции», – цитирует ТАСС Пискарева. Парламентарий пояснил, что в ходе совещания планируется обсудить соблюдение компанией в России Конституции и российских законов, «а также цензуру». У депутатов есть поручение спикера Госдумы, согласно которому необходимо выяснить, «почему все-таки идут двойные подходы к исполнению законов по удалению из интернета незаконного контента». «Почему-то это правило об удалении действует только на территории Германии и Америки. Мы хотели спросить, почему в отношении России не существует у них таких же критериев по удалению незаконного контента», – заключил он.

Mail.ru Group решила сменить название на VK 12 октября 2021, 11:58

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Компания Mail.ru Group сменит название на VK, объявил генеральный директор компании Борис Добродеев. Добродеев заявил, что «VK – это единый бренд для всей компании, в отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», передает ТАСС. Он отметил, что «уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий». «Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса – от малого до крупного – и многое другое», – добавил генеральный директор организации. Mail.ru Group – это российская технологическая корпорация, среди ее активов: социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн-игр, куда входят такие проекты, как Warface и Crossfire, мессенджер ICQ, мобильный сервис объявлений «Юла», каршеринг «Ситидрайв», сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил», и платформа для доставки еды Delivery Club. Политолог рассказал о преимуществах новой структуры Госдумы 12 октября 2021, 14:00

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Увеличение комитетов в Госдуме поможет депутатам лучше взаимодействовать с федеральными исполнительными органами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Во вторник прошло первое заседание Госдумы восьмого созыва, на котором были названы составы парламентских комитетов. «Изменения в Госдуме связаны с перераспределением полномочий комитетов, их количество приведено в соответствие с числом профильных органов исполнительной власти. Это вызвано обновлениями в Конституции, расширяющими контрольные полномочия Госдумы. Логично, когда тот или иной министр приходит в профильный комитет и защищает строчки бюджета своего ведомства», – считает доцент философского факультета Уральского федерального университета Анатолий Гагарин. Что касается кадрового обновления депутатского корпуса, то оно соответствует предвыборным обещаниям партий, в первую очередь – «Единой России», указал аналитик. «Важно то, что обновление коснулось руководящих постов в Госдуме: новички получили сильные позиции, например – Владислав Даванков, который стал вице-спикером от «Новых людей», – подчеркнул эксперт. Из глав комитетов он отметил Сергея Кабышева (СР, комитет по науке и образованию), Александра Демина («Новые люди», комитет по малому и среднему предпринимательству) и Сангаджи Тарбаева («Новые люди», комитет по туризму). «Среди замов мы видим активистов ОНФ, движения «Мы вместе», участников конкурса «Лидеры России». Кроме того, Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев заняли места, соответствующие их компетенциям в комитете по контролю и в комитете по информационной политике», – сказал собеседник. По его словам, важно то, что «Единая Россия», несмотря на конституционное большинство в новой Госдуме, отдала другим партиям половину комитетов. «Это говорит о том, что партия власти готова разделять ответственность за законодательную политику государства. В целом, я думаю, что обновление – это динамичный и долгосрочный тренд в нашем парламенте», – резюмировал Гагарин. Утром во вторник стартовала работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила свой состав, где стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. На первом заседании Вячеслава Володина избрали председателем палаты. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ, которые занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва. Согласно документу, шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию «Единая Россия»: уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции «Единой России» в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от «Справедливой России – За правду» – Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель «Новых людей» Владислав Даванков. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как проходит процесс обустройства парламентариев в новой Госдуме. Политолог: КПРФ подставилась, назначив мать убийцы главой думского комитета по детству 13 октября 2021, 20:48 Текст: Елена Мирошниченко

«КПРФ в каком-то смысле подставляется, назначая тех или иных кандидатов на должности», – заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя выдвижение компартией на пост главы думского комитета по делам семьи, материнства и детства Нины Останиной, сын которой несколько лет назад убил человека. «КПРФ имеет право назначить своего руководителя комитета по делам материнства, детства, семьи. Они делегируют Нину Останину, сын которой несколько лет назад убил человека», – приводит слова Чеснакова Telegram-канал «Сказано на Эхе». По его словам, в таких действиях нет криминала, но было бы странно, если КПРФ не критиковали бы за этот выбор: «Есть определенные этические правила, это же все-таки комитет по делам семьи, материнства и детства». «Политик – это публичное лицо, это будет обсуждаться, люди должны знать эту информацию и политические силы имеют право претензии предъявлять, – считает Чеснаков. – КПРФ в каком-то смысле подставляется, назначая тех или иных кандидатов на должности». Как ранее сообщало РИА «Новости», комитет Госдумы восьмого созыва по вопросам семьи, женщин и детей возглавила депутат от КПРФ Нина Останина. Сын Нины Останиной Даниил осужден на 12 с половиной лет лишения свободы за убийство своего делового партнера – разногласия между ними возникли из-за крупных долгов. Также Даниил подозревался в причастности к банкротству Черемшанского угольного разреза в Кемеровской области и растрате предназначенных для него денежных средств на нужды КПРФ, сообщал «Царьград». Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram и YouTube 13 октября 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram, а в США также зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе YouTube, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. О проблемах с Telegram сообщают жители России, США, Великобритании, Германии и других стран, они жалуются на работу приложения, соединение с сервером и работу сайта, передает РИА «Новости». В США около 2.00 мск начались проблемы еще и с YouTube. Большинство (62%) пользователей жалуются на работу сайта, также поступают жалобы на проблемы с просмотром видео и работу приложения (23% и 14% соответственно). Напомним, в 4 октября в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и в Британии, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, России и в других странах. Руководящие должности в Госдуме заняли участники «Лидеров России» и «Школы губернаторов» 12 октября 2021, 19:05 Текст: Евгения Шестак

Руководящие должности в новой Госдуме заняли победители и участники конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика», а также слушатели программы «школы губернаторов». Об этом заявил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров. «Сегодня по итогам первого пленарного заседания Госдумы стало известно, что руководящие должности в VIII созыве Госдумы заняли, в том числе победители и участники конкурсов «Лидеры России», «Лидеры России. Политика», а также выпускники и слушатели программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую еще называют «школой губернаторов», – сообщил Комиссаров. Всего руководящие должности в Госдуме VIII созыва заняли 49 победителей и участников конкурсов платформы «Россия - страна возможностей», слушателей программ кадрового управленческого резерва, а также участников акции «МыВместе», активистов «Общероссийского народного фронта». Так, 16 победителей и участников конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» избраны в руководство комитетов Государственной Думы. Один в качестве председателя комитета, 15 – заместителями глав комитетов. 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы Государственной Думы VIII созыва: Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции «Единая Россия», Сергей Пахомов, Владимир Гутенев, Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов от ЛДПР стал заместителем председателя Госдумы. Кроме того, в Госдуму вошли 18 человек, участвовавшие в акции «МыВместе»: в частности, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев стал председателем Комитета по молодежной политике, бывший главврач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов возглавил комитет по охране здоровья, председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Олгоблина стала заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам, Ряд депутатов являются участниками нескольких проектов. Например, первый заместитель Комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич, возглавляя «Молодежку ОНФ» принимал активное участие в акции «МыВместе», а также принимал участие в конкурсе «Лидеры России. Политика». Напомним, во вторник первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва открыла один из старейших депутатов, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова («Единая Россия»). Депутаты Госдумы избрали председателем палаты Вячеслава Володина. Госдума на первом пленарном заседании выбрала председателей комитетов по различным направлениям. Эксперт: Единый онлайн-измеритель будет оценивать аудиторию ТВ и интернета по одной методике 12 октября 2021, 22:43

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

С принятием закона о едином интернет-измерителе медиа-индустрия и государство смогут получить единую и независимую систему оперативной оценки потребления информационного и развлекательного контента. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор компании Mediascope Руслан Тагиев. Ранее эксперты провели дискуссию о принятых в последнее время законах, регулирующих деятельность IT-корпораций. Новая система оценки касается всех сред распространения, – от классического телевидения до онлайн-кинотеатров и социальных сетей, пояснил генеральный директор компании Mediascope Руслан Тагиев. «Такая система позволит уйти от отдельных «колодцев» в измерении разных медиа, и привести рынок к сквозной оценке всего потребления информации и контента в терминах количества человек, – сказал Тагиев. – В перспективе система даст фундаментальный анализ «бюджета» времени населения, потраченного на развлекательный и информационный контент». Во вторник в Москве в конгресс-центре Grand Ballroom состоялась бизнес-конференция «День Бренда 2021», в рамках которой состоялось заседание «Созидание будущего. Философия нового маркетинга». Эксперты обсудили, как система единого учета и исследования аудитории онлайн-платформ повлияет на социально значимый контент. «Мы уходим от измерения каналов коммуникации, а переходим к измерению единиц контента. И когда это заработает, а я надеюсь, мы что-то сможем показать в следующем году, с точки зрения социально значимого контента, это внесет позитивный элемент», – говорил на заседании Тагиев. Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять законопроект о едином измерителе аудитории в интернете. Как говорится в пояснительной записке, измерение аудитории в Сети будет поручено уполномоченной организации, которую выберет Роскомнадзор. В июне закон был принят в третьем чтении. Президент Владимир Путин подписал закон в июле. Также был подписан закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются «систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований». Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться правительством РФ. Как следует из документа, измерение аудитории должно проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором. Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу. Ранее источник в индустрии сообщил ТАСС, что вместо создания нового измерителя для подсчета аудитории соцсетей и аудиовизуальных сервисов планируется расширить полномочия компании Mediascope, которая уже отвечает за исследование аудитории телеканалов. Автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин подтвердил, что Mediascope – один из кандидатов при выборе уполномоченного измерителя. Горелкин также уточнял, что законопроект предполагает измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов. По его мнению, реализация документа необходима как для государства, так и для бизнеса. Инициатива получила поддержку Минцифры и Роскомнадзора. В начале октября Горелкин заявил, что комплексное применение принятых в последнее время законов, регулирующих деятельность IT-корпораций, поможет Роскомнадзору оценить их доходы в РФ. Глава «Молодежки ОНФ» рассказал о своих задачах после избрания в Госдуму 13 октября 2021, 20:00 «Я вижу свою миссию и максимальную пользу в развитии волонтерства и добровольчества, поддержке молодежи, а также помощи всем тем, кто в ней нуждается в силу возраста или особенностей здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. До избрания в Госдуму Кастюкевич был заместителем руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также принимал активное участие в акции «МыВместе».



По его словам, депутат – тот же общественник, только наделенный дополнительными полномочиями и ресурсами, которые необходимо направить туда, где они будут максимально полезны обществу и людям. «Рад, что среди коллег депутатов в этом созыве немало профессионалов высокого уровня, моих товарищей и соратников. Это позволит более эффективно и всесторонне подходить к решению различных вопросов», – отметил Кастюкевич. В Госдуме VIII созыва 24 представителя ОНФ, избранные депутатами, получили руководящие посты. А всего по итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ. Володин призвал сохранить ограничения в работе ГД на фоне коронавируса 12 октября 2021, 15:36 Текст: Елизавета Булкина

На данный момент в Госдуме привито мало депутатов, поэтому необходимо сохранить ограничения на работу ГД, а комитеты могут работать дистанционно, заявил депутат Вячеслав Володин во время выступления перед голосованием на пост спикера. «Должны быть введены ограничения и на посещения здания (Госдумы), и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало», – передает его слова РИА Новости. Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва. Ранее Володин заявил, что на первом пленарном заседании Госдумы отсутствуют 11 депутатов из-за коронавируса. Володина избрали спикером Госдумы восьмого созыва 12 октября 2021, 12:45

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом заседании избрали председателем палаты Вячеслава Володина. За это решение проголосовали 360 депутатов из 450. У его конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова – 61 голос. Кандидатура Володина была выдвинута фракцией «Единая Россия». Он занимал пост председателя и в Госдуме седьмого созыва, передает ТАСС. Депутаты Госдумы восьмого созыва на первом пленарном заседании во вторник проголосовали за постановление об избрании двух первых вице-спикеров и девяти вице-спикеров палаты. Первыми вице-спикерами избраны Александр Жуков от фракции «Единая Россия» и Иван Мельников от фракции КПРФ, которые занимали эти посты и в Госдуме седьмого созыва. Согласно документу, шесть из девяти вице-спикеров Госдумы представляют фракцию «Единая Россия»: уже занимавшие эти должности в предыдущем созыве Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, а также лидер фракции «Единой России» в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол. Вице-спикером от ЛДПР стал экс-замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов, от «Справедливой России – За правду» – Александр Бабаков, также пост вице-спикера занял представитель «Новых людей» Владислав Даванков. Ранее ЕР выдвинула Володина на пост спикера Госдумы. Госдума восьмого созыва приняла постановление о создании 32 комитетов 12 октября 2021, 11:15 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты Госдумы восьмого созыва во время первого пленарного голосования проголосовали за постановление об изменениях в регламенте работы нижней палаты парламента нового созыва. В Госдуме будут работать 32 комитета и три постоянных комиссии, Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов, передает ТАСС. Отмечается, что увеличение произошло благодаря «разукрупнению» ряда комитетов. Глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков объяснил, что структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти. На минувшей неделе ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва. На Камчатке появилось первое «цифровое село» 12 октября 2021, 10:19 Текст: Наталья Ануфриева

Первое «цифровое село» появилось в Камчатском крае – в селе Соболево теперь доступны современные цифровые сервисы и высокоскоростной интернет. «Ростелеком» заложил основу для создания цифровой территории и развития сельской местности. Высокоскоростной безлимитный интернет теперь доступен 856 семьям, из них 314 проживают в частных домах, говорится в сообщении на официальном сайте Камчатского края. «Сегодня исполняется пять лет с тех пор, как оптико-волоконный интернет пришел на Камчатку. Это масштабный проект, который позволил жителям края получить доступ к цифровому миру. Мы не останавливаемся на достигнутом. За прошедшие пять лет была проведена большая работа, и мы планомерно идем к тому, чтобы интернет был доступен в каждом поселке. Яркий пример – село Соболево, достаточно труднодоступное, находящееся на западном побережье Камчатки. В этом году благодаря строительству более 200 километров линии оптико-волоконной связи нам удалось обеспечить жителей села надежным, качественным, быстрым интернетом. Сегодня мы запустили проект «Цифровое село», который сфокусирован на создании благодаря оптико-волоконной связи целого набора цифровых сервисов», – сказал губернатор региона Владимир Солодов. «Для нас это большое событие. Теперь жители района могут связываться со своими близкими, друзьями, родственниками. Многие молодые люди уже с этого года начинают дистанционное обучение. Медицинские работники имеют возможность получить консультации своих коллег из других городов и регионов. Все учреждения уже подключились», – заявил глава Соболевского района Василий Куркин. Отмечается, что благодаря реализации проекта жители села Соболево получили доступ к различным сервисам в сферах образования, здравоохранения, государственных услуг, развлечения, приобретения товаров и услуг. «Проект «Цифровое село» представляет собой экосистему цифровых сервисов, которые охватывают все сферы жизни. На примере села Соболево видим, что даже в отдаленном и труднодоступном селе можно с помощью современных технологий создать комфортную среду. В первую очередь это отражается на качестве жизни населения. Жители Соболева до прихода оптики пользовались спутниковым интернетом. Сегодня более 800 семей могут подключить современные услуги связи, требующие высокой скорости передачи данных. Стало возможным обмениваться большим объемом информации, получать госуслуги, удаленно работать и учиться. Мы будем тиражировать этот опыт и на другие поселения», – отмечает директор Камчатского филиала «Ростелекома» Алексей Кулаков. По проекту «Цифровое село» в Соболево внедрили систему для безопасности населения. На улицах установили 44 камеры видеонаблюдения, 10 из них оснастят функциями видеоаналитики: шесть видеокамер будут распознавать автомобильные регистрационные знаки и четыре настроят на другие виды аналитики (детекция дыма и возгорания, обнаружение оставленных предметов и т.д.). В случае чрезвычайного происшествия оперативные службы могут своевременно среагировать на инцидент. Видеонаблюдение помогает поддерживать порядок на территории Соболево. Специалисты разместили пять точек доступа Wi-Fi с единой авторизацией: на центральной площади села, в Доме культуры «Соболевский» и в местной поликлинике. Компания установила в доме культуре и музее телевизионные панели для информирования граждан и гостей поселка. На экранах администрация может размещать актуальную информацию для населения, проигрывать тематические ролики и выводить другую информацию. Социально значимые объекты села также подключили к сетям связи. Социальные и инфраструктурные объекты смогут подключить полный комплекс телекоммуникационных услуг по волоконно-оптическим линиям. Для реализации проекта специалисты проложили более 220 км магистральной линии связи. Строительство велось от села Кавалерского Усть-Большерецкого района. Заблаговременно в селе Соболево компания построила 10 км распределительных сетей по технологии GPON. Она предусматривает прокладку кабеля до квартиры или дома абонента, гарантирует стабильную скорость и позволяет подключить интернет на скорости до 1 Гбит/c, видосервис Wink, внешнее и внутреннее видеонаблюдение и другие услуги связи. Терешкова призвала Госдуму работать над развитием России 12 октября 2021, 12:15 Депутат Госдумы от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова призвала коллег по фракции в новом созыве работать над сохранением политической стабильности и развитием страны. «У нас с вами впереди 2024 год, год выборов президента РФ. Ответственный период и для Государственной думы восьмого созыва. Наша общая задача – сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики», – цитирует Терешкову ТАСС. По ее словам, одна из причин победы «Единой России» на выборах в Госдуму – поддержка президента страны Владимира Путина. «Единая Россия» – законодательный авангард президента, в котором каждый из нас должен соответствовать этой миссии, с честью выполнять свою работу, помня, что главным для нас является благополучие человека, защита, забота, повышение качества жизни людей», – подчеркнула Терешкова. Кроме того, она напомнила, что граждане страны голосовали за народную программу единороссов, которая была написана на основе встреч и обсуждений наиболее острых и важных для граждан вопросов. «Миллионы людей смогли участвовать в создании образа будущего, воплощать который предстоит в первую очередь нам с вами, уважаемые коллеги. Исполнение народной программы - безусловная задача как для партии «Единая Россия», так и [для] нашей фракции в Государственной думе. Мы одержали убедительную победу, сохранив конституционное большинство. Но это, коллеги, не привилегия, это именно ответственность перед людьми, которую возложили на нас наши избиратели. Колоссальная ответственность», – подчеркнула Терешкова. При этом она особо отметила, что депутатам в своей работе необходимо учитывать мнение всех граждан, в том числе и тех, кто голосовал за другие партии. «Мы сознательно отдаем председательство в половине парламентских комитетов другим фракциям, тем самым заявляя свою нацеленность на конструктивную дискуссию. И призываем наших коллег также вдумчиво, без лишнего популизма включиться в работу на благо людей», – заключила Терешкова. Напомним, Терешкова во вторник открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Бастрыкин разъяснил предложение «запретить интернет» 14 октября 2021, 14:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что говорить о каких-либо запретах в интернете можно и нужно, но делать это надо на основе анализа ситуации и следственной практики. Он отметил, что СК никогда не предлагал полного запрета интернета. «Говорить о каких-либо запретах можно и нужно. Но это надо делать на основании четкого понимания и анализа ситуации, следственной практики», – передает РИА Новости слова Бастрыкина. «Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них», –добавил он. По словам Бастрыкина, порой люди комментируют его интервью, не читая их целиком, а делая выводы на основании отдельных выдержек из публикаций СМИ, причем такое позволяют себе и профессиональные журналисты с «многолетним стажем работы в России и за рубежом». «Мне подобная риторика известна давно, и, возможно, они делают это умышленно. Абсолютизируя и округляя чужие суждения, такие журналисты своими словами вводят в заблуждение общество и дискредитируют власть. К тому же советуют мне не лезть в сферу интернета, задавая странный вопрос: какое отношение я, как глава СК России, имею к этим процессам? Разъясняю: Следственный комитет расследует различные преступления, в том числе совершенные подростками. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие таким преступлениям, выполняя профилактическую функцию. Поэтому наша прямая обязанность – заниматься вопросами, связанными с безопасностью детей», – сказал он. «К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещенные материалы, безусловно, необходимо принимать меры. Убежден, что совместными усилиями наши государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними», – сказал Бастрыкин. По его словам, при дистанционном обучении материал усваивается хуже, а профильные ведомства игнорируют побочные эффекты. «Лично я, как отец детей, которые находятся на таком обучении, могу сказать, что материал в дистанционном формате усваивается хуже. И, к сожалению, профильные ведомства, отвечающие за организацию образования, либо намеренно не обращают внимания на эти побочные эффекты, либо просто их игнорируют. Думаю, пройдет время, появятся исследования, которые покажут соотношение успеваемости и качества образования между студентами дистанционного обучения и реального. Готов сделать прогноз на то, что результат будет не в пользу дистанционного», – отметил Бастрыкин. Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета. Участники конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» стали депутатами Госдумы 14 октября 2021, 13:26 Больше двух десятков человек из числа победителей и финалистов конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» стали депутатам Государственной думы VIII созыва. В нижнюю палату парламента прошли четыре победителя конкурса «Лидеры России» – Татьяна Дьяконова, Александр Спиридонов, Владимир Самокиш, Мария Василькова, а также 19 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В числе участников второго конкурса, прошедших в Думу – Дмитрий Гусев, Олег Матвейчев, Станислав Наумов, Светлана Разворотнева, Юлия Оглоблина, Денис Кравченко, Екатерина Стенякина, Олег Гарин, Екатерина Харченко, Татьяна Буцкая, Артем Метелев, Игорь Кастюкевич, Артём Кирьянов, Алексей Волоцков, Игорь Антропенко, Евгений Нифантьев, Михаил Киселев, Алена Аршинова и Эльвира Аиткулова. «Мы всегда внимательно следим за успехами наших выпускников. Радостно, что 23 победителя и финалиста конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика» получили столь ответственные должности – стали депутатами Государственной думы России. При этом большинство из них заняли руководящие должности в VIII созыве Госдумы. Эти показатели только подчеркивают растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Партии сейчас обновляются и как раз делают ставку на молодых и талантливых политиков, которые есть среди выпускников проектов платформы «Россия – страна возможностей», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Победитель конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова, до текущего момента занимающая должность директора департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития, стала первым заместителем комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. «Конкурс «Лидеры России» и появившийся как закономерный итог клуб «Эльбрус» открыли совершенно новые грани – каждый из нас заявил о себе, своих проектах, получил поддержку на самом высоком уровне и возможность приносить пользу жителям разных регионов страны, – поделилась Дьяконова. – Для меня всегда главным принципом в работе, который однозначно приведёт к эффективному решению актуальных задач, является прямое общение с участниками процесса и его личные ценности. И в ходе избирательной кампании я руководствовалась ровно тем же: нам удалось встретиться, пообщаться с жителями каждого района в Липецкой области, узнать из первых уст, какие проблемы и вопросы их волнуют, чтобы, работая в Госдуме, точно понимать, на чем держать фокус внимания. Именно так мы строили работу, когда занимались реорганизацией системы оформления и выдачи соцконтрактов в Липецкой области в рамках проекта «Обучающие экспедиции» клуба «Эльбрус», благодаря чему удалось принципиально поменять сам подход и кратно увеличить число участников программы в регионе». По словам Дьяконовой, в ближайшее время она будет работать над реорганизацией «Службы занятости» в Липецкой области. Главная задача – создать в регионе современные карьерные центры, специалисты которых будут помогать выстраивать карьерную траекторию не только тем, кто остался без работы, но и предоставлять услуги по повышению квалификации, получению дополнительного образования и новых современных профессий тем, кто хочет профессионально расти, повышая тем самым уровень жизни. Победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов до текущего момента являлся главным техническим руководителем по специальным проектам судостроительного комплекса «Севмаш», занимался строительством атомных подводных лодок «Белгород» и «Хабаровск». Общий трудовой стаж его семьи в сфере кораблестроения составляет 260 лет. В июне Александр Спиридонов одержал победу в праймериз по Архангельскому одномандатному округу, набрав 11 121 голос. «Кампания была очень конкурентной и тяжелой. Я вместе со своей командой объехал больше 25 тыс. км по Архангельской земле, побывал в 46 населенных пунктах, везде общался с жителями, спрашивал, что их волнует. Как депутат я буду заниматься развитием экономики Архангельской области и России в целом, в частности, арктическим регионом страны. Я вижу в нем большой потенциал и считаю важным развитие Северного морского пути, транспортного-логистических «хабов» на севере России, строительство необходимой инфраструктуры», – заявил Спиридонов. Он пояснил, что намерен заниматься развитием северного оборонно-промышленного комплекса, и, в частности, ядерным щитом страны. «Конкурс «Лидеры России» существенно расширил мое видение и понимание глобальных процессов в стране. Он дал мне большую команду единомышленников, благодаря которой сегодня в каждом уголке страны можно найти поддержку своих инициатив и идей. Безусловно, я благодарен наставникам, которые помогают двигаться вперед и подсказывают траектории развития», – подчеркнул парламентарий. Победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Самокиш из Томска до входа в состав восьмого созыва Государственной Думы занимал пост депутата Думы города Томска. Лидер вошел в состав комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. «В ходе предвыборной кампании были сотни встреч, множество непростых вопросов и непрерывная коммуникация с людьми. Это был изматывающий период, но его однозначно стоило пройти. Как депутат я планирую заниматься развитием Томской области, моего родного региона, – рассказал Самокиш. – Я благодарен конкурсу «Лидеры России» за интеллектуальную подпитку и возможность встретить людей своего склада характера в любом городе страны». Победитель конкурса «Лидеры России» Мария Василькова вошла в состав комитета по промышленности и торговле и получила депутатский мандат от одного из избирательных округов Иркутской области. Депутат Госдумы имеет 20-летний опыт в промышленности на руководящих позициях, последнее место работы Марии – Segezha Group, где лидер работала членом правления и советником президента. «То, что сегодня мне выпала честь представлять интересы жителей моего родного региона – Иркутской области – в Государственной думе, это, безусловно, логическое продолжение накопленного практического опыта и личных качеств, но ключевая роль – победа в конкурсе «Лидеры России», которая и определила дальнейший вектор карьерного развития. Конкурс – это лучший социальный лифт в нашей стране, который открывает огромные возможности для энергичных, компетентных и неравнодушных людей, – отметила Василькова. – Наша команда Приангарья отработала на пять с плюсом. Несмотря на трудности и сложности, каждый член команды проявил себя с лучшей стороны, что обеспечило достойный результат. В рамках работы в Государственной Думе я включена в комитет по промышленности и торговле, что является логическим продолжением моей многолетней деятельности и релевантно моему опыту. В части ключевых задач ставлю – совместную продуктивную работу с коллегами по комитету, направленную на совершенствование институциональной среды и формирование условий, при которых российская промышленность может максимально быстро реализовать имеющийся потенциал, обеспечить рост конкурентоспособности, стимулировать импортозамещение и обеспечить переход на НДТ, для достижения целевых показателей по Национальным проектам». Победитель конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев в новом созыве Государственной думы возглавил комитет по молодежной политике. По его словам, конкурс и образовательная программа для победителей проекта «Лидеры России. Политика» помогли чувствовать себя более уверенно в политическом знании, поскольку дали возможность увидеть изнутри, как работает наше государство и в чем особенности каждой из отраслей – здравоохранения, культуры, молодежной политики. «Конкурс подарил мне команду, с которой вот уже год мы не только встречались на образовательных модулях, но это общение переросло в товарищество, в профессиональные союзы, многие из участников конкурса «Лидеры России. Политика» прошли в Государственную Думу, заняли руководящие посты, и это поможет быстрее и эффективнее решать вопросы, поддерживать друг друга в работе», – рассказал Артем Метелев. Говоря о предвыборной программе, он отметил, что она прошла успешно, и по итогам выборов партия «Единая Россия» набрала в Москве больше голосов, чем на предыдущих выборах, многие кандидаты от партии победили. «Мы все лето встречались с людьми, с молодежью, с волонтерскими организациями, собирали предложения, многие из них взяли в работу еще до сентября. Были подготовлены закон о страховании добровольцев, закон о фудшеринге, проработана инициатива о поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы профориентации. Я старался делать кампанию максимально публичной, делал документальные фильмы и продолжу этим заниматься на YouTube. Все то, что было наработано в ходе предвыборной кампании, все идеи народной программы сейчас будут положены в основу работы комитета по молодежной политике и реализованы в этом созыве», – рассказал депутат. Победитель конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель движения «Молодежка ОНФ» Игорь Кастюкевич в Госдуме стал первым заместителем председателя комитета по молодежной политике. «Сильные образовательные и командообразующие модули, как во время самого конкурса, так и в специальном обучении для победителей, помогли всесторонне взглянуть на себя и на тех, кто рядом. Оценить силы и внутренние ресурсы необходимо, потому что сегодня от депутата, чиновника или руководителя крупной компании требуется мультифункциональность. И все же главная роль – за настоящими человеческими ценностями, на которые в конкурсе особенно обращали внимание. Ты можешь стать первым, но пройти по головам. Это не лидерство. В конкурсе такие люди не прошли дальше отборочных туров. Конкурс показывает, что лидерство – это когда за тобой идут, потому что ты надежен и берешь на себя ответственность», – сказал Кастюкевич. В комитете по молодежной политике его ждет большая работа, Кастюкевич видит свою миссию и максимальную пользу в развитии волонтерства и добровольчества, поддержке молодежи, а также помощи всем тем, кто в ней нуждается в силу возраста или особенностей здоровья. «Главная ценность любой страны – люди. Помощь и поддержка друг друга – сильная сторона нашего общества, и пандемия это еще раз доказала. Добру не важно, какой у тебя социальный статус, национальный или политический окрас. Важно стремление сделать этот мир лучше через собственное отношение к вверенному делу», – уверен он. Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Денис Кравченко был депутатом Государственной думы VII созыва и по итогам сентябрьских выборов вошел в состав Госдумы VIII созыва. По его словам, участие в проекте дало возможность узнать много новых, активных и нестандартно мыслящих людей. «Многие из победителей конкурса избрались в состав нового парламента, вместе мы планируем сотрудничать и работать на благо развития страны. В рамках конкурса и за его пределами проходит мощнейший нетворкинг, потому что он объединяет единомышленников, заточенных на результат, на прогресс и процветание государства. Сегодня мы в разных фракциях, но нас объединяют одни и те же ценности и любовь к своей родине», – отметил Кравченко. Депутат поделился, что сам конкурс «Лидеры России. Политика» и образовательная программа, в которой приняли участие его победители, помогли усилить ряд определенных навыков. «В частности, удалось усилить навык работы в стрессовых ситуациях, в сжатые сроки, быстро реагировать и принимать оптимальные решения для результата команды. Быть адаптивным и гибким – это крайне важно для эффективного политика в условиях современности», – добавил Кравченко. Победительница проекта «Лидеры России. Политика» Екатерина Харченко стала заместителем председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Она считает, что конкурс является не только платформой, объединяющей единомышленников, но и эффективным социальным лифтом. «Он кардинально меняет жизнь отдельных участников и влияет на государственное управление в целом. Восьмой созыв Государственной думы – живое тому доказательство, вне зависимости от партийной принадлежности там, действительно, много участников проектов платформы «Россия – страна возможностей», в том числе конкурса «Лидеры России. Политика», а также выпускники «Школы губернаторов» и других проектов, реализованных совместно с РАНХиГС. Уникальность проекта «Лидеры России. Политика» в том, что он объединяет сильных управленцев, профессионалов, людей с определенным складом характера и личностными ценностями из разных уголков нашей страны. Все участники стремятся сделать мир лучше, они готовы "пахать", самосовершенствоваться, работать в команде и достигать поставленных нашим Президентом целей», – поделилась мнением Харченко. В ходе избирательной кампании она познакомилась «с замечательными, неравнодушными, талантливыми, умными и добрыми курянами». «Это люди с активной гражданской позицией, которые любят свою малую родину и хотят сделать наш Соловьиный край лучше. Я благодарна землякам, которые внесли предложения в Народную программу «Единой России» и тем самым вместе с «Команда 46» включились в реализацию задач, поставленных перед нами президентом России и губернатором», – заключила она. На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации 14 октября 2021, 17:14 Текст: Вера Басилая

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, мессенджеру грозит до 4 млн рублей штрафа. «Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде. Уточняется, что протокол составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Ранее Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент. До этого Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов, в результате документы на взыскание отправили судебным приставам. В Роскомнадзоре заявили, что готовы применить оборотные штрафы к компаниям Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента. Напомним, в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться. Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования».