У сбившего ребенка в Москве блогера на Bentley оказались десятки штрафов

У блогера, сбившего на Bentley ребенка в Москве, десятки штрафов за превышение скорости, сообщает столичный департамент транспорта.

Ведомство сообщило в Telegram, что у водителя Bentley «несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году».

Подчеркивается, что «такое поведение недопустимо», и «наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись».

Отмечается, что владелец люксового автомобиля Ирина Ледник наехала на мальчика, который переезжал на самокате пешеходный переход.

«Результат – у ребенка сотрясение головного мозга и травмы, его доставили в больницу», – говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел накануне. Ледник – основатель дизайн-студии L'Art Nouveau. Бюро было основано в 2016 году и занимается проектированием различных интерьеров, созданием и реализацией эксклюзивных проектов.

Также в октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил ДТП в Сочи: Mercedes выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В момент аварии в Mercedes находилась телеведущая Ксения Собчак. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте, вторую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Месяцем ранее Московский городской суд вынес частное постановление на имя руководителя ГУ МВД по Москве из-за бездействия в отношении видеоблогера Эдварда Била (Эдуарда Биля). Блогер 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в 2018 году, 381 раз – в 2019 году, 11 раз – в 2020 году.

С 13 января по 1 апреля средства автоматической фиксации зафиксировали 566 нарушений ПДД машиной Била, но к ответственности его не привлекали, так как он снял авто с регистрационного учета.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей. Пресненский суд Москвы назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года.