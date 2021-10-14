Россия заявила об отсутствии доказательств присутствия своих войск на Украине

|
14 октября, четверг | Последнее обновление — 09:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
Разделы
Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут.
Подробности...
Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z».
Подробности...
Анекдоты про то, что два еврея – три мнения, или два украинца – это партизанский отряд, а трое – партизанский отряд с предателем, очень хорошо отражают проблемы демократической организации общества.
Подробности...
На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Россия заявила об отсутствии доказательств присутствия своих войск на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
России не представили ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск на востоке Украины, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замруководителя российской делегации Константин Воронцов.
Воронцов заявил, что Москве «не представлено ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что их там нет и никогда не было», передает РИА «Новости».
«То, что происходит на юго-востоке Украины, является внутренним конфликтом. Призываем наших украинских коллег к неукоснительной реализации собственных обязательств во всей их полноте», – добавил дипломат.
По его словам, ключ к урегулированию внутриукраинского конфликта в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска в контактной группе и скорейшее выполнение комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей.
Он призвал Киев «не искать причины сложившегося положения дел во внешних факторах, а сосредоточиться на реформе собственной системы здравоохранения, которая полностью уничтожена».
«Мы продолжим оказывать активное содействие выправлению сохраняющейся многие годы острой гуманитарной ситуации на востоке Украины, возникшей сугубо по вине Киева», – заключил Воронцов.
Ранее Россия призвала Украину заняться выполнением Минских соглашений.
Россия заявила о готовности к отсоединению энергосистемы Украины
Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал министр в интервью каналу «Россия 24».
По его словам, если Украины столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт. «Все будет зависеть от коммерческих условий», – подчеркнул Шульгинов.
Ранее сообщалось, что минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса».
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Названы условия поставок электричества из Белоруссии на Украину
|
|
«Белоруссия может возобновить продажу электроэнергии Украине, но для этого Киев должен отказаться от очернения Минска под диктовку западных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев планирует начать импорт энергии из Белоруссии из-за «энергетического кризиса».
«У Белоруссии есть возможности для поставок электроэнергии на Украину. Минск уже имел такую практику, в том числе зимой этого года», – подтвердил минский политолог Петр Петровский. Но, по словам эксперта, многое будет зависеть от политики официального Киева.
«Возобновление энергетического сотрудничества двух стран будет зависеть от того, откажется ли Украина от санкционных «пугалок», разблокирует воздушные коридоры для Белоруссии и перестанет ли рисовать образ официального Минска красками западной вульгарной пропаганды», – пояснил аналитик.
При этом у Минска есть интерес в том, чтобы продавать электроэнергию Украине, поскольку АЭС в Белоруссии вырабатывает энергии больше, чем необходимо стране, подтвердил белорусский политолог Алексей Дзермант.
Он уточнил, что потепления отношений между странами ждать все равно не стоит. «Я сомневаюсь, что сотрудничество пойдет дальше чисто экономических вопросов, поскольку политические отношения Минска и Киева заморожены и никаких подвижек в сторону изменения ситуации не видно», – указал собеседник.
Эксперт напомнил, что Минск неоднократно выражал готовность помогать жителям Украины, но не властям страны. «Начало поставок нормально воспримут в Белоруссии, но украинские СМИ будут критиковать такое сотрудничество, призывая «бойкотировать поставки электричества от диктатора». Однако, в случае реального кризиса на Украине, на эту шумиху мало кто будет обращать внимание», – уверен Дзермант.
Во вторник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в минэнерго Украины сообщало, что Киев планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса». Отмечалось, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает.
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорилось в сообщении.
Источник отметил, что, если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
Позднее Киев сообщил, что не будет возобновлять импорт электричества из России и Белоруссии, срок запрета на который истекает 1 ноября. В минэнерго напомнили, что обращались в Национальную комиссию Украины (НКРЭКУ), осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с предложением запрета импорта электроэнергии из России и Белоруссии. «Вопрос добровольного или принудительного ограничения потребления электроэнергии не стоит на повестке дня», – заверили в ведомстве.
Кроме того, минэнерго сообщило, что в августе темпы пополнения запасов угля увеличены в два раза для стабильного прохождения отопительного сезона. Производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного, утверждают в Киеве.
При этом, в реальности на Украине отопление до сих пор не включено на объектах социальной инфраструктуры, в связи с этим пациентам больниц приходится приносить собственные одеяла, а в детсады и школы родители приносят обогреватели.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине из-за жадности чиновников наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
|
|
Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, Киев «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской», передает ТАСС.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на Натальи Поклонской, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.
«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла России. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – заявил Мамедов.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
|
|
Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Европейские СМИ: Отношения между Брюсселем и Киевом охладели
|
|
Евросоюз разочарован застоем реформ на Украине, а президент страны Владимир Зеленский разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС, отношения между Брюсселем и Киевом охладели, пишет журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Даниэль Штайнфорт.
Штайнфорт пишет, что доклад, опубликованный Европейской счетной палатой в конце сентября, оказался сокрушительным, больше 20 лет «ЕС поддерживает страну в проведении политических реформ и борьбе с коррупцией, но, несмотря на все усилия, влияние олигархов и продажных госслужащих на Украине не уменьшилось ни на йоту», передает InoPressa.
Подчеркивается, что аудиторы подвергли критике тот факт, что ЕС не разработал эффективную стратегию против злоупотребления властью на высоком уровне.
«По оценкам Брюсселя, объем средств ЕС, поступивших Украине с 2014 года, составляет около 15 млрд евро. Будучи крупнейшим донором, ЕС все еще надеется стабилизировать своего «стратегического партнера» в политическом плане и теснее привязать его к Западу. Однако страна очень далека от реальной перспективы вступления в ЕС, о которой грезит президент Украины Владимир Зеленский», – указывается в статье.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью британскому изданию The Independent пожаловался, что основная проблема якобы состоит в том, что у ЕС «отсутствует политическая воля для того, чтобы предложить Украине хотя бы перспективу членства». В ином случае «ситуация могла бы выглядеть совершенно иначе». Кроме того, Украина «даже прописала цель вступления в ЕС (а также членства в НАТО) в своей конституции».
«Отношения между Брюсселем и Украиной охладели; этого не смог скрыть даже саммит, на котором Зеленский, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель обменялись во вторник в Киеве множеством теплых слов. Вместе они создали партнерство, основанное на взаимной дружбе, восторгалась фон дер Ляйен. «Мы очень близки друг к другу и становимся все ближе». Однако в отношении верховенства закона и борьбы с коррупцией еще есть над чем работать. Зеленский тоже высоко оценил двусторонние отношения и одновременно напомнил, что Украина заслуживает «европейской перспективы», – констатирует Штайнфорт.
Он отметил, что европейские лидеры и Зеленский смогли договориться о подписании нескольких соглашений, включая соглашение об интеграции Украины в европейское воздушное пространство, и Киев «надеется таким образом расширить авиасообщение со странами ЕС». Вместе с тем «по вопросу энергетической безопасности фон дер Ляйен и Мишель пообещали украинскому президенту «неограниченную поддержку».
«Ждать ли в скором времени движения на зачерствелых фронтах? Всего за несколько часов до саммита Зеленский говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Киева, они обсудили возможный саммит с президентом России Владимиром Путиным в так называемом «нормандском формате». Согласно заявлению Кремля, ранее Меркель и Макрон также беседовали с Путиным по телефону», – пишет NZZ.
Ранее Зеленский заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха. В сентябре он заявлял о способности Киева усилить НАТО, а также о том, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль отверг призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17
|
|
В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова журналиста о том, что якобы в расследовании все идет к тому, что Россию обвинят в этом преступлении.
«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы – абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он напомнил, что никаких вердиктов на этот счет нет, поэтому реагировать на новости нужно по мере их поступления.
Также Песков подчеркнул, что Киев должен сам разобраться в ситуации в Донбассе, а сделать это можно только путем имплементации Минского комплекса мер.
«Никаких наших военных подразделений на территории юго-востока Украины не было и нет», – сказал он.
В СМИ появилась информация о том, что голландский МИД будет рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к крушению воздушного судна. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что таким образом Нидерланды пытаются перевести стрелки с Киева на Москву.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
При этом прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, поскольку они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
|
|
Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею в момент катастрофы
|
|
Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщила пресс-служба ЧАЭС.
Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 год.
В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969-м был назначен директором будущей ЧАЭС.
В 1988 году был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. Брюханова судили по статье 220 УК УССР – за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. При этом АЭС не относились к взрывоопасным объектам, решение об этой уголовной статье приняла судебно-техническая комиссия. В сентябре 1991 года Брюханов был освобожден. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
Украинские силовики похитили представителя ЛНР в СЦКК
|
|
Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщили в Народной милиции республики.
Как указали в ЛНР, по согласованию с украинской стороной СЦКК сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги в районе КПП «Первомайск-Золотое».
«В это время диверсионно-разведывательная группа из состава 24 бригады совершила вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня. Напомним, что все сотрудники представительства ЛНР в СЦКК не вооружены, чем и воспользовались ВСУ», – проинформировала Народная милиция в своем Telegram-канале.
В ЛНР напомнили, что инцидент произошел во время заседания Контактной группы по урегулированию в Донбассе. «Мы не исключаем того, что акция спланирована командованием 24-й бригады в свете предстоящего приезда в зону ООС (силовой операции Киева в Донбассе) президента Украины [Владимира] Зеленского, с целью выслужиться и получить награду от главы государства», – заявили в Народной милиции.
В республике призвали международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание «на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные силы выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей».
Как сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, полномочный представитель республики в Контактной группе Владислав Дейнего на заседании потребовал немедленно освободить и вернуть представителя ЛНР в СЦКК, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик.
Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ могут взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Оператор ГТС Украины» отрицает данные об изношенности газовой системы страны
|
|
В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортная система страны не изношена, передает ТАСС.
«Информация, озвученная президентом РФ относительно „изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности», – сообщает издание УНН со ссылкой на пресс-службу компании, передает ТАСС.
Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что усилить транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно. По словам российского лидера, она изношена на 80% и может не выдержать. Но все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщал о ремонте и диагностике ГТС. На эти цели выделили около 4,6 млрд гривен. Сейчас строятся две компрессорные станции, еще восемь построят до 2025 года.
Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ.
Эксперт объяснил изменение отношения США к особому статусу Донбасса
|
|
В позиции США по донбасскому кейсу появились принципиальные перемены. Это связано с неудачными попытками США создать военный буфер на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он отреагировал на итоги переговоров замгоссекретаря США Виктории Нуланд в администрации президента России.
«Слова Нуланд об отсутствии альтернатив Минским соглашениям и подтверждение ею одного из положений минского меморандума о том, что у Донбасса должен быть особый статус, говорит о том, что Соединенные Штаты меняют парадигму своего взгляда в этом кейсе. Если раньше они безрезультатно пытались создать военный буфер на территории Украины, то теперь энергетические проекты выходят на первый план», – говорит эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.
Политолог добавил, что для инвестирования в энергетические проекты Украины «нужно искать какой-то компромисс по Донбассу». «Вот в чем суть того, что мы услышали от господина Козака. Мы не услышали этого от госпожи Нуланд. Она показала нам только большой палец, когда ее спросили о том, как прошли переговоры. В принципе, ее задача заключалась в том, чтобы поговорить, услышать предложения, возможно, обсудить какие-то варианты. Сейчас она полетит докладывать их президенту США Джо Байдену. Думаю, главное мы услышим все-таки от Байдена, а не от Нуланд», – ожидает эксперт.
В среду Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Как сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, «в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен».
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Сама Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Нуланд находится в России с трехдневным визитом, который завершается в среду. Во вторник она встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны Александр Фомин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Грызлов отреагировал на захват Украиной представителя ЛНР в СЦКК
|
|
Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«13 октября, состоялось очередное заседание Контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска», – приводит слова Грызлова ТАСС.
Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года Меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
Грызлов отметил, что по информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК, подчеркнул полпред России в Контактной группе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ОБСЕ отреагировала на похищение наблюдателя ЛНР призывом к деэскалации
|
|
Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.
«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.
«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.
Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.
По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров
Луганская народная республика (ЛНР) считает бессмысленным продолжать диалог в рамках минского формата до освобождения задержанного украинскими силовиками представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня Киев в очередной раз показал свое «желание» и «стремление» к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений – правительство Украины дважды нарушило Минские договоренности», – приводит текст заявления Пасечника ЛуганскИнформЦентр.
«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!» – заявил глава ЛНР.
Он отметил, что в день проведения видеоконференции участников Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрытия атаковала офицера представительства ЛНР в СЦКК. Он, следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе контрольного пункта въезда и выезда «Первомайск – Золотое» во время работ по очистке дороги сотрудниками предприятия «Луганский автодор», подчеркнул Пасечник.
Украинские военные применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен, добавил глава ДНР. «При этом Киев прекрасно знает, что нахождение вооруженных людей на данном участке – контрольном пункте въезда-выезда – категорически запрещено!» – отметил Пасечник.
Несколькими часами ранее украинские силовики открыли огонь по школе поселка Золотое-5, снова повредив остекление. «От неизбежных жертв спасло только то, что с сегодняшнего дня у школьников республики начались осенние каникулы!» – добавил Пасечник. «Своими действиями, дезавуирующими достигнутые договоренности, Украина ставит под угрозу мирный диалог, проходящий в минском формате. Ставит под угрозу жизни жителей Луганской народной республики, а самое страшное – жизни детей!» – подчеркнул глава ЛНР.
«Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма, и оказать давление на руководство Украины для неукоснительного соблюдения Минских соглашений!» – говорится в заявлении Пасечника.
Напомним, в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
В тот же день украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|