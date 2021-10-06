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Россия призвала Украину заняться выполнением Минских соглашений
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Украина должна перестать искать внешних врагов и вместо этого заняться выполнением обязательств по Минским соглашениям, заявил представитель российской делегации Денис Лозинский в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.
«Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда и не было», – приводит текст заявления Лозинского ТАСС.
«Вместо того, чтобы пытаться преподнести Россию в качестве виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине, Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем, – обратил внимание дипломат. – Пока же действия (непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР и ЛHP со стороны Вооруженных сил Украины), равно как и бездействие Украины – невыполнение договоренностей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и в целом минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года – приводят к невосполнимым утратам и бесчисленным страданиям мирного населения, включая детей».
Как отметил представитель российской делегации, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке Украины ведет к ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе. «Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об их особом статусе, принятия поправок к конституции, законов об амнистии, проведении местных выборов украинские власти предпринимают шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе», – указал Лозинский.
Российская сторона призывает украинские власти «в полной мере осознать негативные последствия для гражданского населения и объектов, к которым приводит потакание воинственным устремлениям украинских силовиков и вооруженных националистов». При этом внимание мирового сообщества и украинской общественности «упорно пытаются отвлечь от необходимости искать пути решения истинных первопричин глубочайшего общественно-политического кризиса, приведшего к внутреннему вооруженному конфликту», отметил Лозинский.
«Вместо этого видим постоянные попытки навести украинцев на ложный путь выискивания «врагов» в лице соседних государств и братских народов, – констатировал он. – Все это лишь усугубляет противоречия между государствами – членами ООН, а также между самими украинцами».
«Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности, – отметил дипломат. – Ключ к урегулированию внутриукраинского конфликта – в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска в Контактной группе и скорейшем выполнении одобренного Советом Безопасности ООН в резолюции 2202 Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, отметив нежелание Киева выполнять Минские соглашения.
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
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В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2»
Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача.
По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
Зеленский: Встреча с Путиным может принести неожиданный результат
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
«О встрече с президентом России: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече, и я считаю, что это правильный шаг – встретиться с президентом России. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что готов к встрече в «нормандском формате».
По его словам, он «в принципе готов к любой встрече на сегодняшний день», потому что считает, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии в Донбассе и вопросе Крыма. «Я уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, встречу можно приблизить, но пока мы себе позволить такого не можем», – добавил Зеленский.
Президент также считает, что в планировании встречи с Путиным не надо сосредотачиваться на конкретной повестке, «как пойдет», но уверен, что результат будет.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
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Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о «наглой» Украине
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Украина провалила реформы, усугубила внутренний раскол, не смогла сохранить традиции и модернизировать страну, а теперь наглостью прикрывает несоразмерность амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «наглой» международной политике Киева.
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской – со свиным рылом в калашный ряд. Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну», – написала Захарова в Telegram.
По ее мнению, украинские власти решили действовать «по-голохвастовски» и наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.
«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и... нагло», – добавила она.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область заявил, что без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Сатановский высмеял претензии Украины к Венгрии из-за поставок российского газа
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Нервная реакция киевских политиков на контракт Газпрома с поставкой газа Венгрии в обход Украины показывает, что страна превратилась в иждивенца, который убежден, что все его должны кормить, заявил политолог Евгений Сатановский.
После вступления в силу венгерского контракта Киев призвал Запад принудить Россию и Венгрию к украинскому газовому транзиту. «Выглядит это как минимум странно. И звучит так же», – написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».
«Украина всегда и во всем права, все, кто отказывается содержать ее за свой счет и терпеть все выкрутасы ее шарахнутого на всю голову нынешнего начальства, гады ползучие – и весь цивилизованный мир должен их притоптать в едином порыве», – подчеркнул он.
Сатановский отметил, что киевские власти «очень жадные, очень глупые, очень провинциальные люди, однохордово примитивные и неспособные поднять свои амбиции над уровнем простейшего, хотя и назойливого попрошайничества и воровства».
«Ну и куда им собственное государство иметь? Его давно уже пора закрыть, проветрить, перетрясти и привести в норму. А потом можно и заново открывать. Если, конечно, к тому времени это еще будет иметь какой-то смысл», – уточнил он.
По словам политолога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «не самый белый и пушистый правитель», но бывший венгерский лидер Янош Кадар «подписал бы договор с Газпромом и все прочие соглашения с Россией в полном объеме на порядок быстрее и легче».
Сатановский подчеркнул, что Украина окончательно запуталась в своих претензиях к властям соседних стран, страна в последние годы давила на венгров Закарпатья, в том числе в вопросах использования ими родного языка и получения детьми образования.
Ранее экс-депутат Рады Олег Тягнибок заявил, что контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта.
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, а еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Евросоюз захотел отправить на Украину военную миссию
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Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине военной учебной миссии ЕС, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в распоряжение издания внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Издание утверждает, что создать военную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, которые написали «конфиденциальное письмо» главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. Миссия, о которой идет речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине), передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что подобная миссия стала бы «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом. В документе упомянуты и другие способы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале сентября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что создание вооруженных сил ЕС может разобщить Европу и ослабить НАТО.
В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
В ноябре 2019 года Совет министров обороны ЕС утвердил проект создания европейской противовоздушной и противоракетной системы с космическими компонентами (TWISTER). Тогда же Федерика Могерини, занимавшая в то время пост главы европейской дипломатии, призвала ЕС быть готовым к военным миссиями без поддержки США.
В мае 2019 года в ЕП призвали не рассчитывать на помощь США и создать европейскую армию. Осенью 2018 года с этой инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон, а канцлер Германии Ангела Меркель поддержала предложение. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Европа перестраховывается на случай распада Североатлантического альянса и зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Зеленского заподозрили в отмывании денег Коломойского
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Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры».
Украинское издание «Следствие.Инфо» в фильме «Офшор-95» заявило, что «досье Пандоры» «частично подтвердило схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников». Издание заявило, что выяснило, кто является конечными владельцами офшоров, которые могли получить деньги. Предполагается, что указанные средства «могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег из Приватбанка».
По версии издания, в 2012 году участники основанной Зеленским студии «Квартал 95» зарегистрировали свыше «десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре». Центральной была фирма Maltex Multicapital Corp, передает ТАСС.
В фильме говорится, что Maltex Multicapital «поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева», а номинальным владельцем была фирма нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.
Сообщается, что при отмывании денег компаниями «кварталовцев» средства могли переводиться «через кипрский филиал Приватбанка». Как минимум одна из компаний лидеров «Квартала 95» имела там счет, поэтому «офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег».
«Следствие.Инфо» пишет, что Зеленский и его окружение в 2012 году создали сеть компаний, которая в настоящий момент владеет элитными квартирами в Лондоне. По версии издания, при начале сотрудничества студии с каналом Игоря Коломойского Зеленский и близкие к нему люди «создали сеть офшорных компаний». Стоимость недвижимости оценивается в «миллионы долларов». В частности, опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса: двумя владеет первый помощник президента Украины Сергей Шефир (общая стоимость – свыше 5 млн долларов), третьей – «бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов студии «Квартал 95» Андрей Яковлев» (более 2 млн долларов).
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам, среди которых президенты Украины Владимир Зеленский, Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и другие.
Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа
Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Зеленский увидел необходимость в сильной и «наглой» Украине
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Без сильной и «наглой» международной политики Украина не достигнет успеха, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область.
По мнению Зеленского, его офис и МИД многое сделали для международной субъектности Украины, что является «главной победой в текущем году», передает РИА «Новости».
При этом политик отметил, что сделано «много, но мало». Так, по его словам, у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда ее примут в Евросоюз. «Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», – добавил Зеленский.
В сентябре Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не Соединенные Штаты.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО генерала ДНР
Мосгорсуд продлил бывшему министру самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Тимофееву срок содержания под стражей.
По версии следствия, подозреваемый причастен к покушению на мошенничество в особо крупном размере согласно ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тимофеева обвиняют в том, что он обещал 5 млн долларов за прекращение уголовного дела, передает «Коммерсант».
При продлении содержания фигуранта в СИЗО судья не учел даже того, что подозреваемый является генералом и героем ДНР.
Александр Тимофеев известен также как Ташкент. Он получил травмы при убийстве главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года, в результате которых у него возникли проблемы со здоровьем. После этих событий Тимофеев перебрался в Россию из ДНР.
Защита Тимофеева обжаловала решение Пресненского суда, который продлил ему срок пребывания под арестом. Адвокаты указали, что экс-министр не может ни на кого оказать давление и не собирается скрываться от следствия, в том числе потому, что Украина объявила его в международный розыск. Они также заявили, что обвинения в адрес их подзащитного необоснованны и ничем не подтверждены.
Тимофеев ранее не привлекался к уголовной ответственности в России, не реализовывал имущество на территории страны и не имеет дохода за границей, также отметила сторона защиты.
Однако СК подозревает, что фигурант может воспользоваться личными связями в правоохранительной системе и госорганах, чтобы помешать расследованию. Именно по этой причине Тимофеева решено было оставить в СИЗО. Следствие по данному делу будет длиться до 27 октября.
В 2019 году бывший министр финансов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий.
Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен в небольшом объеме
Данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
По информации на 22.00 мск, касающейся пункта «Берегово», транзит составлял чуть больше 200 тыс. кубометров в час, ранее в течение дня прокачка была полностью прекращена, передает РИА «Новости».
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
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В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине
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Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов
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«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины».
«То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт.
«В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович.
«После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров».
По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой».
«В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.
Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.
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Тимошенко обрушилась на «Нафтогаз» с критикой за завышенные тарифы
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала компанию «Нафтогаз» за то, что тарифы в восемь раз превышают себестоимость добычи газа на Украине.
Тимошенко прокомментировала слова Отто Ватерландера, который перед отставкой с поста главного исполнительного директора «Нафтогаза» оценил себестоимость добычи газа на Украине в гривну за кубометр. В компании его заявление опровергли.
Тимошенко подчеркнула, что «иностранец <...> сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего». «А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?» – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Она заявила, что годовая прибыль «Нафтогаза» – 76 млрд гривен (2,8 млрд долларов), что составляет 60% «всего, что тратится на здравоохранение». Тимошенко упрекнула «Нафтогаз» в заработке «с завышенных тарифов на газ и тепло». По ее мнению, «это скандал огромного масштаба». «Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас…» – заявила она.
Напомним, Киев давно разорвал долговременные контракты на поставки российского голубого топлива, импортный газ Украине приходится закупать по биржевым ценам, определяемым текущей ситуацией на рынке, а не по долгосрочным контрактам. В пятницу газ на фьючерсном рынке Европы стоил около 1,2 тыс. долларов.
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Трастовым владельцем офшорной компании Зеленского оказался глава СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский и братья Сергей и Борис Шефиры зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщается в фильме-расследовании журналистов «Следствие. Инфо».
В рамках «досье Пандоры» в зале Малой оперы в Киеве был показан фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Главный редактор «Следствия. Инфо» Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за пять часов до показа фильма позвонил ей и отменил показ, но после общественного резонанса фильм все же был показан, передает РИА «Новости».
«В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов... То есть номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев были надежно спрятаны в сейфе», – говорится в фильме.
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «досье Пандоры» также сообщил, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это.
«Документы также указывают на то, что другой европейский лидер... Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы позволить своей семье продолжать получать прибыль от зарубежного бизнеса, не декларируя это», – сообщает центр.
Сообщается, что Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В список попали 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из 100 стран.
В досье задействованы репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 млн файлов, полученных в результате утечки.
Напомним, в 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний. Над досье работали сотни зарубежных СМИ. Доступ был получен к 11,5 млн документов. Публикация итогов расследования вызвала цепную реакцию скандалов, в которых оказались замешаны такие политические фигуры, как спонсоры предвыборной кампании Барака Обамы, президент Украины Петр Порошенко и лидеры других стран.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил 4 тыс. 197 офшорных компаний, которые подконтрольны россиянам.
На Украине опровергли возобновление транзита газа в Венгрию
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Транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся, в настоящее время идет реэкспорт из хранилищ, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«В прессе распространяется информация о том, что Газпром возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», – написал Макогон в Facebook.
Ранее венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.
В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.