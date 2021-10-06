Россия призвала Украину заняться выполнением Минских соглашений

Украина должна перестать искать внешних врагов и вместо этого заняться выполнением обязательств по Минским соглашениям, заявил представитель российской делегации Денис Лозинский в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

«Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то авторы этих домыслов так и не представили ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что там их никогда и не было», – приводит текст заявления Лозинского ТАСС.

«Вместо того, чтобы пытаться преподнести Россию в качестве виновной в нынешнем плачевном положении дел на Украине, Киеву стоило бы заняться решением имеющихся в стране проблем, – обратил внимание дипломат. – Пока же действия (непрекращающиеся обстрелы территорий ДНР и ЛHP со стороны Вооруженных сил Украины), равно как и бездействие Украины – невыполнение договоренностей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года и в целом минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года – приводят к невосполнимым утратам и бесчисленным страданиям мирного населения, включая детей».

Как отметил представитель российской делегации, нежелание Киева прекратить военную операцию на востоке Украины ведет к ухудшению ситуации с безопасностью во всем регионе. «Вместо налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, введения в действие закона об их особом статусе, принятия поправок к конституции, законов об амнистии, проведении местных выборов украинские власти предпринимают шаги, которые только осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорном процессе», – указал Лозинский.

Российская сторона призывает украинские власти «в полной мере осознать негативные последствия для гражданского населения и объектов, к которым приводит потакание воинственным устремлениям украинских силовиков и вооруженных националистов». При этом внимание мирового сообщества и украинской общественности «упорно пытаются отвлечь от необходимости искать пути решения истинных первопричин глубочайшего общественно-политического кризиса, приведшего к внутреннему вооруженному конфликту», отметил Лозинский.

«Вместо этого видим постоянные попытки навести украинцев на ложный путь выискивания «врагов» в лице соседних государств и братских народов, – констатировал он. – Все это лишь усугубляет противоречия между государствами – членами ООН, а также между самими украинцами».

«Хотелось бы еще раз призвать наших украинских коллег не перекладывать вину с больной головы на здоровую, а сосредоточиться на неукоснительной реализации собственных обязательств во всей полноте и последовательности, – отметил дипломат. – Ключ к урегулированию внутриукраинского конфликта – в прямом конструктивном диалоге Киева с представителями Донецка и Луганска в Контактной группе и скорейшем выполнении одобренного Советом Безопасности ООН в резолюции 2202 Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также Минских соглашений в русле достигнутых в нормандском формате договоренностей».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, отметив нежелание Киева выполнять Минские соглашения.

В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

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