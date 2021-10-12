Шредер назвал Россию надежным поставщиком газа в Европу

Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу и в нынешней ситуации не является врагом, а повышение цен на газ связано с растущим спросом Китая, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, его мнение опубликовано в газете Handelsblatt.

«Производство газа там [в России] в первые восемь месяцев года выросло. Но Россия должна была сначала заполнить собственные хранилища, поскольку минувшей зимой большая часть газа была использована... Только экспорт в Германию в 2021 году вырос примерно на 40% по сравнению с прошлым годом», – приводит его слова ТАСС.

Шредер напомнил, что ранее Минэкономики ФРГ заявило о выполнении Россией всех договоров.

«Более 50 лет Россия, то есть и бывший Советский Союз, была надежным поставщиком – так это было и во времена реально существовавшей холодной войны. Так что Россия не является врагом в [этой] холодной газовой войне», – подчеркнул он.

Шредер выступил в поддержку проекта «Северный поток – 2», заявив, что «мы будем и впредь нуждаться в газе».

«В этой связи любой дополнительный трубопровод – это хорошо для европейского рынка, что касается не только «Северного потока – 2», но и других проектов, которые сейчас запланированы или реализуются», – подчеркнул бывший канцлер.

Бывший глава правительства ФРГ считает, что «ситуация на газовом рынке в целом стабилизируется» в ближайшие месяцы. Он указал на то, что США с января по август 2021 года «увеличили вчетверо поставки своего СПГ в Китай».

«С одной стороны, США требуют, чтобы Европа ограничила свою торговлю с Китаем, с другой, они пользуются возможностью выгодно продавать природный газ не Европе, а Китаю», – заметил политик.

Между тем замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва была и продолжит быть надежным поставщиком газа в Европу, готова работать с ЕС.

«Мы были и остаемся наиболее надежным и безопасным поставщиком природных ресурсов. Мы приглашаем всех коллег в Европе, в том числе наших соседей, принять этот простой факт, что мы ценим энергобезопасность на континенте, хотим сотрудничать с ними, с европейским союзом для недопущения ценовых скачков, которые мы наблюдаем», – заявил он в интервью BBC, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.

Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.