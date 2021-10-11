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Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры
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«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать, как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.
«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе, от обнародования «Архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.
«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована, как слабость», – уверена Шеслер.
Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?», – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк прост не примет платёж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.
«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?», – добавил депутат.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России своему однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь, Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.
Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала – как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.
На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
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Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.
ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».
Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.
«ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.
Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.
ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
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Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
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Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
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В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым
Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
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«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
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Медведев счел переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в статье Медведева, опубликованной в газете «Коммерсант».
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.
По мнению зампреда Совбеза, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.
«А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», – говорится в статье.
«Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», – полагает Медведев.
«Нынешний президент этой измученной страны (Украины) – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – отметил Медведев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
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«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
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Украина получила от США высокоточное оружие
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Борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, среди которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, говорится в сообщении украинского военного ведомства.
«Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», – приводит текст сообщения ТАСС.
Отмечается, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт «Борисполь» в воскресенье. Уточняется, что начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает 2 млрд долларов.
Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Украинцы поддержали запрет на выступление российских артистов
Петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
К утру понедельника петицию поддержали 25 195 человек, говорится на сайте офиса президента. Статус документа изменился на «Ожидает рассмотрения».
Автором петиции стал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк.
«Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений – артисты/артистки, актеры/актрисы, на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым – поддержали – оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны в восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие», – говорится в тексте петиции.
Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.
Позже министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова.
Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
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«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.
Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.
Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.
«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.
В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.
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Больницы, школы и детсады Ивано-Франковска на западе Украины отключили от отопления
В учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях Ивано-Франковска на западе Украины нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ, заявил мэр города Руслан Марцинкив.
«У учреждений здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30? А это дополнительно 500 тыс. гривен для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения», – написал он в своем Facebook.
Марцинкив отметил, что уже состоялось внеочередное заседание местной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Протестующие разожгли дымовые шашки у резиденции Зеленского под Киевом
Недовольные действующей властью на Украине в воскресенье устроили акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского под Киевом с использованием файеров и дымовых шашек.
Недовольные политикой действующей власти на Украине в воскресенье провели в Киеве автопробег, участники которого проехали колонной к резиденции Зеленского, где устроили митинг. Собравшиеся высказывались в микрофон против действий власти, в том числе Зеленского, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента Украины, не препятствовала митингующим. В конце акции протестующие спели национальный гимн и разошлись, передает РИА «Новости».
Напомним, в феврале после подписания указа о применении санкций против украинских телеканалов и граждан Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД по этому поводу заявил: «Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко».
Климкин допустил возможность «гибридного» мира Украины с Россией
Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир».
«Конечно, я за то, чтобы мы не вели боевых действий. Но мы все прекрасно понимаем, что с Россией возможен только гибридный мир», – заявил Климкин в эфире телеканала «Обозреватель». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле, передает РИА «Новости».
Украинцы, полагает Климкин, должны иметь возможность защитить себя, чтобы к ним на помощь пришли все остальные. Гибридный мир с Россией, как считает он, возможен лишь при условии того, что Украина и ее партнеры смогут «сдерживать» Москву.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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На Украине заявили, что встреча с Путиным Зеленского «поставит в шпагат»
Возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным поставит украинского лидера Владимира Зеленского «в шпагат», заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сначала повестка дня позиции Украины, а потом уже встреча. Иначе можем получить реальную дестабилизацию. Путин сознательно будет встречаться, чтобы потом запустить волну цунами – дестабилизации в Украине», – цитирует Климкина интернет-издание «Обозреватель».
По его словам, российский лидер будет встречаться с Зеленским только если получит от этого какую-либо выгоду. Он также выразил мнение, что Путин постарается усилить зависимость Украины от России. В частности, речь идет об энергетической сфере. Климкин также заявил, что из-за рекордного повышения мировых цен на природный газ переговорная позиция президента РФ очень сильна.
При этом экс-глава МИД Украины посоветовал президенту страны перед встречей согласовать свою переговорную позицию как с гражданами государства, так и с зарубежными партнерами, «в первую очередь, с американцами». По его словам, такие шаги могут «связать руки» Путину.
«Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», – считает экс-министр.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
Премьер Грузии заявил о невозможности передачи Саакашвили Украине
Власти Грузии исключили вероятность того, что экс-президент страны Михаил Саакашвили будет передан на Украину, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Исключено. Я на 100% подтверждаю, что его никто никуда не передаст», – цитирует политика ТАСС.
По его словам, через шесть лет экс-президент сможет сам поехать в любую страну. Также, отвечая на вопрос, Гарибашвили отметил, что выдачи Саакашвили никто и не требует. Бывший президент Грузии просидит в тюрьме все шесть лет, к которым был приговорен ранее, сказал премьер.
Напомним, арестованный бывший президент Грузии сейчас находится в тюрьме города Рустави. Ранее он заявлял, что считает себя политическим заключенными и объявил голодовку. Михаила Саакашвили задержали 1 октября. В последние годы бывший лидер Грузии проживал на территории Украины, имеет украинское гражданство.
Возглавлял Грузию Саакашвили с января 2004 года по ноябрь 2013-го. Страну он покинул до истечения срока своих полномочий, а сразу после в отношении политика были возбуждены уголовные дела.