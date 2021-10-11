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11 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 15:37  |  vz.ru
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Будущее образования в России выберут педагоги

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Россия вынесла приговор властям Украины

Москва сочла переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася». Этой украинской поговоркой Дмитрий Медведев описал текущую ситуацию в отношениях России и Украины, назвав переговоры с киевскими властями бессмысленными. Его статья предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Как такой шаг Медведева следует понимать Киеву и чего ждать России от переговоров с Нуланд? Подробности...
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На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...
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    Россия вынесла приговор властям Украины

    Москва сочла переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными
    		   11 октября 2021, 14:50
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Алексей Нечаев,
    Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    «Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася». Этой украинской поговоркой Дмитрий Медведев описал текущую ситуацию в отношениях России и Украины, назвав переговоры с киевскими властями бессмысленными. Его статья предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Как такой шаг Медведева следует понимать Киеву и чего ждать России от переговоров с Нуланд?

    Накануне стало известно, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в России Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов», а главная тема переговоров – «стабильные и предсказуемые отношения».

    Предположительно, 12 октября Нуланд встретится с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, а 13 октября – с Дмитрием Козаком, замглавы администрации президента РФ, отвечающим в Кремле за украинское направление.

    Ранее с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.

    Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Примечательно, что в ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию».

    «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.

    «Как в такой ситуации с ними можно вести переговоры и договариваться? Никак. Нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном»,

    – констатировал Медведев. Также любопытно, что статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль уже поддержал позицию Медведева.

    «Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – рассказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко. «Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд. Интересно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.

    При этом, по его словам, со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. «Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.

    В то же время приезд Нуланд в Россию можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», соглашается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – пояснил эксперт.

    Собеседник допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу», – указал аналитик.

    Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле всё юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.

    «Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.

    Вместе с тем одним из факторов, спровоцировавших Медведева на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, считает киевский политолог Михаил Погребинский. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.  

    Также статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.

    «Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – полагает эксперт.

    В то же время директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что визит Нуланд в Москву вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности.

    По его словам, инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.

    Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть не способна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.

    В этой связи он считает важным публикацию статьи замглавы Совбеза РФ. «Вышедшая в преддверии визита Нуланд статья Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал Чеснаков.

    Но что же делать в ситуации, когда на Украине говорить не с кем, а поручения Вашингтона в Киеве выполнять не хотят? «А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», – отвечает Дмитрий Медведев.

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