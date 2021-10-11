Премьер Грузии заявил о невозможности передачи Саакашвили Украине

Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд

«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.

Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.

Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.

«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.

В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.

В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».

В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.

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