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МВД увидело угрозу транзита героина из Афганистана через порты Украины
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МВД России видит угрозу в наркотизации Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, заявил глава МВД Владимир Колокольцев по итогам заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ.
«Вызывает обеспокоенность нарастающая наркотизация Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на ее территории в больших объемах изготавливаются синтетические наркотики», – передает ТАСС слова министра.
Глава МВД отметил, что, помимо рисков террористической и экстремистской активности, необходимо учитывать традиционное влияние афганского фактора на наркопреступность. «Хочу отметить, что Россия продолжает строго придерживаться линии на сохранение и укрепление существующий международной системы контроля над наркотическими средствами, основанной на трех базовых конвенциях и других международных документах. Наша страна решительно выступает против попыток, направленных на подрыв этой системы, включая легализацию наркотиков», – отметил Колокольцев.
Ранее президент Владимир Путин заявил об опасности распространения наркотиков и оружия новыми властями Афганистана.
Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Возможность встречи Путина и Зеленского оценили фразой из «12 стульев»
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
Ведущий задал вопрос парламентарию, как может состояться встреча двух лидеров, если Киев требует вынести на саммит вопросы Крыма и Донбасса, а Москва предпочитает обсуждать проблемы двусторонних отношений между странами, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, в «Двенадцати стульях» замечательный монтер говорил, что консенсус – это согласованность позиций сторон. Если мне это поручат или Вам это поручат – мы с Вами поедем, будем договариваться с одними и с другими. Всегда, во всем мире есть у одной стороны интересы и у другой стороны интересы. Для того, чтобы сесть за стол, надо одной стороне поступиться чем-то, и второй (тоже)», – заявил Рабинович.
Депутат выразил мнение, что украинская власть должна отменить «глупые решения», мешающие проведению саммита. Кроме того, Рабинович указал на «тупую» антироссийскую риторику, которая, подчеркивает политик, не способствует улучшению отношений между странами. Также он добавил, что и власть, и оппозиция на Украине должны стремиться к проведению встречи Путина и Зеленского.
Накануне экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому посоветовал «не спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
Напомним, в четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
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Зеленскому посоветовали «не спать» после контракта Газпрома с Венгрией
Экс-глава Закарпатской и Луганской областей Украины, бывший замглавы МВД Геннадий Москаль выразил уверенность, что Будапешт заключил выгодный контракт с Газпромом, а украинским дипломатам и президенту Владимиру Зеленскому «не надо было спать», чтоб не упустить транзит газа через Украину.
«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что он (контракт) пошел не так, так Украине надо было не спать. Нашим дипломатам, нашему господину (президенту Владимиру) Зеленскому, (премьер-министру Денису) Шмыгалю и всем остальным», – передает РИА «Новости» мнение Москаля, высказанное в эфире «Пятого канала».
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Кроме того, в четверг стало известно о планах Болгарии заключить с Газпромом новый долгосрочный контракт о поставках голубого топлива в Болгарию. В свою очередь экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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На Украине из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы
На украинском заводе «Южмаш» в городе Днепр разгерметизировалась цистерна с высокотоксичным ракетным топливом гептил, возникла угроза экологической катастрофы, сообщают украинские СМИ.
Объем цистерны – 40 тонн, по словам гендиректора «Южмаша» Сергея Войта, одна цистерна гептила способна поразить до 100 тыс. человек, передает «Страна.ua».
Войт попросил помощи у центральных властей, по его словам, предприятие не может больше безопасно хранить вещество или утилизировать, потому заводу нужна финансовая поддержка со стороны государства.
В 2016 году «Южмаш» получил от Минобороны 95 тонн гептила на хранение, в том числе 37 тонн – некондиционного. Государство обещало помочь заводу, но финансирование так и не поступило.
Украинцев предупредили о неминуемой трагедии из-за политики Киева
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Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «НАШ», что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по украинской ГТС.
Червоненко подчеркнул, что Украина может продолжать через коррупционные схемы покупать реверсный российский газ под видом европейского, но это не приведет ни к чему хорошему, передает РИА «Новости».
«Или сказать правду и прийти к ним (к России), и сказать: «Давайте договоримся, у нас трагедия». Она будет, я объясню почему. Этот злосчастный газопровод и вся система доставки газа по стране устроены так, что если в этой трубе не будет газа, то мы не сможем доставлять во все точки нашей единой, неделимой Украины газ», – заявил экс-депутат Рады.
Он подчеркнул, что газопровод, строился как основной канал поставок российских энергоносителей в Европу, и поэтому он сконструирован так, что для его работы требуется наличие в ГТС определенного количества газа. Поэтому возможное прекращение транзита приведет к коллапсу газовой системы Украины, уверен Червоненко.
В качестве примера сокращения транзита газа через территорию Украины, Червоненко вспомнил об открытии газопровода из Румынии в Молдавию, куда раньше энергоносители поставлялись через Украину.
Во вторник Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым
Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.
Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».
В крови умершего депутата Рады Полякова нашли метадон
Метадон найден в крови умершего депутата Верховной рады Антона Полякова, обстоятельства и причины смерти должны выяснить следствие, сообщила депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко.
«У мертвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон», - написала Янченко в своем Telegram-канале.
Она также заявила в эфире телеканала «Украина 24», что эти данные токсикологической экспертизы она получила из своих источников. По ее словам, не нужно пока «приплетать сюда политический контекст».
«Там были личные моменты, но я бы в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие», – заявила Янченко.
Ранее стало известно, что украинские правоохранительные органы разрабатывают две версии смерти депутата Рады Антона Полякова, следователи считают, что он мог сам отравиться чем-то, либо его отравили.
В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
На Украине испугались энергетической зависимости от России
Экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред» раскритиковал зависимость энергетической стратегии Киева от готовности России исполнять обязательства по поставкам газа в Европу через территорию Украины.
По мнению украинского экономиста, нынешняя модель отопительного сезона опирается на ожидания, что с первого дня 2022 года Россия «бросится» выполнять свои обязательства по транзиту газа в Европу, в то время как запасы газа в украинских подземных хранилищах можно оценить, как «условно достаточные», передает РИА «Новости».
«А если она сделает паузу в 10-20-30 дней? При этом исправно оплачивая несуществующий транзит, согласно подписанному контракту», – предположил Кущ.
Аналитик выразил мнение, что Газпром якобы собирается «именно так и сделать». Однако он напомнил, что президент России Владимир Путин заявил, что Украине «нельзя дать замерзнуть». «Выходит, вся нынешняя энергетическая стратегия Украины основывается на словесных обещаниях президента соседней страны?» – возмутился автор статьи.
Кущ призвал украинцев быть готовыми к «идеальному шторму» в энергетике в случае холодной зимы или внепланового вывода из эксплуатации атомных реакторов.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире, как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
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Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.
ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».
Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.
Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.
«ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.
Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.
Талибы выдвинули требования к Вашингтону
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Делегация движения «Талибан*» (запрещено в России) провела в субботу в столице Катара Дохе встречу с американскими дипломатами, где потребовала не вмешиваться во внутренние дела страны, не нарушать воздушного пространства страны, а также разморозить зарубежные активы страны.
«Делегация «Исламского эмирата Афганистан» (используемое талибами* название государства - прим. ВЗГЛЯД) провела в столице Катара переговоры со своими американскими коллегами. Контакты продолжатся до окончания сегодняшнего дня, а также завтра. В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи [Кабулу] и реализации Дохийского соглашения [между Вашингтоном и радикалами]», – приводит ТАСС слова главы МИД Афганистана талибов мавлави Амир Хана Моттаки.
Помимо этого, представитель талибов подчеркнул, что движение «предложило американской стороне открыть новую страницу [в отношениях] между Кабулом и Вашингтоном», но при этом призвало американцев «уважать суверенитет Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела».
По словам главы МИД, афганская делегация потребовала от американцев не нарушать воздушного пространства страны, а также разморозить зарубежные активы страны.
В свою очередь американская делегация пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Президент США Джо Байден оправдал бегство американцев из Афганистана указанием на Россию.вода войск из Афганистана.
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В Киеве назвали способ «вернуть» Крым за пять минут
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил, что конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут».
«Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Арестович заявил, что Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны».
Трамп: Россия забрала из Афганистана американскую технику
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что Россия и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.
По его словам, речь идет о машинах Apache. Трамп отметил, что изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты, Москва и Пекин в скором времени могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов, передает РИА «Новости».
Экс-президент уточнил, что Соединенные Штаты бросили в республике военное оборудование на общую сумму около 85 млрд долларов.
Ранее Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.
В конце августа влиятельные республиканцы потребовали отставки Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Комитета начальников штабов ВС генерала Марка Милли из-за неудач действующей американской администрации в Афганистане.
Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
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Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
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Медведев счел переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в статье Медведева, опубликованной в газете «Коммерсант».
«Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.
По мнению зампреда Совбеза, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.
«А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», – говорится в статье.
«Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», – полагает Медведев.
«Нынешний президент этой измученной страны (Украины) – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – отметил Медведев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
СБУ вручила Медведчуку новые подозрения в госизмене и терроризме
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Руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку огласили новое подозрение.
Медведчук подозревается по статьям о государственной измене и содействии терроризму, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы СБУ Ивана Баканова.
Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР.
В начале сентября суд принял решение продлить домашний арест Медведчуку до 31 октября.
3 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.