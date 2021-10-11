Налог на московские квартиры вырастет в 2020 году на 10%

Сумма налога на московские квартиры вырастет на 10% в 2022 году в связи с повышением кадастровой стоимости, рассказал общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости, председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки нацобъединения СРО оценщиков «Союз СОО» Кирилл Кулаков.

Как сообщил он, на прошлой неделе состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждались предварительные итоги кадастровой оценки в Москве.

«Проект отчета, который выполнил ГБУ города Москвы по кадастровой оценке, уже размещен в интернете, до 19 октября по нему принимаются замечания. Ближе к концу ноября результаты государственной кадастровой оценки – 2021 будут официально утверждены, и с 1 января 2022 года вступят в действие», – передает РИА Новости слова Кулакова.



По итогам кадастровой оценки 2021 года в Москве почти у всех объектов недвижимости кадастровая стоимость выросла, отметил он.

«В частности, кадастровая стоимость жилья в некоторых сегментах увеличилась на 30-50% относительно 1 января 2018 года. Но собственникам жилой недвижимости можно быть относительно спокойными, поскольку в соответствии с законодательством вне зависимости от роста кадастровой стоимости сумма налога на имущество физических лиц по данным объектам не может расти больше, чем на 10% в год», – уточнил специалист.

То есть если сумма налога была 100 рублей, то она не может быть в следующем году более 110 рублей независимо от роста кадастровой стоимости, объяснил Кулаков.

Налог, начисленный по новой кадастровой стоимости, москвичи начнут платить, начиная с 2022 года, добавил он.

Ранее Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат свыше 122 тыс. рублей.