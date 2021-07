Российский рынок акций открылся снижением Минфин предложил повысить страховые взносы с зарплат свыше 122 тыс. рублей 8 июля 2021, 12:02 Текст: Алина Назарова

Минфин подготовил инициативы в рамках так называемой донастройки налоговой системы, предложив повысить страховые взносы с зарплат свыше 122 тыс. рублей, расширить налогооблагаемую базу для дорогого имущества и снизить порог беспошлинной торговли. Одно из предложений ведомства касается повышения страховых взносов в пенсионный фонд с зарплат выше 122 тыс. рублей. Сейчас работодатель отчисляет в фонд 22% от зарплаты до тех пор, пока она накопленным итогом не достигнет суммы в 1,46 млн рублей, затем размер отчисления снижается до 10%. Министерство предлагает повысить этот порог, что увеличит количество взносов по обычному, а не льготному тарифу. Это, по расчетам Минфина, может принести бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году – 45 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на свод предложений ведомства, представленный бюджетной комиссии 1 июля. Кроме того, ведомство предлагает расширять налогооблагаемую базу по налогу на имущество совокупной стоимостью выше 500 млн рублей. Владельцев такого имущества предлагается облагать налогом по ставке 0,3%. Издание отмечает, что сейчас по общему правилу по ставке 0,1% начисляется налог на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозпостройки, повышенная ставка в 2% применяется для объектов, кадастровая стоимость которых по отдельности превышает 300 млн рублей, ставка 0,5% применяется для нежилых помещений. По подсчетам министерства, новая налоговая категория может приносить бюджету 50 млрд рублей ежегодно. Всего ведомством в рамках донастройки предложено девять мер. В них, в частности, входят повышение акциза на алкоголь с 2022 года на 10%, введение акцизов на сахаросодержащие напитки, снижение порога беспошлинной торговли до €100 и удвоение платы за использование радиочастотного спектра. Указанные меры могут приносить в бюджет совокупно более 140 млрд рублей в год, рассчитали в Минфине. Подлинность документа подтвердил источник в профильном ведомстве.

Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой 7 июля 2021, 13:12

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник. По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости». Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился. В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. Сухоруков назвал имена ответственных за его уход из театра 7 июля 2021, 16:12

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Актер, народный артист России Виктор Сухоруков назвал «три фамилии», из-за которых он покинул Театр имени Моссовета, при этом, по его словам, у него нет «нет ни обид, ни претензий». «Есть три человека: Юрий Еремин, с которым я выпускал спектакль «Странник» в идущем сезоне, есть директор театра Панфилова Валентина Тихоновна, которую, по-моему, сейчас хотят поменять на кого-то другого, есть новый художественный руководитель – Марчелли Евгений Жозефович, который за целый сезон скопировал спектакль «Фрекен Жюли» на малой сцене. Вот их и спросите. Нет ни обид, ни претензий, ни вопросов. Я заявляю три фамилии, трех людей, из-за которых я ушел из театра, а все остальное – это ведро на кухне. Никто меня не выгонял, не увольнял, не вынуждал, но эти три человека накопили во мне решимость уйти из этого театра», – рассказал артист в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Сухоруков добавил, что свою творческую карьеру он намерен продолжать, ему уже поступают предложения о новых проектах. «Вы думаете, уйдя из этого театра, я остановился, я заболел, я умер, меня парализовало? Нет! Я просто ушел из этого заведения, а жизнь у меня продолжается, она у меня активная, интересная, творческая. У меня много замыслов, у меня много планов. Юбилейный год тоже подталкивает меня пересмотреть какие-то свои настроения, силу, энергию переосмыслить. Я живу очень интересно, у меня впереди много задач. Это реальность. Если я всю жизнь боролся за себя самого, почему вы думаете, что я сегодня отчаюсь? У меня сейчас и кино будет, и в театре я работаю. Предложений море и даже таких неожиданных, что даже растерялся», – сказал актер. Напомним, накануне художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли сообщил, что Сухоруков ушел из театра после десяти лет службы. В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он служил с 2011 года. Рошаль объяснил, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от COVID-19 7 июля 2021, 13:25

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку все врачи – люди, то и они могут ошибаться, сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль, отвечая на вопрос, почему некоторые врачи отговаривают пациентов проходить вакцинацию против коронавирусной инфекции. После объявления массовой вакцинации от COVID-19 в России в Сети все чаще стали появляться сообщения от обычных граждан о том, что врач (причем это может быть как терапевт, так и медик другой специализации) отговаривает их от вакцинации против коронавируса. «Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться. Считаю, что «Спутник V», который прошел все стадии испытаний, и которым привились уже миллионы, в том числе и я, отвечает всем требованиям», – заявил Рошаль. По данным на 7 июля, в России выявлено 5,7 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране заболели почти 24 тыс. граждан. Из них 5621 зарегистрировано в Москве, 2531 в Московской области и 1906 в Санкт-Петербурге. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Раскрыты подробности убийства президента Гаити 7 июля 2021, 21:18

Фото: Dieu Nalio Chery/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Совершившие нападение на дом президента Гаити Жовенеля Моиза вооруженные люди представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками (DEA), сообщает газета Miami Herald. В Сети появилась видеозапись с места происшествия. По данным издания, на кадрах слышно, как один из участников нападения кричал в мегафон на английском языке с американским акцентом: «Всем оставаться на своих местах, это операция DEA», передает РИА «Новости». Источники сообщили Miami Herald, что нападавшие в действительности не связаны с DEA. Высокопоставленный чиновник на Гаити назвал их наемниками. Канцелярия премьер-министра Гаити Клода Жозефа сообщила, что убийство Моиза, по предварительной данным, совершил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев. По его словам, с учетом этой информации, чтобы обеспечить поимку преступников, в стране было введено «осадное положение» сроком на 15 дней. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию. И.о. премьера Гаити Клод Жозеф в связи с убийством президента страны Жовенеля Моиза в ближайшее время созовет Совет министров и обратится к народу. Как сообщал портал Gazette Haiti со ссылкой на Жозефа, нападавшие переговаривались между собой на английском и испанском языках. Специалист по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя сообщение об убийстве президента Гаити, рассказал газете ВЗГЛЯД, что политический хаос, последовавший после свержения диктатуры, усугубляется бедностью, частым воздействием тропических циклонов и разгулом эпидемий. Кремль назвал способ избежать повторения ситуации с «Дефендер» 7 июля 2021, 12:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, существует (способ), просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом», – передает его слова РИА «Новости». Песков уточнил, что Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей. «Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», – отметил представитель Кремля, говоря о высказываниях главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины». «[И на уровне] президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться», – отметил Песков. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. На единовременные детские выплаты из бюджета выделено 204 млрд рублей 7 июля 2021, 17:14 Текст: Ксения Панькова

Выплату в 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, на данную меру поддержки из бюджета пойдут 204 млрд рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. «С 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста – это от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе, ...выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года, с 16 августа», – сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России, передает РИА «Новости». По его словам, планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей, общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Инфекционист: COVID обходит иммунные барьеры и заражает людей по третьему разу 7 июля 2021, 18:55

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

В мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз. Те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы – это люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», – пояснил Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости». Он также добавил, что организм зачастую не воспринимает индийский штамм, как настоящую инфекцию, и иммунитет вовремя не реагирует. «Если упущена ситуация в начале заболевания, а человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на седьмой-восьмой день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры» – уточнил эксперт. Ранее специалисты в Москве начали наблюдать обострение хронических заболеваний, а также энцефалопатию у тех пациентов, которое перенесли коронавирус. Кроме того, при заражении штаммом коронавируса «дельта» у пациентов отмечаются сильные головные боли, высокая температура на начальном этапе. Альбац раскритиковала Кураева и «Дождь» за анекдот про еврея и геев 7 июля 2021, 18:23

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Журналист Евгения Альбац назвала мерзким анекдот об отношении еврея к геям, который в эфире телеканала «Дождь» рассказал протодиакон Андрей Кураев. «И вновь вспомнился Борис Леонидович Пастернак: «Когда к ужасам привыкают, они становятся основанием хорошего тона». Сегодня в утреннем «Дожде» дьякон Кураев позволил себе в прямом эфире мерзкий анекдот. Прямой эфир – бывает. Но и потом ни корреспондент, ни ведущие, ни канал никак не посчитали нужным себя дистанцировать от этой мерзости. Жду реакции. Не хочется сразу банить канал – там работают люди, к которым я отношусь с уважением», – написала она на своей странице в Facebook. Пост прокомментировал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко: «Женя, добрый вечер! Спасибо за внимательность. Это действительно довольно мерзкий анекдот от Кураева и недопустимая реакция на него. Поговорю с коллегами», – пообещал он. «Спасибо, Тихон, не сомневалась», – написала в ответ Альбац. Кураев в свою очередь объяснил, что анекдот вообще не про евреев и геев, а про цензуру. «Ожидаемо прайд бросился лаять. А так-то они очень толерантные. Но лишь к своим мерзостям. А для остальных при малейшей возможности устанавливают жесткие санкции и цензуру» – написал он в своем Facebook. «И анекдот-то ведь не про геев и не про евреев, а про цензуру. Но свое дерьмо не пахнет даже у либералов», – добавил Кураев. Речь, как пояснил он, идет о следующем анекдоте: Старый еврей заказывает в ОВИРе загранпаспорт. Его спрашивают:

– Абрам Моисеевич, в Вашем почтенном возрасте Вы решили заняться туризмом?

– Нет, я хочу совсем уехать.

– Почему? Что вас не устраивает? Вы столкнулись с антисемитизмом? Мы разберемся!

– Нет, меня никто не обижал.

– Но тогда отчего же Вы уезжаете. Такой заслуженный уважаемый человек, ветеран...

– Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!

– А какие проблемы, вроде же с этим всё спокойно?

– А вы посмотрите на тенденцию: при Сталине за это расстреливали, при Хрущёве и Брежневе – сажали и принудительно лечили, сейчас это вошло в норму. Так вот, я таки хочу уехать из этой страны, пока это не стало обязательным! Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации 7 июля 2021, 13:32

Фото: Rob Powell/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России. «На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов. Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он. Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов. Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины». Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр. На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мощный взрыв произошел в порту в Дубае 7 июля 2021, 23:30

Фото: DeeDee DeGelia & Brent Winebren/

moodboard/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На территории порта Джабаль-Али в Дубае прогремел мощный взрыв, сообщают информационные агентства. Взрыв произошел на торговом судне, пришвартованном в гавани, начался пожар. Не исключалось, что речь может идти о нефтяном танкере. Позднее сообщили, что во взорвавшемся контейнере перевозили легковоспламеняющиеся вещества и материалы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Al Arabiya. Пресс-служба правительства эмирата сообщила, что пожар локализован, погибших и пострадавших нет. Взрыв был слышен во всем городе. Судя по видеозаписям, огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. При этом порт продолжает работать в обычном режиме. Китайцы оценили задержание «наглого» эстонского консула в России 7 июля 2021, 13:28

Фото: Россия 24/YouTube

Текст: Алина Назарова

Читатели китайского портала «Гуаньча» раскритиковали «наглость» эстонского консула, задержанного в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера от россиянина. «Разве дипломаты из других стран – это обычно не легальные шпионы? Тут он просто слишком обнаглел», – выразил мнение один из читателей, передает РИА «Новости». «Нет ничего удивительного в том, что все считают три прибалтийские страны глупыми», – заметил другой пользователь. «Эта крошечная страна слишком заносчивая, раз решилась воровать у своего соседа-гиганта! За ними точно стоит кто-то посильнее, и все мы знаем, кто это», – предположил еще один комментатор. «Провоцируют великую державу, эти три прибалтийские страны не знают, как найти свои мозги, которые они потеряли давным-давно», – подытожили читатели. Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Эта деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, заявили в ведомстве. Меру пресечения ему избирать не будут. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик в ответ заявила, что произошедшее было провокацией. Лавров счел за честь предложение Путина войти в список «Единой России» 8 июля 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для него стало честью предложение президента Владимира Путина войти в общефедеральную часть федерального списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму. Лавров заявил, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете, что он «получил предложение вместе с другими членами этой пятерки, предложение, которое было сделано президентом Путиным на съезде «Единой России», передает ТАСС. «Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня», – добавил он. Он подчеркнул, что МИД тесно сотрудничает с парламентскими партиями, регулярно участвует в брифингах, слушаниях, пленарных заседаниях, заседаниях парламентских комитетов. «Единая Россия», как ведущая партия, в решающей степени играет роль в кодификации важнейших политических решений и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент, министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, в плане закрепления законодательно тех доктринальных документов, которые подписывает, одобряет президент», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Лавров отметил, что МИД подробно консультировал «Единую Россию» при работе над поправками к Конституции, касающимися внешней политики страны. Напомним, «Единая Россия» провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму, 19 июня. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. 6 июля представители партии подали документы, необходимые для заверения федерального списка и списка кандидатов по одномандатным округам, в Центризбирком. Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой 7 июля 2021, 16:28 Текст: Ксения Панькова

Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которую госпитализировали с коронавирусом, стало лучше, сообщил источник в аппарате омбудсмена. «Татьяна Николаевна (Москалькова – прим. ВЗГЛЯД) сообщила, что ей стало лучше», – сказал источник РИА «Новости». В понедельник уполномоченный по правам человека была госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция. Между тем ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в России привилась одной из российских вакцин. Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений. Франция потребовала не признавать вакцины от COVID из России и Китая 8 июля 2021, 09:41

Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: «Будьте осторожны, скажите нет этим вакцинам», – передает ТАСС слова Бона. Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что «Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. «Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки», – сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция «не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации». «Мы уже отменяли в срочном порядке авиационное сообщение с Бразилией, но это невозможно делать на долгий срок, это крайне сложная процедура, и при этом остается возможным приезд пассажиров из этих стран во Францию через другие страны», – отметил госсекретарь. «Реальное воздействие, – подчеркнул он, – оказывают строгий контроль, проверка наличия справок о тестах, а при необходимости и проведение таких тестов по прибытии пассажиров. И в крайнем случае соблюдение пассажирами проверяемого властями карантина, что и делается во Франции в отношении приезжающих из стран красного списка». Ранее РФПИ сообщал, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля. Во вторник министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завод по производству вакцин, на котором также будут выпускать российский препарат «Спутник V», планируют открыть в конце 2022 года в городе Дебрецен (Венгрия).