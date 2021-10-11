Армия и полиция Сербии получат новейшее российское вооружение

Армия и полиция Сербии, согласно имеющимся договоренностям и контрактам, получат новейшее оборудование и вооружение из России, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

«Я не стал бы сейчас говорить о деталях. Но армия и полиция на основании заключенных ранее соглашений и контрактов с Российской Федерацией станет намного сильнее, чем мы были ранее. Знаете и сами, об этом не можем говорить, до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства России», – передает РИА Новости слова сербского министра.

Он рассказал также, что жизнь президента Сербии Александра Вучича находится под угрозой из-за борьбы с наркомафией.

«Мы раскрыли большую, жестокую и очень опасную группировку. На счету которой неизвестно пока сколько убийств, обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше», – заявил глава МВД Сербии.

По его словам, у преступной группировки остались главари, которые находятся в бегах, среди них лидер «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой. Каждому из этих наркобоссов ясно, что если убьют главу МВД, его заменят через парламент через месяц или два. А если Александра Вучича, то убьют политическую личность, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, объединяет вокруг себя большинство политических субъектов и имеет абсолютное доверие большинства граждан Сербии», – указал Вулин.

Он заявил также, что не видит со стороны ЕС волю заставить власти самопровозглашенного Косово выполнять договоренности.

«Сильно сомневаюсь, что нынешние договоренности, как и другие договоренности, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены. Опыт нас научил, что ничего из договоренного ранее не было соблюдено, они ни разу не сдержали свое слово. Но это вопрос не для них, а для ЕС, который является посредником в наших переговорах», – заявил сербский министр.

«Косовские албанцы не соблюдают соглашения, не держат данное слово, если не вынуждены. Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (премьера самопровозглашенной республики Альбина) Курти выполнять договоренности», – подчеркнул глава МВД.

«Мы будем соблюдать резолюцию 1244 Совбеза ООН и свои международные обязательства. Определенно мы не допустим повторения мартовских погромов (сербского населения в Косово) 2004 года, ни (хорватской военно-полицейской операции против Республики Сербская Краина) «Бури» 1995 года. Это то, насколько далеко мы готовы пойти», – заявил сербский министр.

«Сербия в первую очередь ожидает от (международного контингента под эгидой НАТО) KFOR, что он сохранит мир и стабильность на территории Косово и Метохии. Это их ответственность согласно резолюции 1244 Совбеза ООН. Мы не позволим повторения погромов и «Бури» и позаботимся о том, чтобы сделать абсолютно все для сохранения мира и безопасности», – подчеркнул Вулин.

Напомним, в феврале начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич сообщил, что полиция Сербии располагает оперативными данными о том, что на президента страны Александра Вучича готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.