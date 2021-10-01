В Японии из-за тайфуна остались без электричества тысячи домов

Эксперт: Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб

Этот побег был операцией британских спецслужб по эвакуации своего агента, предположил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он отреагировал на информацию ФСБ о том, что главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов нелегально покинул Россию «при посредничестве иных лиц».

«Ничего случайного тут нет – это классический переход границы, классическая эвакуация своего агента. Издание The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) и Bellingcat – это не средства массовой информации, а инструменты, созданные британскими спецслужбами для продвижения своих интересов, для организации информационных диверсий против России», – убежден директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Переход границы ночью – слишком рискованная акция, поскольку можно было напороться на огонь не только российских, но и украинских пограничников, полагает эксперт. «Очевидно, что переход был заранее организован украинскими силовиками», – полагает Мартынов. «Но они вряд ли были организаторами, скорее – просто исполнителями. Доброхотова, предположительно, курировала британская разведывательная служба MI6. Куда еще его было эвакуировать из Москвы? Украина ближе всего. Украинские спецслужбы в большей степени находятся под контролем и управлением американцев. Но здесь, вероятно, помогли тесные отношения американских и британских разведок», – пояснил политолог.

«Кстати, думаю, именно поэтому Киев за минувшие два месяца ни разу не использовал фигуру Доброхотова в пропагандистском плане. Им сказали – они сделали. Сыграли в этой акции роль простых исполнителей», – полагает Мартынов.

О бегстве Доброхотова на Украину в четверг сообщили в ФСБ. По информации ведомства, в ночь на 1 августа Доброхотов прибыл в приграничное с Украиной село Колещатовка Воронежской области и «скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска».

«Интересно, копыта привязывал к ногам, или и без них следы не выдали?» – сыронизировала в своем телеграм-канале по этому поводу представитель МИД Мария Захарова.

В четверг в эфире украинского ТВ главный редактор The Insider подтвердил, что покинул Россию, но не уточнил точного места своего нынешнего пребывания. Ранее Доброхотов сообщал, что сотрудники ФСБ проводят в его квартире обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. Обыски также проходили в квартире его родителей и в квартире, где находятся супруга и дети Доброхотова.

Ранее Доброхотов открыто признавался в симпатии к украинским силовикам. «Если хохлы нас победят – я не буду сильно возражать. Может, буду даже встречать их на Красной площади с галушками и хреновухой», – написал Доброхотов в марте 2014 года.

В июле издание The Insider было признано на территории России иноагентом. Как отмечает RT, с тех пор оно получило 9,3 млн рублей пожертвований в криптовалюте, что следует из данных анализатора блокчейна Blockchair. Также в июле Доброхотов стал фигурантом уголовного дела о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа. В расследовании The Insider утверждалось, что ван дер Верфф и другие иностранные журналисты сотрудничают с ГРУ и получают от них деньги за распространение информации о малайзийском Boeing МН17, сбитом в небе Донбасса в июле 2014 года.

Как предполагает Мартынов, о сотрудничестве Доброхотова с иностранными спецслужбами в Москве знали не первый год, но «только сейчас им занялись всерьез». «Публикации The Insider готовились в той же самой стилистике, что и публикации ликвидированного недавно Фонда борьбы с коррупцией (иноагент, признан экстремистской организацией и ликвидирован на территории России), – подчеркнул собеседник. – Эти материалы объединяли фальсификации и откровенные фейки, на которые натягивали заранее сформулированные выводы. Тот факт, что Доброхотов сбежал за границу, да еще и при весьма вероятном посредничестве иностранных разведок, косвенно подтверждает, что The Insider совершенно справедливо получил статус иноагента».

«Чаша терпения российского государства переполнена настолько, что включились в полном объеме все необходимые репрессивные механизмы против откровенных врагов государства, будь то Навальный, The Insider или Bellingcat. У нас очень терпеливое государство. Но, видимо, любому терпению приходит конец», – уверен Мартынов.