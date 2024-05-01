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    1 мая 2024, 13:38 • Новости дня

    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, ракетные войска и артиллеристы Вооруженных сил России за прошедшие сутки поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг», а также живую силу и технику противника в 112 районах, сообщило Минобороны.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, гаубица FН-70 производства Британии, орудие Д-20 и установка «Гвоздика».

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.

    ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также РЛС AN/TPQ-50 производства США.

    Военнослужащие Центральной группировки улучшили положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретино ДНР.

    Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов и Бердычей ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 410 военнослужащих, танк, машину пехоты, бронемашину, три автомобиля, установку Dana 2 чешского производства, гаубицу М102 производства США, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».

    Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.

    Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Британии, установка «Гвоздика» и станция РЭБ «Буковель-AD».

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.

    Российская ПВО сбила за сутки 29 украинских дронов, пять авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 648 беспилотников, 509 ЗРК, 15 891 танк и других бронемашин, 1275 РСЗО, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 413 единиц спецтехники.

    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    30 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Европу предупредили о риске новой зависимости от России

    FT: В Норвегии предупредили Европу о риске зависимости от импорта российских удобрений

    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это уже происходило с газом, заявил исполнительный директор норвежской химической компании Yara International Торе Хольсетхер.

    В интервью газете Financial Times Хольсетхер отметил, что Россия наращивает поставки азотных удобрений в Европу, передает РИА «Новости».

    Данные Евростата подтверждают его слова: за год, предшествующий июню 2023, ЕС вдвое увеличил импорт из России мочевины – самого популярного азотного удобрения, пишет издание.

    Хотя в этом сезоне импорт из России снизился, он все еще остается на исторически высоком уровне, составляя треть от общего объема поставок мочевины в Европу, отмечается в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    30 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    Business Insider: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ допустили ошибку, которая позволила российским войскам провести успешное наступление у Очеретино, пишет Business Insider (BI).

    По данным BI, украинские войска совершили оплошность при ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, что позволило ВС России продвинуться вперед и взять под контроль большую часть населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино.

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    1 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

    Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили.

    Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    1 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе

    Захваченный российскими войсками в ходе СВО танк M1 Abrams доставлен на выставку трофейной техники на Поклонной горе

    Трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    На выставку трофейной техники у музея Победы на Поклонной горе доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle, сообщило Минобороны России.

    И танк, и штурмовую инженерную машину российские войска захватили у Бердычей на Авдеевском направлении. Выставка начинает работу 1 мая, она будет продолжаться в течение месяца, передает РИА «Новости».

    Напомним, военкор Евгений Поддубный считает, что выставка трофейной техники в Москве очень нервирует НАТО, поскольку демонстрирует уязвимость западного оружия.

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    1 мая 2024, 10:10 • Новости дня
    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов

    Эксперт Любчиков: Совокупная стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигает миллиардов долларов

    Эксперт: Стоимость техники на выставке трофеев в Москве достигла миллиардов долларов
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совокупная стоимость образцов военной техники, представленной на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве, достигает миллиардов долларов, рассказал старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков.

    Как сообщил Любчиков, отвечая на соответствующий вопрос, речь идет о миллиардах долларов, передает ТАСС.

    По его словам, на выставке представлены 32 образца трофейной военной техники, которые были захвачены бойцами российской армии в зоне проведения СВО. Любчиков добавил, что в частности, представлены, американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронемашина MaxxPro и БМП Bradley, британская Mastiff, БТР М113 и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, шведская БМП CV90, а также различные специализированные бронемашины.

    Также в шатрах на выставке представлены образцы стрелкового снаряжение украинских военнослужащих, вооружения, документы, карты, беспилотники.

    Ранее трофейный танк Abrams доставили на выставку на Поклонной горе.

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    1 мая 2024, 10:48 • Новости дня
    ВС России поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом

    Подполье: ВС России поразили ангар с техникой ВСУ в Дмитровке Николаевской области

    ВС России поразили ангар с техникой ВСУ под Николаевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России силы уничтожили ангар с украинской военной техникой в селе Дмитровка Николаевской области, заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Дмитровке, при этом украинские СМИ сообщили, что ангар был пустой, но из «пустого» ангара что-то вывозилось грузовиками, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что накануне в Очакове удар был нанесен по турбазам, которые ВСУ использовали в качестве мест расположения.

    Ранее российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе.

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    30 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Военкор показал выжигание техники ВСУ на Купянском направлении

    Военкор Симонов показал, как бойцы выжигают технику ВСУ на Купянском направлении

    Военкор показал выжигание техники ВСУ на Купянском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Видеокадры выжигания техники ВСУ подразделениями 1-й танковой армии на Купянском направлении, поделился военкор Александр Симонов.

    В своем Telegram-канале он опубликовал кадры того, как российские войска уничтожили вражескую самоходку (00.09 мск) и сорвали ротацию украинских военных.

    Ранее Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику.

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    1 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по местам расположения ВСУ в Харькове

    Подполье: ВС России ударили по местам расположения ВСУ на северной окраине Харькова

    ВС России нанесли удар по местам расположения ВСУ в Харькове
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар авиабомбой нанесли ВС России по местам расположения военных ВСУ на северной окраине Харькова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, прилетела ФАБ по Большой Даниловке, где вдоль объездной дороги расположены военнослужащие ВСУ, передает РИА «Новости».

    Ранее на территории подконтрольного киевскому режиму города Харькова произошли взрывы.

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    30 апреля 2024, 22:19 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что очередная украинская попытка устроить террористическую атаку произошла около 20.00 мск.

    Напомним, во вторник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила воздушную цель над Белгородом. Минобороны России сообщило, что украинский дрон был уничтожен в регионе около 14.00 мск. Позднее в Белгородской области был сбит еще один БПЛА.


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    1 мая 2024, 04:59 • Новости дня
    Рязанская и Воронежская области атакованы беспилотниками

    Tекст: Антон Антонов

    Рязанская область подверглась атаке беспилотника, сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, еще один БПЛА атаковал Воронежскую область, сообщил глава региона Александр Гусев.

    Как сообщил в Telegram Малков, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

    Гусев сообщил в Telegram, что в пригороде Воронежа сбит «еще один БПЛА», пострадавших нет. Обломки выбили стекла в строящемся доме.

    Напомним, в Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ ранее уже уничтожили беспилотник самолетного типа.

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    30 апреля 2024, 14:39 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана профилактику терроризма в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы министерств иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин в ходе телефонного разговора обсудили предпринимаемые российской стороной меры по профилактике терроризма.

    Лавров дал разъяснения таджикистанской стороне касательно действий России, направленных на профилактику терроризма, сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

    В ходе беседы были особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска, добавили в ведомстве.

    Ранее Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию и рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок на российскую территорию.

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    1 мая 2024, 03:53 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Как сообщил Гусев в Telegram, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. При этом он подчеркнул, что в Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Напомним, на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

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    1 мая 2024, 02:37 • Новости дня
    Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев в Telegram призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что силы ПВО готовы отразить атаку.

    Напомним, российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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