Офицер ВС России рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Офицер ВС России с позывным «Змей» рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

В видео, опубликованном RT, офицер сообщил, что в течение всего времени ВСУ обстреливали их из артиллерии и танков, передает РИА «Новости».

Благодаря огневой поддержке сверху российским военнослужащим удалось выстоять, при этом никто из бойцов не покинул позиции, даже раненые, отметил офицер. Сам он также получил ранение, но его «залатали» на месте.

По словам офицера, российские бойцы во время контратаки под обстрелом смогли пробраться глубже в ряды противника.

«Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», – сказал он.

Ранее командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь «Града» на себя.