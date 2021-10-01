Эксперт рассказал, как предотвратить бегство за рубеж фигурантов уголовных дел

Для того, чтобы фигуранты уголовного расследования не могли сбежать заграницу, следует вовремя предпринимать действия, запрещающие им покидать страну, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Ворожцов, комментируя подозрения СМИ, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова может сбежать от следствия на Украину.

Газета «Коммерсант» сообщает, что бывшая замминистра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которая является фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей, может попытаться сбежать от следствия. На данный момент она, предположительно, скрывается. Издание подчеркивает, что Ракова, возможно, стремится попасть на украинскую территорию, так как власти Киева чрезвычайно неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований.

«Я не разделяю мнение тех, кто утверждает, что граница России с Украиной охраняется плохо. Я наоборот сформулировал бы, что граница Российской Федерации и Республики Украина охраняется достаточно системно. Уровень насыщенности постов, обеспеченности нарядов организации контроля я бы оценил выше, чем, скажем, уровень и режим охраны на российско-казахстанской границе. Там как раз больше просторы, соответственно, больше сложностей по части организации охраны», – говорит Ворожцов.

Он акцентирует внимание на том, что на российско-украинской границе система организации охраны достаточна и соответствует требованиям нормативно-пограничных документов. Однако в соответствии с действующими нормативными актами, на территорию Украины можно попасть, не имея соответствующей визы и иных документов. При определенных условиях в данную страну можно попадать по внутреннему российскому паспорту.

«Соответственно, если еще не поступили документы об объявлении человека в розыск, то на совершенно законных основаниях гражданин Российской Федерации имеет возможность покинуть территорию РФ и перебраться на территорию Украины. Единственное, что требуется в данном случае, это то, что если лицо вызывает соответствующие опасения или подозрения, оно должно своевременно подаваться в розыск, и соответствующим образом регистрироваться у пограничных служб для того, чтобы они могли их выявить и задержать – воспрепятствовать выезду из Российской Федерации», – объясняет эксперт.

Необходимости в повышении режима безопасности на российско-украинской границе собеседник не видит, поскольку он и сейчас поддерживается на достаточном уровне. Однако, что касается нормативного регулировании выезда из России лиц, подозреваемых в совершении преступления, то здесь предстоит более усиленно работать.

«Лица, ведущие следственные действия, должны ограничивать подозреваемым выезд. Если этого не было сделано, то человек имеет право перемещаться, даже если находится под следствием. То есть после того, как возбуждено уголовное дело, следователь должен предпринять соответствующие действия в отношении фигуранта. Он может обращаться в суд с ходатайством об аресте, задержании, введении домашнего ареста, подписке о невыезде и так далее. Закон предусматривает достаточно большое количество мер, которые требуют ограничения возможности передвижения граждан», – заключил Ворожцов.

Ранее ФСБ России сообщила, что главный редактор издания The Insider, признанного иностранным агентом, Роман Доброхотов, после визита силовиков к нему домой в связи с уголовным делом «О клевете» почти два месяца назад незаконно пересек границу России в направлении Украины «при посредничестве иных лиц». Политолог Алексей Мартынов в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что данный побег был операцией британских спецслужб по эвакуации своего агента. Сам Доброхотов подтвердил, что находится за границей, но не уточнил в какой именно стране.