Тела трех человек обнаружили в подмосковной квартире

В квартире в подмосковной Коломне обнаружены тела трех человек, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности», сообщила пресс-служба ГУ СК по Московской области.

Тела находились в квартире достаточно долго, видимых телесных повреждений не обнаружено. «В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы, что могло послужить заполнению помещения угарным газом при использовании газового оборудования и повлечь смерть людей, в результате отравления угарным газом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в квартире в Казани нашли погибшими мужчину и женщину, а также их 18-летнюю дочь.