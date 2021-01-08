Названы станции, которые откроют в московском метро в 2021 году

В 2021 году в Московском метрополитене планируется открыть 11 новых станций, сообщил мэр Сергей Собянин. В ближайшие два месяца власти намерены открыть две станции: «Карамышевская» и «Мневники».

Станция «Карамышевская» будет находиться вдоль проспекта Маршала Жукова на пересечении с улицей Демьяна Бедного в районе Хорошево-Мневники Северо-западного административного округа Москвы на глубине 28 метров. Она названа в честь Карамышевского рубежа обороны столицы во время Великой Отечественной войны, который защищали части народного ополчения. В районе станции проживает и работает около 200 тыс. человек и на момент пуска пассажиропоток составит 29 тыс. человек в час, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мневники» будут расположены примерно в двух километрах от «Карамышевской», на севере Мневниковской поймы, рядом с магистралью Северо-Западной хорды. Около станции планируется построить большой жилой массив, куда переселят горожан по программе реновации.

Станцию «Терехово» откроют также в 2021-м в составе участка «Терехово» – «Давыдково». Она будет расположена в середине Мневниковской поймы, рядом с одноименной деревней.

Откроется в этом году также станция «Кунцевская», которая станет третьей станцией с таким названием в московском метро. Расположена в Западном административном округе. Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения, с двумя береговыми платформами, как и «Терехово».

«Давыдково» будет построена в Можайском районе Москвы, вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также будет с двумя береговыми платформами и мелкого заложения.

Станция «Аминьевская» – объект с одной островной платформой. Станцию строят в районе Очаково-Матвеевское на пересечении Аминьевского шоссе с Очаковским шоссе. Также рядом с ней находится проспект Генерала Дорохова. Кроме того, здесь планируется создать крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой на платформу Аминьевская Московской железной дороги.

«Мичуринский проспект» – вторая станция с таким названием в Москве. С этой станции жители Очаково-Матвеевского смогут быстрее попасть в центр города или в район небоскребов «Москвы-Сити».

Еще одна станция с повторяющимся названием – «Проспект Вернадского». Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения и с одной платформой. Расположится на улице Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского.

Кроме того, на границе Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, рядом с улицей Новаторов и Ленинским проспектом, откроется станция «Новаторская». Еще одна станция в ЮЗАО в шаговой доступности от усадьбы Воронцово и одноименных прудов – «Воронцовская».

А последней новой станцией, которую откроют в этом году, станет «Зюзино», расположенная в районах Черемушки и Зюзино на улице Каховке.