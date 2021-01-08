В США объявили конец американской эры

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8 января, пятница | Последнее обновление — 12:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки выявили 23,6 тыс. случаев коронавируса
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В США объявили конец американской эры
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Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас.
«Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь [в Америке]», – написал Хаас в своем Twitter.
«Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США.
Слова Хааса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Хаас написал то, о чем мы говорим уже давно: несмотря на накопленную совокупную мощь, США уже не могут играть роль безусловного глобального гегемона. Это время ушло, американский «однополярный момент» позади – и его не вернуть. По моей оценке, конец полного доминирования США на мировой арене наступил раньше», – заявил он.
Пушков согласился, что 6 января США «продемонстрировали такую степень внутреннего разлада и неустойчивости, что это окончательно лишает их надежды на продление «американской эры».
«Конец истории, в который так истово верили в Вашингтоне, не случился. История беспощадна, она никогда не заканчивается и неумолимо движется вперед», – подчеркнул сенатор.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Байден обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Соловьев посмеялся над заявлением Зеленского по поводу беспорядков в США
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев решительно осуждает насилие против Конгресса США.
Зеленский написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США». «Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», – добавил он.
«То есть Зеленский все-таки против Майдана?», – сыронизировал в своем Telegram Соловьев.
На Украине также посмеялись над высказываниями своего президента. Как отметило украинское издание «Страна.ua», Зеленский назвал захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия «ужасным нападением», подчеркнув, что «правда, ни слова не сказал о четырех погибших протестующих».
«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная – он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США – «это другое», – говорится в Telegram «Страна.ua».
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил
избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет
упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В Москве отреагировали на беспорядки в США
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Электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне.
«Это внутреннее дело США (...) При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.
«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», – добавила представитель МИД.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Ветеран «Альфы» объяснил, почему смогли захватить Капитолий
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Захват Капитолия стал возможен из-за политического раскола охраны, поставившей свои политические взгляды выше профессиональных интересов, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации – это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга», – передает слова Гончарова РИА «Новости».
Как отметил ветеран спецподразделения, произошедшее в Капитолии – это «потеря лица» Соединенными Штатами Америки». По его словам, охранники должны были подготовиться к возможной провокации в отношении здания Конгресса. Он также заявил, что раскол США «на два практически равнозначных лагеря» будет иметь серьезные последствия.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Пушков объяснил, как беспорядки скажутся на президентстве Байдена
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После событий в Вашингтоне и утверждения конгрессом избрания Джо Байдена президентом США американское государство может столкнутся с репрессиями в стране, считает сенатор Алексей Пушков.
«Приход [избранного президента США Джо] Байдена в Белый дом утверждался в небывалых условиях: Капитолий был захвачен демонстрантами; для их нейтрализации в здание был введен спецназ; конгрессмены и сенаторы были эвакуированы; в Вашингтоне был введен комендантский час и туда была направлена Национальная гвардия. Ничего подобного в истории США еще не было. События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, события в Вашингтоне окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперед. «Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства».
По мнению Пушкова, Байден в любом случае должен был занять президентское кресло. Он отметил, что сторонники Трампа при этом оказали своему кандидату «медвежью услугу», так как штурм Капитолия в итоге оказался на руку лишь демократу.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», – написала Джейкобс в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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Горбачев увидел в беспорядках в Вашингтоне гибель США как государства
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Беспорядки в Вашингтоне явились предвестником гибели Соединенных Штатов как государства, штурм Капитолия был заранее разработан известными силами, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
«Но беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», – цитирует Горбачева «Интерфакс».
По мнению экс-президента СССР, в скором времени гонка вооружений будет прекращена, так как люди осознают ее фатальные последствия. Как заявил Горбачев, в свое время ему удалось добиться подписания Договора о разоружении, поскольку стороны «хотели мира».
«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», – сказал он.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Володин дал совет США в связи с событиями в Вашингтоне
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Политическая система США находится в глубоком кризисе, Вашингтону пора заняться внутренними проблемами вместо того, чтобы вмешиваться в дела других государств, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным. Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», – сказал Володин, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что «по всем направлениям политической жизни США наблюдается раскол. По мнению Володина, причиной этого стали национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система и неэффективная система здравоохранения. Как заявил председатель Госдумы, политическая система США «застыла в своем развитии порядка 70 лет». Он отметил, что в стране «две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению другие политические силы». Избирательная же система США, по мнению Володина, «стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих сегодняшним реалиям».
«Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан. Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми», – сказал Володин.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена.
«Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США.
«Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер.
«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – заявил глава Белого дома.
Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <...> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома.
Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – заявил американский лидер.
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.
Меркель отреагировала на события в Вашингтоне
События в Вашингтоне вызывают «гнев и печаль», как и отказ действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Мы все видели тревожные картины штурма Конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией», – сказала Меркель.
Она добавила, что «очень сожалеет, что президент [США Дональд] Трамп не признает свое поражение (на выборах президента США – прим. ВЗГЛЯД) с ноября и вчера он тоже не признал его».
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Порошенко заявил, что шокирован событиями в США
Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал штурм Капитолия в Вашингтоне вызовом для американской демократии отметив, что он глубоко шокирован случившимся.
«Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики», – написал Порошенко в Twitter.
При этом он выразил уверенность, что американский народ «встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка».
«Украина солидарна с Вами!» – отметил Порошенко.
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В Китае отреагировали на беспорядки в США
Власти Китая надеются на скорейшее восстановление общественного порядка в США, поскольку верят в стремление американцев к миру и безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. (…) Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности», – цитирует ТАСС Хуа Чуньин.
Она также сравнила реакцию американской общественности на протесты в США и на беспорядки в Гонконге в 2019 году. «Ситуация в Вашингтоне не настолько серьезная, как это было в Гонконге, однако уже сейчас там погибли четыре человека, в то время как в специальном административном районе Китая – ни одного», – представитель МИД КНР.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Пентагон гарантировал мирную передачу власти Байдену
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Министерство обороны США выполнит обязанности по обеспечению своевременной и мирной передачи власти администрации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена 20 января, говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.
«Я и мои подчиненные в министерстве обороны продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой, и мы проведем своевременную и мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», – приводит текст заявления главы Пентагона ТАСС.
Миллер также осудил произошедшее в среду «насилие на Капитолийском холме», подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам американской конституции. «Я категорически осуждаю подобные акты насилия, направленные против нашей демократии», – заявил и. о. главы Пентагона.
«Функционирование наших республиканских органов, возможно, и было нарушено, но это не подорвало решимость наших законодателей вести работу во благо народа. Благодаря их усилиям, поддержанным местными и федеральными правоохранительными органами и Национальной гвардией, попытки тех, кто пытался помешать работе наших органов власти, провалились», – заявил Миллер.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Погибшая в Капитолии женщина предрекла в соцсетях «шторм»
Погибшая во время беспорядков в Капитолии Эшли Бэббит была активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и называла акцию протеста в Вашингтоне «штормом», сообщили американские СМИ.
За день до событий в столице США Бэббит оставила в своем Twitter пост, в котором написала, что «ничто нас не остановит… они могут пытаться и пытаться, но пришел шторм, и он дойдет до округа Колумбия менее чем через 24 часа, – передает РИА «Новости».
Отмечается, что женщина была политически активна, есть даже несколько видеозаписей, на которых она рассуждает на тему ситуации на границе с Мексикой и критикует представителей Демократической партии, обвиняя их в том, что они «отказываются сделать выбор в пользу Америки, а не своей глупой политической партии».
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В Тбилиси сравнили штурм Капитолия с антироссийскими беспорядками в Грузии
Правящая «Грузинская мечта» провела параллели между штурмом Капитолия и антироссийскими беспорядками в Тбилиси в июне 2019 года, вызванными визитом депутатов Госдумы России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В США мы наблюдали тяжелую картину нападения на демократические институты, но Америка сильное государство и мы уверены, что ее конституция будет защищена», – заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.
«Процессы в Вашингтоне напомнили нам события в Грузии полуторагодичной давности, когда также был штурм демократического института и очень тяжелое нападение на правоохранительные органы», – сказал он.
По словам Ираклия Кобахидзе, «любое нападение на демократические институты должно очень жестко оцениваться, будь это в США, Грузии или любой другой стране».
«Это должна учитывать грузинская радикальная оппозиция, периодически проявляющая подобные намерения», – заявил он.
Летом 2019 года радикалы – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили попытались взять штурмом парламент под предлогом визита в Тбилиси депутатов ГД России. Десятки человек, в том числе сотрудники органов правопорядка, пострадали. Пришлось применять водометы и резиновые пули. Организатор тех акций протеста Никанор Мелия недавно стал председателем саакашвилевского «Единого национального движения».
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.
Умер пострадавший при беспорядках сотрудник полиции Капитолия США
Сотрудник полиции американского Капитолия, пострадавший в ходе беспорядков в здании Конгресса США, умер, сообщили в ведомстве.
«Сегодня [7 января] приблизительно в 21.30 [воскресенье, 05.30 мск] сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы», – передает сообщение американского ведомства ТАСС.
«Сикник был привлечен к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии США и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», – добавили в полиции.
Между тем глава полиции Капитолия Стивен Сунд объявил об отставке после беспорядков в столице США, передает RT со ссылкой The Hill. Также свои посты покинут полицейские приставы сената и палаты представителей.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Позднее стало известно, что в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Байден обвинил
Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал
вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила
за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила
штурм Капитолия.
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