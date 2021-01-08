Российские саперы разминировали почти 440 га территории в Карабахе

Капитал блогера Алексея Навального, построенный на крупных биткоин-переводах, поступающих с одних и тех же адресов, в начале 2021 года испытывает серьезные проблемы. В настоящее время на счета биткоин-кошельки Навального и его соратников не поступают крупные пожертвования, необходимые для минимальной оплаты работы региональной структуры блогера.

«26 ноября 2020 года штабы Навального в очередной раз пожаловались на отток сторонников и сокращение количества ежемесячных пожертвований, что может привести к закрытию региональных отделений. Так, в почтовой рассылке для сторонников штабов Навального было указано, что многие сторонники, даже те, кто ранее регулярно присылал пожертвования, не смогут оказать финансовую помощь. При этом следовала просьба удвоить платеж, чтобы закрыть долги штабов», – говорится в сообщении канала «Фонд Бабла с коррупцией» в «Яндекс.Дзене».

Ранее стало известно, что штабы Навального на месяц задерживают сотрудникам зарплаты: сбор пожертвований за сентябрь не был завершен в конце октября. В конце октября на выплату сентябрьских зарплат все еще не хватало 1,5 млн рублей. А из-за нехватки финансирования команда Навального теряет кадры, представителей в регионах. Также в СМИ была опубликована информация о том, что бывшие и действующие активисты Навального ищут новую работу, при том что в окружении Навального отрицали проблему нехватки кадров.

Один из региональных руководителей штабов Навального рассказывал журналистам, что его принцип – «вкладываться не в людей, а в структуру, ведь людей, которые работают не за деньги, а за идею, всегда можно найти». Уточняется, что с начала 2020 года региональная сеть штабов Навального потеряла пять отделений, а с начала создания всей сети в 2017-2018 годов сократилась на 60%. Как отмечается в сообщении, заметно поредели ряды подписчиков в различных интернет-каналах Навального.

Ранее в отношении Навального возбудили уголовное дело за мошенничество с пожертвованиями.

Политолог Алексей Мухин указывал, что есть основания для новых следственных действий в отношении Навального. «Человек столько собирал средств на заведомо невозможную для него по закону президентскую кампанию. Спрашивается, куда он их дел? По крайней мере – это мошенничество. А при более близком рассмотрении, вполне возможно, это окажется еще отмывкой средств, поскольку я сомневаюсь, что он платил с этого налоги», – заявил Мухин.

В свою очередь юрист Илья Ремесло отметил, что «фактов распила пожертвований на сытую жизнь Навального и его друзей предостаточно». По словам юриста, «люди, которые называют себя борцами с коррупцией, бессовестно похитили и потратили сотни миллионов на отдых, жилье, дорогие автомобили». «Навальный и его «борцы с коррупцией» являются самыми обычными жуликами, в действиях которых есть состав множества статей УК РФ – «Мошенничество», «Растрата», «Легализация преступно нажитых денежных средств», – сказал эксперт.

За период с 2017 по 2020 год блогер и члены его семьи совершили 22 поездки за границу. В числе любимых стран Навальных – США (в общей сложности четыре поездки), Испания и Германия (по три поездки), а также Италия, Австрия и Таиланд (по две поездки). Также семья Навального посещала Францию, Грецию, Египет и Латвию.

Также появлялась информация, что Навальный проживал в четырехкомнатной квартире площадью площадью 158,7 кв.м. с арендой около 200 тыс. рублей в месяц, а также оплачивал проживание дочери в Стэнфордском университете в США.