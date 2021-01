Иран призвали немедленно прекратить обогащение урана до 20% Демократы заявили о победе на выборах в сенат США 6 января 2021, 18:36

Текст: Евгения Шестак

Представитель Демократической партии Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью на выборах в сенат США. «Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», – сказал он обращении к избирателям, передает «Интерфакс». Таким образом, он фактически заявил о победе над республиканцем Дэвидом Пердью. Между тем подсчет голосов пока не закончен, и отрыв Оссоффа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Оссофф пока получает 50,19% голосов избирателей, Пердью – 49,81%. Также на выборах в сенат лидирует демократ Рафаэль Уорнок, который, по данным газеты The New York Times, получает поддержку 50,6% избирателей, а его соперник, кандидат от республиканцев Келли Леффлер набирает 49,4% голосов. В среду в американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над сенатом. Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель сената.