Тела четырех человек нашли в частном доме в Ростовской области

Тела четырех человек, в том числе ребенка, найдены в частном доме в городе Сальске Ростовской области, сообщил представитель СУ СК России по региону.

Представитель СК сообщил, что «в частном доме в Сальске обнаружены тела трех взрослых и ребенка», начата проверка, передает РИА «Новости».

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Представитель областной прокуратуры добавил, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Ранее в Ленобласти нашли заминированное тело бизнесмена.