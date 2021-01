Украина решила запретить въезд в страну Кеосаяну Суд в России не стал избирать меру пресечения австрийскому бизнесмену Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев 28 января 2021, 13:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Герой Советского Союза Владимир Яковлевич Ткачев скончался в Ставропольском крае на 96-м году жизни, сообщил губернатор Владимир Владимиров. «Сегодня ночью ушел из жизни Герой Советского Союза, почетный гражданин Ставропольского края Владимир Яковлевич Ткачев. Ему было 95 лет. Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях», – цитирует РИА «Новости» Владимирова. По его словам, в 1944-м при форсировании Дуная Ткачев совершил подвиг: первым в подразделении ступил на вражеский берег и под постоянными контратаками противника личной инициативой и отвагой обеспечил успех операции на своем участке. В послевоенное время он жил и трудился в Невинномысске, получил строительное образование, работал руководителем кирпичного завода и за многие годы внес немалый вклад в развитие города, добавил глава края. «С Владимиром Яковлевичем я познакомился тогда, когда он уже был на заслуженном отдыхе. Но продолжал участвовать в жизни города и края – как неравнодушный гражданин и активист ветеранского движения, как мудрый и опытный человек, чьи знания способны помочь другим. Мы не раз встречались, говорили о многом. Однако сейчас понимаю, что многое обсудить не успели и уже никогда не сможем. И это делает только острее чувство утраты. Но есть память. И есть мы и наши дети, которые тоже будут ее хранить», – отметил Владимиров. Губернатор выразил соболезнования родным, близким Владимира Яковлевича и всем, кто его знал.

Эксперт назвал вероятный сценарий начала новой мировой войны 27 января 2021, 17:29

Фото: Boris Vergara/XINHUA/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

«Президент указывает, что угроза новой мировой войны по-прежнему актуальна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он расценил давосскую речь Путина, сравнившего ситуацию в мире с обстановкой в Европе в канун Второй мировой войны. «Любые исторические параллели условны, но наш президент уже давно говорил о том, что при дальнейшем ухудшении международной ситуации возрастают риски крупного военного конфликта. К сожалению, никто не даст гарантий от сползания к такому конфликту уже в ближайшие годы», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эксперт назвал давосскую речь серьезным предупреждением. «Этот призыв звучит в выступлениях Путина уже не первый раз. Год назад президент тоже предлагал хотя бы на время пандемии отказаться от любых мер по ограничению мировой торговли, от политики санкций. Россия поддерживала идею генсека ООН о коронавирусном перемирии», – уверен собеседник. Кортунов добавил, что третья мировая война может возникнуть скорее по сценарию Первой мировой, «когда вроде бы никто войны не хотел, когда руководство ведущих стран Европы не было готово к ней». «Тем не менее произошло сползание к войне, помимо желания тех, кто принимал основные решения. Вот этот сценарий более актуален, чем сценарий Второй мировой войны», – подытожил Кортунов. В среду президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме В среду президент Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме сравнил нынешнюю ситуацию с обстановкой в мире накануне Второй мировой войны. «Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты – и я с уважением отношусь к их мнению – связывают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам – по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз – определенная аналогия все-таки напрашивается», – заявил он. По словам Путина, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире, произошли глобальные трансформации в экономике, политике и соцсфере. «Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», – сказал он. Также президент заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах, а пандемия ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех. В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян 28 января 2021, 07:29

Фото: Michael Weber/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств попавших в черный список россиян стартуют от нескольких сотен евро, сообщило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии. Как следует из протокола пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в министерстве экономики и энергетики ФРГ располагают следующими цифрами, которые касаются активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года ограничения со стороны Евросоюза: в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тыс. евро, Ирландия – 24 тыс. евро, Италия – почти 94 тыс. евро, Нидерланды – 806 евро, Кипр – более 3 млн евро, передает РИА «Новости». В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти 337 тысяч евро, в Ирландии – почти 77 тыс. евро, в Италии – 148 тыс. евро, в Нидерландах – 819 евро. В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тыс. евро замороженных счетов и активов, Нидерланды – 761 евро. Итого за шесть лет (с 2014 года) Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 млн евро. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 млрд евро, в 2015 году – 51,5 млрд, в 2016 году – 48 млрд евро. Как заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций – «плачевный», в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР». По словам Фризена, «Альтернатива для Германии» выступает за «полную и быструю отмену санкций», это может стать «во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики» ФРГ. Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила, что 80% жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией. Политолог: Германия не дает Польше занять место Британии в ЕС 27 января 2021, 19:45

Фото: Markus Schreiber/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

В Варшаве хотят занять место Лондона в Евросоюзе, но уверены, что этим планам мешает Берлин, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он расценил слова одного из польских экспертов о том, что новым главным другом США в Европе, вместо Польши, опять становится Германия. «Между Германией и Польшей идет негласная конкуренция внутри Европы. В Варшаве не хотят, чтобы в Евросоюзе парадом командовали немцы и французы. Она заинтересована в том, чтобы голос восточноевропейских стран был услышан», – считает германский политолог Александр Рар. По мнению эксперта, после выхода Великобритании из ЕС Польша хочет занять ее место в тройке лидирующих стран Европы, но «Германия не дает ей это сделать». «Польша надеялась на победу Дональда Трампа. Ей казалось, что этот американский президент будет и дальше пренебрегать Германией и Францией, потому что его интересовало больше восточное, а не западное крыло Евросоюза. На этом фоне поляки надеялись разговаривать с Германий и Россией языком силы», – пояснил Рар. С приходом на пост президента Джо Байдена «поляки кусают локти». «Теперь их амбициозные планы рухнули – и поляки ищут виновника. Байдена винить нельзя, а вот в Ангелу Меркель шишки бросать можно. К тому же Германия раздражает поляков в вопросах либеральных ценностей, когда учит их демократии. Ситуация между странами непростая», – объяснил эксперт. Рар ожидает, что при Байдене российско-американские отношения улучшатся, потому что их совместная повестка не связана только с Европой. «Меркель сделает все, чтобы США и Россия теперь сближались, потому что это выгодно самой Германии. Вопрос лишь в приоритетах. Разумеется, для нынешней элиты Германии Америка гораздо ближе и важнее России. В конечном итоге Берлин будет делать то, что ему продиктует Вашингтон, а не то, что предлагает Москва», – убежден Рар. Ранее ректор Ягеллонского колледжа, профессор, американист Гжегож Бурский рассказал о беспокойстве поляков по поводу возвращения Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также на «проявления шизофрении» в действиях Джо Байдена. «С одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству», – сказал польский эксперт. Бурский опасается, что в результате сближения Вашингтона и Берлина «Северный поток – 2» будет достроен, а отношения Вашингтона с Москвой тоже смягчатся. В Белом доме уже сообщили, что Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы». Пушков резко ответил Столтенбергу на слова об «агрессии» России 28 января 2021, 07:15

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивных действиях» России. «Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанных в трех-четырех западных столицах, приходит конец», – написал Пушков в своем Twitter. Сенатор заметил, что в мире осталось слишком мало желающих следовать этим правилам, «не опирающимся на международное право, а (опирающимся – прим. ВЗГЛЯД) лишь на право сильного». «Тем более на право бывшего сильного», – подчеркнул Пушков. Ранее Столтенберг обсудил с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом ситуацию в регионе Балтийского моря и наращивание там «российской военной мощи». Учительница на Украине провела «уроки ненависти» к русскому языку 28 января 2021, 09:11 Текст: Евгения Шестак

Учительница младших классов одной из школ в Днепре на Украине проводила для учеников «уроки ненависти» к русским и русскому языку. В соцсетях появились жалобы родителей на педагога, который на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински – «враг государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли», передает Strana.ua. Женщина не скрывает своих взглядов и участвует в маршах радикальных националистов. Несмотря на сбор подписей за смену учителя, руководство школы заявило, что не видит ничего плохого в произошедшем. «Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «ее негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги», – пожаловались родители. Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. Путин призвал Европу к взаимной любви 27 января 2021, 15:11

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости». По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным. Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. Появились подробности задержания подравшегося с ОМОН на незаконной акции в Москве чеченца 28 января 2021, 11:20 Текст: Евгения Шестак

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. По информации Telegram-канала «112», после потасовки Джумаев уехал в Псков и скрывался у матери, где его и задержали правоохранители. В настоящее время его везут на допрос в Следственный комитет по Москве. «В Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. МИД рассказал о борцах с российскими вакцинами в ЕС 27 января 2021, 17:05 Текст: Ольга Никитина

В Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС, заявили в российском внешнеполитическом ведомства. «Прискорбно, что в условиях, когда перед всеми нами стоит глобальная задача положить конец пандемии коронавируса, в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами, дабы не допустить их использования и производства на территории стран-членов ЕС. В ход идут все средства», – передает РИА «Новости» заявление МИДа. В ведомстве указали, что «в некоторых есовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе». «Наши конструктивные предложения наладить профессиональный разговор не тему дезинформации, дабы избежать кривотолков, были отклонены», – подчеркнули в российском министерстве. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Позднее европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V». Тем временем Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса, поставки будут осуществлены в течение трех месяцев. Вирусолог объяснил влияние мужских половых гормонов на смертность от COVID-19 27 января 2021, 19:20

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку смертность от коронавируса среди мужчин всех возрастов выше, чем среди женщин, логично предположить, что дело в половых гормонах, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя соответствующие выводы исследователей из Йельского университета. Ученые из Йельского университета выяснили, что половые гормоны играют основную роль в предрасположенности к осложнениям при коронавирусной инфекции. В связи с этим, согласно исследованию, мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины. «То, что от коронавирусной инфекции умирают чаще мужчины – это почти сразу стало известно, еще когда вирус был только в Китае, а уже на европейцах все подтвердилось. Соответственно, логично предположить даже без исследований, что дело в половых гормонах, скорее всего», – говорит Чепурнов. Он подчеркивает, что во всяком случае мужская смертность от коронавируса всевозрастная, поэтому ее вряд ли можно было бы объяснить какими-то обычными факторами или сопутствующими болезнями. «Правда, не припоминаю, чтобы еще при каких-то инфекционных заболеваниях половые гормоны как-то влияли. Но были другие факторы, как, например, при вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году – тогда погибали чаще мужчины, причем по большей части военнообязанного возраста, что многих навело на мысли о том, что это хитрое биологическое оружие. Причем это было во времена, когда еще не умели проводить соответствующих исследований. Позже, кстати, выяснилось, что заболеваемость связана со временем, когда люди шли домой», – рассказывает вирусолог. Также он объясняет, что при эпидемиях постоянно бывают какие-то определенные адресаты. Например, вилюйский энцефаломиелит (заболевание центральной нервной системы), по мнению эксперта, выглядит как инфекционное этническое оружие, поскольку им болеют только представители коренных народов – якуты, эвены, эвенки. «Также, если мы говорим о ковиде, то доказано, что негроиды и монголоиды болеют им чаще и интенсивнее», – заключил Чепурнов. Ранее ученые из Турции сообщили, что разработали назальный спрей, который якобы может уничтожить коронавирус за минуту. В Госдуме оценили планы Украины по воздушной блокаде Крыма 28 января 2021, 09:54 Текст: Евгения Шестак

Планы Киева по воздушной блокаде Крыма обречены, запугивания российских компаний, которые звучат с украинской стороны, не приведут к желаемым на Украине результатам, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель – организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», – сказал он РИА «Новости». По словам политика, украинские планы по воздушной блокаде полуострова путем запугивания российских авиакомпаний обречены. «Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма – аэропорт Симферополь – ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», – отметил он. По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества. Ранее власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров. В тот же день правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. Напавший на машину ФСБ тиктокер извинился 27 января 2021, 15:51

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Видеоблогер Константин Лакеев извинился перед госслужащими и полицейскими за то, что напал на автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января. «Прошу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», – сказал Лакеев (второй) на видео, опубликованном на YouTube-канале СКР. Блогер признался, что закидывал автомобиль спецслужб снегом. Он заявил, что раскаивается и сожалеет о своем поступке. В СК добавили, что расследование возбужденных после незаконной акции дел о применении насилия в отношении представителя власти, умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве продолжается. Вскоре будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Инцидент на акции 23 января произошел на Цветном бульваре в Москве. На видео в соцсетях запечатлено, как участники незаконной акции забрасывали автомобиль с мигалкой снежками, подбегавшие люди ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в нападении на служебный автомобиль задержали. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Роскомнадзор оштрафовал соцсети за призывы к детям участвовать в незаконных митингах 27 января 2021, 17:20

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. «Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», – говорится в сообщении на сайте ведомства. В Роскомнадзоре напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в Сети влечет штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. «Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях», – подчеркнули в ведомстве. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Эксперт предсказала поведение рубля в случае краха доллара 28 января 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа. При этом гипотетическом сценарии курсы валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, тоже рухнут, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ Плеханова Диана Степанова. «Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран – норвежская, датская и шведская кроны, котировки канадского, сингапурского и австралийского доллара», – рассказала эксперт агентству «Прайм». Если же говорить не о резком крахе доллара, а предположить возможность плавного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то угроза для рубля сохраняется. В этом случае инвесторы и спекулянты будут искать «тихие гавани» в виде рынков капитала наиболее развитых стран мира. По словам Степановой, с конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности, особенно проявляющейся на фоне санкционных, геополитических и коронакризисных ограничений. Ранее в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Психотерапевт объяснил немотивированные агрессивные поступки участников акций протеста 27 января 2021, 21:17

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На незаконных акциях люди совершают противозаконные действия, потому что повинуются коллективной истерии, и, как им кажется, таким образом проявляют свою гражданскую позицию, заявил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин. Видеоблогера Константина Лакеева задержали по подозрению в нападении на автомобиль с номерами ФСБ во время незаконной акции в Москве 23 января.А краснодарские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении участника митингов за то, что тот взобрался на памятник в центре Краснодара и снял с себя брюки. Позже оба задержанных сообщили, что раскаиваются в содеянном и принесли свои извинения. «Человек, который участвовал в повреждении правительственной машины – популярный блогер, тиктокер. Он всегда делает что-то, что привлекает молодежь, подписчиков. Поэтому я могу предположить, что у него произошло некое смешение его виртуального мира, где он звезда и лидер мнения, где он может говорить и делать все, что угодно без последствий, и реального. У него создалось впечатление, что в реальности, следуя за таким хайпом, он не получит какого-то возмездия, что было ошибочным», – говорит Фомин. Соответственно, продолжает психотерапевт, проявление вандализма на подобных акциях попросту связано с тем, что люди не всегда осознают, что за это последует наказание. «Что касается второго случая, то про этого мужчину я ничего не слышал. Предположим, что он простой гражданин, который в обычной жизни ведет себя адекватно, но именно на акции так проявил себя. Здесь нужно понимать, что каждый, кто идет на митинг, уже готов к определенным действиям, эмоционально накачан, поскольку имеет определенного лидера мнений, который для него стал своего рода триггером», – рассказывает собеседник. Повинуясь этим эмоциям, человек приходит на демонстрацию, оказывается в коллективе единомышленников, и, соответственно, для того, чтобы проявить себя и свою молодецкую удаль, совершает какой-то поступок, объясняет врач. В этот момент человеку кажется, что таким образом он проявляет свою гражданскую позицию и своего рода лидерские качества, потому что он проявляет храбрость и презрение к закону. «Поэтому в первом случае – это, скорее всего, продолжение деятельности молодого человека, который смешал виртуальный мир с реальным и не смог разграничить это. А второй, просто повинуясь коллективности, коллективной истерии, накачанный эмоциями, пошел и проявил, как ему кажется, гражданскую позицию», – резюмировал Фомин. Ранее СМИ сообщили, что в отношении некоторых участников несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, которые были заражены COVID-19 и знали об этом, возбуждено уголовное дело в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Экс-президент Армении заподозрил главу НКР в предательстве 27 января 2021, 22:24 Текст: Антон Никитин

Бывший президент Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Роберт Кочарян предположил, что во время боев в Карабахе в резиденции главы непризнанной НКР Араика Арутюняна могли скрываться предатели, которые сливали информацию противнику. «Когда Кочарян был в Степанакерте, он заметил, что азербайджанские бомбардировки обходят стороной резиденцию главы Карабаха Араика Арутюняна, – сообщает Telegram-канал Sputnik Armenia.– Кочарян предполагает, что именно в этом здании могли скрываться предатели, которые сливали информацию противнику, в том числе и местонахождение главы Армии обороны [Карабаха] Джалала Арутюняна». «В эту войну самое безопасное место было вокруг резиденции президента [НКР Араика Арутюняна], то есть его берегли. А [в] 1994-1995 гг, когда мое рабочее место было в этом здании, нас обстреливали из Града. Вместо крыши были натянуты пакеты, а вокруг здания были огромные воронки, оно было похоже на поле боя», – заметил Кочарян. «До тех пор, пока правоохранительными органами не будет доказано, что нынешним властям предложили сделку за сдачу земель, каждый гражданин имеет право думать, что так и было. Но при действующих властях какое-либо расследование невозможно», – считает Кочарян. Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объяснил согласие на скорейшее прекращение войны с Азербайджаном. Напомним, война в Нагорном Карабахе была официально остановлена 10 ноября. Россия выступила гарантом безопасности и ввела в регион миротворцев. Позже экс-президент Армении и НКР Роберт Кочарян обвинил Ереван в войне в Карабахе.