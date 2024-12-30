Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.3 комментария
Опубликованы кадры вернувшихся с подконтрольной Киеву территории военнослужащих
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова показала видео с возвращенными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
Москалькова на кадрах лично общается с освобожденными военнослужащими, а также поздравляет их с наступающим Новым годом.
Кроме того, Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры, как российские военнослужащие позвонили своим родным после возвращения.
На опубликованных кадрах видно, как один из военнослужащих говорит в телефон, что скоро будет дома. Другой интересуется, как его дети и мать. Третий рассказал, что из-за переполняющих эмоций пока еще не верит, что вернулся.
Напомним, полторы сотни российских военных были возвращены на Родину после обмена пленными с Украиной, в рамках которого также освободили 150 украинских пленных.