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    Лавров назвал причину падения правительства Асада
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    30 декабря 2024, 11:58 • Новости дня

    МИД Таиланда сообщил о присоединении к БРИКС в качестве партнера с 2025 года

    Таиланд получил уведомление от России о присоединении к БРИКС в качестве партнера в 2025 году

    МИД Таиланда сообщил о присоединении к БРИКС в качестве партнера с 2025 года
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, что обеспечит укрепление экономических связей и поддержку многовекторной дипломатии королевства, сообщил таиландский МИД.

    Как передает ТАСС, Таиланд получил официальное уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года. Это заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Таиланда. В сообщении подчеркивается, что новое партнерство основано на сотрудничестве с группой, начавшемся в 2017 году в рамках механизма «БРИКС плюс».

    Партнерство с БРИКС открывает для Таиланда многочисленные возможности. Основные направления сотрудничества включают торговлю, инвестиции и туризм. Также подчеркивается значимость укрепления связей на уровне контактов между людьми, что способствует более тесному экономическому взаимодействию с членами и партнерами БРИКС.

    Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и региональными объединениями, такими как АСЕАН, АТЭС, Диалог по сотрудничеству в Азии и BIMSTEC. Власти Таиланда отмечают, что партнерство с БРИКС укрепляет приверженность королевства многосторонним подходам, особенно в среде развивающихся стран.

    В пятницу МИД России сообщил, что с 1 января 2025 года девять стран, включая Белоруссию, Индонезию и Таиланд, станут партнерами БРИКС. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что присоединение Таиланда к БРИКС не повлияет на стоимость туров для россиян, но может улучшить экономическую кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, являясь председателем БРИКС в 2024 году, отправила 31 октября Таиланду официальное приглашение стать партнером. После заседания кабинета министров 24 декабря было принято решение дать положительный ответ на это предложение. В этот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо своему российскому коллеге, подтвердив согласие на партнерство.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    29 декабря 2024, 16:09 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Россию не устраивают планы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии. Он подчеркнул, что такие инициативы от команды Трампа не отвечают интересам Москвы, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Трамп в интервью журналу «Тайм» вел речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и вводе «миротворческих европейских сил», что не устраивает Россию.

    Лавров указал, что никаких официальных сигналов от США по урегулированию ситуации на Украине пока не поступало. До инаугурации 20 января действующим президентом США остается Джозеф Байден, и только его администрация имеет полномочия вести официальные переговоры с Россией. Глава МИД России отметил, что периодические контакты с американской стороной происходят, но переговоры по Украине в этих контактах не обсуждаются.

    Министр подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на надежных и юридически обязывающих соглашениях. Такого рода договоренности должны устранить первопричины конфликта и содержать механизмы, исключающие их нарушение.

    Лавров отметил, что президент России Владимир Путин ранее озвучил принципиальную позицию Москвы по этому вопросу.

    Ранее Лавров подчеркивал, что переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле» и вестись с целью устранения первопричин кризиса, и также отмечал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркивая необходимость окончательных юридических договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL

    Алиев потребовал от России признания вины в катастрофе самолета в Актау и выплаты компенсаций

    Баку потребовал от Москвы признать вину в катастрофе самолета AZAL
    @ Azamat Sarsenbayev/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан требует от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации, заявил азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV сообщил, что Азербайджан передал России требования, касающиеся катастрофы авиалайнера AZAL в Казахстане, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что среди условий перечислены извинения от российской стороны, признание вины, наказание виновных и выплата компенсаций.

    Алиев отметил, что Азербайджан уже направил свои требования 27 декабря. Первое условие, а именно извинение, было выполнено 26 декабря. Президент Азербайджана выразил надежду на скорейшее выполнение остальных условий.

    Ранее Алиев сообщил, что самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы.

    Президент Азербайджана также отметил, что падение самолета авиакомпании AZAL в Актау не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании.

    Также Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обратились к солдатам ВСУ, которые сбросили украинский флаг с дрона на позиции под Работино в Запорожской области, назвав это действие бесполезным, сообщили военкоры.

    Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины после инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской весны».

     Украинские солдаты сбросили флаг своей страны на позиции российских войск в районе села Работино в Запорожской области.

    «Вэсэушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» – говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    29 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Котов найден мертвым в СИЗО

    Директор «Мен тревел» Андрей Котов найден мертвым в камере СИЗО

    Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Котов найден мертвым в СИЗО
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Директор туристической фирмы «Мен тревел», обвиняемый в организации туров для ЛГБТ (признано в России экстремистским и запрещено) Андрей Котов, найден мертвым в следственном изоляторе, по предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщили в правоохранительных органах.

    Директор туристической фирмы «Мен тревел» Андрей Котов, организовавший поездки для представителей ЛГБТ-сообщества, найден мертвым в следственном изоляторе.

    По информации ТАСС, предварительной причиной смерти считают самоубийство. В правоохранительных органах заявили что по данному факту проводится проверка.

    Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Ева Меркачева сообщила, что Котов был найден мертвым в своей камере 29 декабря около 02:00.

    Туристический клуб «Мен тревел», который возглавлял Котов, зарегистрирован в марте 2024 года и занимался зрелищно-развлекательной деятельностью. Дело в отношении Котова связано с обвинениями по статье 282.2 УК РФ, касающейся участия в экстремистской деятельности.

    Ранее Андрей Котов был внесен в перечень террористов и экстремистов в России за организацию ЛГБТ-туров. Он был заключен под стражу за организацию ЛГБТ-туров, поскольку движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

    До этого силовики в Москве провели рейды в нескольких ночных клубах в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ, в том числе был проверен клуб Arma, где ранее проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой.

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    29 декабря 2024, 13:39 • Новости дня
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане

    Авиаэксперт Гусаров: Сбой реверса мог заставить Boeing в Муане ускоряться, а не тормозить

    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    @ HAN MYUNG-GU/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К авиакатастрофе в Муане могли привести сбой работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибки пилотов при посадке без шасси, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В воскресенье утром в южнокорейском аэропорту Муан потерпел крушение самолет Boeing 737-800, на его борту находился 181 человек.

    «Самолет садился на фюзеляж с невыпущенными шасси – значит, скорость должна была снижаться даже быстрее, чем если бы лайнер катился на колесах. Отсюда можно сделать несколько гипотетических выводов. Первый: пилот по какой-то причине сел не в торец полосы, не в самое ее начало, а уже за серединой. В итоге машина пропахала грунтовую полосу торможения, сделанную для того, чтобы там увязали шасси, самолеты останавливались и врезалась в земляной вал», – пояснил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру».

    «Возможно, пилот в экстренной ситуации не рассчитал расстояние до уровня земли, привыкнув садиться с выпущенными шасси. В итоге самолет пролетел лишние сотни метров над полосой, когда уже мог приземляться на «брюхо». Но тут, безусловно, нельзя обвинять пилота в нерешительности. Нужно отметить и то, что на видео катастрофы достаточно отчетливо слышно работу двигателей. Возможно, пилоты пытались тормозить реверсом, когда струя воздуха из двигателя пускается против движения. Но система могла не сработать, и вместо обратной тяги увеличилась прямая», – продолжил эксперт.
    «Добавлю еще, что самолет, судя по всему, приземлился на высокой скорости, которую пилот должен был погасить еще в полете выпуском закрылков», – добавил спикер.

    Кроме того, он обратил внимание на то, что обычно столкновение с птицами происходит на таких высотах, когда шасси уже выпущены, поэтому отказ работы шасси мог быть вызван другими факторами.

    «Вообще, все ситуации отрабатываются в ходе специальной подготовки пилотов к конкретным моделям самолетов на полноразмерных тренажерах с имитацией полета. Основная часть подготовки – это как раз действия пилотов в случае различных отказов. Там задаются ситуации даже с отказами нескольких систем в сложнейших условиях: во время грозового фронта, в тумане, при обледенении полосы или фюзеляжа. И если в ходе какой-то катастрофы произошел не сценарный случай, то регуляторный орган доводит до всех авиакомпаний необходимость смоделировать и его», – резюмировал аналитик.

    По последним данным, 177 человек погибли и двое пропали без вести при крушении пассажирского самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air в аэропорту юго-западного уезда Муан южнокорейской провинции Чолла-Намдо в воскресенье утром. Самолет приземлился на корпус – без выпущенных шасси, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), врезался в заграждение и загорелся, сообщает информационное агентство Yonhap.

    На борту самолета, следовавшего из Бангкока, находился 181 человек. Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда. В аэропорту Муан создан временный морг для размещения тел погибших. Сейчас известно только о двух выживших – это члены экипажа. Они госпитализированы, их травмы не опасны для жизни. И. о. президента страны Чхве Сан Мок объявил округ Муан особой зоной бедствия.

    Власти страны полагают, что причиной аварии мог стать отказ шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Диспетчерская вышка аэропорта предупредила экипаж об опасности столкновения с птицами за шесть минут до катастрофы, сообщило министерство транспорта. Уже через минуту пилот самолета подал сигнал бедствия и попытался приземлиться. В аэропорту добавили, что для отпугивания птиц используются акустические средства и другие меры.

    Минтранс также отверг версию о том, что относительно короткая ВПП в аэропорту могла стать причиной аварии. Длина ВПП составляет 2,8 км, но с учетом строительных работ ее фактическая длина – около 2,5 км. «Boeing 737-800 может приземляться на взлетно-посадочных полосах длиной от 1,5 до 1,6 км. Сложно связать аварию с длиной ВПП, поскольку другие самолеты приземлялись без проблем», – сказал представитель министерства.

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    29 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли

    Алиев сообщил о повреждении самолета в Актау обстрелом с земли

    Алиев: Самолет в Актау получил повреждения из-за обстрела с земли
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, разбившийся в Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу с земли, что стало причиной его повреждения, передает ТАСС.

    Алиев подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны после анализа данных черных ящиков, однако уже сейчас имеются факты, подтверждающие первоначальные версии.

    «А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России... Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета»,  отметил он.

    Президент Азербайджана также отметил, что падение самолета авиакомпании AZAL в Актау не было результатом целенаправленных действий. По его словам, проведенное расследование не выявило признаков саботажа или внешнего вмешательства.

    «Мы уверены, что инцидент был трагической случайностью, а не следствием нападения или атаки», – указал он.

    Напомним, накануне в авиакомпании Azerbaijan Airlines («Азербайджанские авиалинии», AZAL) заявили, что причиной крушения самолета у Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие». Министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев указывал, что крушение произошло из-за внешнего воздействия.

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании. Также Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air

    News1: Пассажир самолета Jeju Air отправил сообщение близкому перед катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Родственник одного из пассажиров авиакомпании Jeju Air, погибших в авиакатастрофе в Муане, обнародовал его последние сообщения.

    Родственник одного из пассажиров раскрыл последние сообщения от своего близкого, который сообщил о попадании птицы в крыло самолета и невозможности приземлиться, сообщает News1. Столкновение самолета с оградой произошло всего через несколько минут после этого сообщения.

    Пассажир написал: «Птица попала в крыло, не можем сесть», что вызвало у его родственника вопрос о времени происшествия. Ответ был тревожным: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?».

    Больше сообщений от него не поступало, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность шасси, связанная с столкновением с птицами. Самолет попытался сесть, но вынужден был пойти на дополнительный круг. Очевидцы сообщают о возгорании в двигателе еще в воздухе. Экипаж предпринял попытку посадки на фюзеляж, но самолет не смог сбросить скорость и ударился о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы, что вызвало взрыв и возгорание. Двое выживших – члены экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тела всех 179 погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air найдены, из 181 человека на борту выжили только два члена экипажа, получившие тяжелые ранения.

    Вице-премьер Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил недельный траур после авиакатастрофы в Муане.

    Эксперты считают, что авиакатастрофа в Муане могла произойти из-за сбоя работы реверса при торможении самолета на полосе или ошибок пилотов при посадке без шасси.

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    29 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин и Алиев в ходе беседы в субботу продолжили обсуждение вопросов, касающихся недавнего крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Песков отметил, что оба лидера уделили внимание различным аспектам этой трагедии, передает ТАСС.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, но отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

    Коментарии (26)
    29 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Погибшие под Красноярском дети более десяти часов дышали токсинами
    Погибшие под Красноярском дети более десяти часов дышали токсинами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Красная Сопка под Красноярском дети, погибшие от отравления, на протяжении более десяти часов подвергались воздействию токсичных веществ, заявил глава управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артем Кротов.

    Кротов заявил, что дети вдыхали ядовитые вещества более десяти часов, токсическое средство поступало в организм детей несколькими путями. В связи с происшествием ведется расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии, передает ТАСС.

    Ранее отец четырех детей, погибших в Назаровском районе Красноярского края, признал вину в причинении смерти по неосторожности.

    Напомним, в сентябре четверо детей из одной семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края погибли в результате отравления неизвестным инсектицидом. Сообщалось, что дети скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, однако позднее экспертиза показала, что причиной смерти детей стало отравление инсектицидами.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2024, 17:40 • Новости дня
    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России

    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России на неопределенный срок

    Азербайджан решил приостановить полеты в десять городов России
    @ Viktor Borzyh/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанские авиакомпании приостановили полеты в десять городов России на неопределенный срок, чтобы обеспечить безопасность граждан, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Азербайджанские авиакомпании приостановят полеты в десять городов России на неопределенный срок, Алиев заявил, что такое решение принято по соображениям безопасности. Полеты российских авиакомпаний из трех городов России в Азербайджан также временно приостановлены, передает РИА «Новости».

    Президент Азербайджана подчеркнул, что безопасность граждан является приоритетом для Баку, и из-за этого сейчас было принято решение о временной приостановке воздушного сообщения.

    Кроме того, президент Азербайджана наградил экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря возле казахстанского города Актау, передает ТАСС.

    Погибшим пилотам и бортпроводнице присвоены звания Национальных героев Азербайджана. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли наградили орденом «Рашадат» («Доблесть») 1-й степени.

    Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил заслуги казахстанцев, которые участвовали в спасении пассажиров рейса AZAL. Среди награжденных – сотрудники МЧС, медицинские работники, полицейские и сотрудники Международного аэропорта Актау, они проявили высокий уровень профессионализма и гражданской ответственности в ходе спасательной операции.

    Ранее сообщалось, что авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» с 28 декабря приостановила рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

    Президент Владимир Путин и президент Ильхам Алиев обсудили по телефону авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines.

    Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    Коментарии (30)
    30 декабря 2024, 10:26 • Новости дня
    Лавров назвал причину падения правительства Асада

    Лавров: Асад не справился с социальными проблемами в Сирии из-за вмешательства США

    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров связал стремительное развитие ситуации в Сирии с неспособностью бывшего президента Башара Асада справиться с социальными проблемами в условиях деструктивных шагов США.

    Лавров обвинил США в стремительном ухудшении ситуации в Сирии. По его словам, неспособность Асада справиться с социальными проблемами в стране стала одной из причин деградации обстановки. Лавров отметил, что деструктивные шаги Вашингтона, включая оккупацию северо-восточного региона Сирии и санкционное давление на Дамаск, усугубили кризис, передает ТАСС.

    Глава МИД РФ подчеркнул, что действия Вашингтона привели к росту социального недовольства и протестных настроений в Сирии. Власти страны были вынуждены принимать непопулярные меры, такие как снижение и отмена субсидий на социально значимые товары и услуги. Это, по словам Лаврова, привело к снижению уровня поддержки правительства среди населения.

    Россия активно содействовала Сирии, оказывая гуманитарную помощь и помогая в восстановлении социальной инфраструктуры, а также способствовала политическому урегулированию в рамках астанинского формата. Тем не менее, прежние власти Сирии не смогли наладить конструктивный диалог с оппонентами и региональными соседями, что помешало запуску полноценного политического процесса, отметил министр.

    Лавров заявил, что Россия с пристальным вниманием следит за развитием событий в Сирии. Однако пока не время делать окончательные выводы о происходящем, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и нестабильной, уточнил он.

    Ранее министры иностранных дел России и Иордании провели телефонные переговоры, обсудив необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и организацию общенационального диалога. Накануне Лавров оценил ситуацию в Сирии в связи с вопросом о российских базах.

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    29 декабря 2024, 21:38 • Новости дня
    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

    Румынский МИД расценил венгерский атлас с картами «Великой Венгрии» как провокацию

    Tекст: Мария Иванова

    Румынский МИД выразил возмущение действиями венгерской делегации, распространившей в НАТО атлас с картами «Великой Венгрии», что было расценено как провокация.

    Румынский МИД высказал свое недовольство в ответ на действия венгерской делегации в НАТО, передает ТАСС. Причиной стал географический атлас с картами «Великой Венгрии», который был подарен хорватскому министру иностранных дел Гордану Радману. Ведомство заявило, что распространение атласа носит провокационный характер и противоречит стратегическим интересам Румынии и ее партнерству с Венгрией и другими союзниками по НАТО.

    В заявлении румынского министерства сказано: «МИД Румынии выразил 18 декабря посредством посла Румынии в НАТО неодобрение в связи с распространением упомянутого атласа, который носит провокационный характер по отношению к связям стратегического партнерства между Румынией и Венгрией и союзниками НАТО».

    Термин «Великая Венгрия» относится к территории, обладавшей большей площадью до потерь земель по Трианонскому мирному договору после Первой мировой войны. В числе этих территорий была и Трансильвания, которая сейчас является частью Румынии. Румынская сторона подчеркивает важность исследования общей истории историками, а не политиками.

    Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар, в Восточной Европе отсутствует долгая традиция либеральной политики, что способствует росту влияния правых сил.

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    29 декабря 2024, 20:34 • Новости дня
    Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

    Смирнов сообщил, что погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев, передает РИА «Новости».

    Бугаев провел семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

    Прикубанский райсуд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в ноябре 2023 года по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции, а также признал его виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорил к 9,5 годам в колонии строгого режима.

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    29 декабря 2024, 18:28 • Новости дня
    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости

    Муфтий Аляутдинов отказался посетить Деда Мороза в Великом Устюге

    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отклонил приглашение от всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг из-за высокой занятости, подчеркнув важность сохранения связи с реальностью.

    Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, также исполняющий обязанности заместителя председателя Духовного управления мусульман России, отказался от приглашения всероссийского Деда Мороза посетить Великий Устюг. Как передает ТАСС, муфтий поблагодарил за приглашение, но отметил, что поездка не состоится из-за напряженного рабочего графика.

    Аляутдинов подчеркнул, что для верующих Дед Мороз и Снегурочка остаются сказочными персонажами. Муфтий отметил, что каждому иногда хочется погрузиться в сказочный мир, но важно сохранять связь с реальностью.

    Он выразил беспокойство по поводу того, что современная культура, включая компьютерные игры и социальные сети, может отвлекать людей от осознания истинного смысла жизни.

    Аляутдинов настоятельно рекомендовал использовать предстоящие праздники для саморазвития, уделяя внимание близким и стремясь к духовному обогащению. Муфтий подчеркнул важность сохранения искренности души и доверия Всевышнему в любых начинаниях.

    Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что всем, кому не по нраву российские ценности и образ жизни, следует уехать из России в страны без Деда Мороза.

    Позднее Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга предложил тем, кто сомневается в его существовании, приехать в гости и убедиться в обратном лично.

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