Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
МИД Таиланда сообщил о присоединении к БРИКС в качестве партнера с 2025 года
Таиланд получил уведомление от России о присоединении к БРИКС в качестве партнера в 2025 году
Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, что обеспечит укрепление экономических связей и поддержку многовекторной дипломатии королевства, сообщил таиландский МИД.
Как передает ТАСС, Таиланд получил официальное уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года. Это заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Таиланда. В сообщении подчеркивается, что новое партнерство основано на сотрудничестве с группой, начавшемся в 2017 году в рамках механизма «БРИКС плюс».
Партнерство с БРИКС открывает для Таиланда многочисленные возможности. Основные направления сотрудничества включают торговлю, инвестиции и туризм. Также подчеркивается значимость укрепления связей на уровне контактов между людьми, что способствует более тесному экономическому взаимодействию с членами и партнерами БРИКС.
Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и региональными объединениями, такими как АСЕАН, АТЭС, Диалог по сотрудничеству в Азии и BIMSTEC. Власти Таиланда отмечают, что партнерство с БРИКС укрепляет приверженность королевства многосторонним подходам, особенно в среде развивающихся стран.
В пятницу МИД России сообщил, что с 1 января 2025 года девять стран, включая Белоруссию, Индонезию и Таиланд, станут партнерами БРИКС. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что присоединение Таиланда к БРИКС не повлияет на стоимость туров для россиян, но может улучшить экономическую кооперацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, являясь председателем БРИКС в 2024 году, отправила 31 октября Таиланду официальное приглашение стать партнером. После заседания кабинета министров 24 декабря было принято решение дать положительный ответ на это предложение. В этот же день министр иностранных дел Таиланда направил письмо своему российскому коллеге, подтвердив согласие на партнерство.