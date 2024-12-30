Хинштейн: Киев вновь атаковал Льгов в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, сообщил, что Киев в очередной раз нанес удар по Льгову, об этом он написал в своем Telegram-канале. В сообщении также говорится, что на данный момент данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

Хинштейн отметил, что на месте происшествия работают аварийные и коммунальные службы. Эти силы осуществляют необходимые действия для устранения последствий удара. Несмотря на отсутствие информации о жертвах и крупных повреждениях, ситуация остается под контролем местных властей.

Ранее сообщалось, что в небе над Курской областью системами ПВО была перехвачена и уничтожена третья ракета, выпущенная ВСУ.