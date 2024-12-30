Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Над Курской областью сбили третью ракету ВСУ
В небе над Курской областью системами ПВО была перехвачена и уничтожена третья ракета, выпущенная ВСУ, как сообщает правительство региона.
Сообщение о том, что третья ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины, была сбита в небе над Курской областью, опубликовано в Telegram-канале правительства региона. Властям удалось успешно перехватить ракету, благодаря действиям сил противовоздушной обороны региона, о чем подчеркнуло правительство в своем заявлении.
В понедельник сообщалось, что утром в небе Курской области российскими средствами ПВО была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины.
27 декабря над Курской областью были сбиты две украинские ракеты во время ракетной опасности. До этого сообщалось, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района Курской области.