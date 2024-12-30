Ракета ВСУ уничтожена в Курской области

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в утреннее время, и об этом было сообщено в официальном телеграм-канале правительства региона.

В сообщении также была выражена благодарность бойцам ПВО за успешное выполнение задачи: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО», – говорится в публикации.

27 декабря над Курской областью были сбиты две украинские ракеты во время ракетной опасности.

До этого сообщалось, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района Курской области.