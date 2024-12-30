Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.17 комментариев
Ракета ВСУ уничтожена в Курской области
Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
Утром в небе Курской области российскими средствами ПВО была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины, сообщили в правительстве региона.
Инцидент произошел в утреннее время, и об этом было сообщено в официальном телеграм-канале правительства региона.
В сообщении также была выражена благодарность бойцам ПВО за успешное выполнение задачи: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО», – говорится в публикации.
27 декабря над Курской областью были сбиты две украинские ракеты во время ракетной опасности.
До этого сообщалось, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района Курской области.