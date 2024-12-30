Ракета ВСУ уничтожена в Курской области

  • Новость часаЮжная Корея проверит все Boeing 737-800 после крушения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России
    Лавров: Россию не устраивают предложения команды Трампа по Украине
    Эксперт назвал вероятные причины авиакатастрофы в Муане
    Зурабишвили уехала молиться
    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау
    Путин и Алиев обсудили авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines
    Фицо призвал срочно рассмотреть решение Украины по остановке транзита газа
    Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом воевать с Россией
    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    17 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Позиции США на Ближнем Востоке становятся все слабее

    Американская политика на Ближнем Востоке во многом находится под влиянием либеральной идеологии – во всяком случае, именно так США пытаются это представить. В реальности действия США очень часто противоречат этой идеологии, но сам факт ее наличия создает излишнее напряжение в отношениях с ближневосточными автократиями и заставляет их задуматься, является ли Вашингтон надежным союзником.

    4 комментария
    30 декабря 2024, 08:29 • Новости дня

    Ракета ВСУ уничтожена в Курской области

    Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Утром в небе Курской области российскими средствами ПВО была уничтожена ракета Вооруженных сил Украины, сообщили в правительстве региона.

    Инцидент произошел в утреннее время, и об этом было сообщено в официальном телеграм-канале правительства региона.

    В сообщении также была выражена благодарность бойцам ПВО за успешное выполнение задачи: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром. Спасибо бойцам ПВО», – говорится в публикации.

    27 декабря над Курской областью были сбиты две украинские ракеты во время ракетной опасности.

    До этого сообщалось, что обломки сбитых ракет нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района Курской области.

    27 декабря 2024, 23:26 • Новости дня
    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне

    Bloomberg предсказало отступление ВСУ со всей территории Курской области в ближайшие месяцы

    Bloomberg предсказало освобождение российскими войсками Курской области к весне
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, это лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    Как заявило Bloomberg, украинские военные испытывают нехватку людских ресурсов и неуверенность в поставках вооружений от союзников.

    Чиновники в США предполагают, что при усилении давления со стороны Москвы киевским войскам удастся удерживать позиции лишь до весны, прежде чем они будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют оказаться в окружении.. Российскими войсками уже освобождено около половины захваченной ВСУ территории в Курской области.

    Американские чиновники считают, что даже после отступления действия ВСУ все еще можно будет представить как тактический успех Украины. Двое чиновников выразили надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

    Коментарии (19)
    29 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Погребков, Русского Поречного, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, а также Беловод, Богдановки, Журавки и Мирополья в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 бронемашин, 1231 автомобиль, 336 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек в Курской области.

    На этой неделе Минобороны заявило, что потери противника на Курском направлении за все время боевых действий составили более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (7)
    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 23:46 • Новости дня
    Украинские военные обвинили Киев в «продаже» Донбасса

    Associated Press сообщило о недовольстве украинских военных последствиями вторжения в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные обвиняют руководство страны в «продаже» Донбасса из-за результатов вторжения в Курскую область, сообщает Associated Press.

    «Все, о чем сейчас могут думать военные, – это то, что Донбасс просто продали, – приводит Associated Press слова командира взвода ВСУ. – По какой цене?»

    На фоне больших потерь в Донбассе некоторые военнослужащие Украины выражают сомнения в том, стоило ли вообще начинать операцию в Курской области. Украинская армия деморализована, опасаясь растущего риска поражения. По сообщениям, у ВСУ практически не осталось возможностей для контратак, а из-за перебоев в связи и неудачно выбранной тактики потери только увеличиваются, передает РИА «Новости».

    Associated Press отмечает, что украинским военным зачастую не удается эвакуировать тела погибших из-за интенсивности боев. Они признают, что не были готовы к такому напору со стороны российских войск. Украинские солдаты не могут покинуть позиции, опасаясь, что российские силы продолжат движение вглубь подконтрольной Киеву территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские и западные чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта Украины. Министерство обороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих. Американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    СМИ сообщили о невозможности забрать тело погибшего на СВО футболиста Бугаева

    Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боев

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, пока не удается вернуть родным из-за активных боевых действий в зоне его гибели.

    Как передает РИА «Новости», футбольный агент Антон Смирнов сообщил, что тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия. Агент выразил надежду, что вскоре удастся извлечь тело, чтобы провести захоронение.

    Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России, погиб в возрасте сорока трех лет. В сентябре он был осужден на 9,5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков после задержания с 500 граммами мефедрона в Сочи. Бугаев планировал отправиться на СВО после получения тюремного срока.

    Его защита утверждала, что полиция подбросила наркотики и требовала взятку, однако следствие не нашло этому доказательств. В телефоне Бугаева были найдены фото, подтверждающие его намерения по сбыту. Бугаев ранее играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар» и завершил карьеру в 2010 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболист сборной России Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к 9,5 года в колонии строгого режима. Прикубанский районный суд Краснодара ранее арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции. Футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели Бугаева в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 17:23 • Новости дня
    В суд направили дела 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область

    Утверждены обвинения против 21 военного ВСУ за вторжение в Курскую область

    Tекст: Евгения Караваева

    Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по семи делам против 21 украинского военнослужащего, обвиняемого во вторжении в Курскую область, и направила их в суд.

    Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения и передала в суд семь уголовных дел в отношении 21 военнослужащего Украины, передает ТАСС.

    Их обвиняют в совершении террористических актов в Курской области. В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что обвинения выдвинуты по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России за действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие иные тяжкие последствия.

    Все обвиняемые содержатся под стражей в Белгородской области. Российские военные задержали их во время вторжения в Курскую область. Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника за участие во вторжении на территорию Курской области.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 15:19 • Новости дня
    СМИ: Атака на Курскую область стала ошибкой ВСУ

    Le Temps: Атака на Курскую область стала ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Атака на Курскую область была ошибкой Генштаба ВСУ, отозвавшего войска с восточного фронта для участия в операции, которая не оправдала ожиданий стратегов, пишет швейцарская газета Le Temps.

    По данным издания, предпринятая ВСУ атака стала стратегической ошибкой, передает ТАСС.

    По мнению корреспондента Бориса Мабийара, Генштаб ВСУ неверно оценил ситуацию, полагая, что Россия ослабит защиту восточного фронта под давлением нападения.

    Мабийар отмечает, что тактика, использованная украинскими военными, вызывает сомнения, учитывая нехватку личного состава.

    «Генштаб снял с позиций на востоке страны опытные войска, чтобы отправить их в Курскую область», – пояснил неизвестный подполковник украинского спецбатальона «Опфор».

    Он добавил, что в результате были привлечены «немотивированные» новобранцы, которые не могут эффективно действовать в сложных условиях.

    «Стоит ли удивляться, что они дезертируют?» – замечает военный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что на Курском направлении за все время боевых действий противник потерял более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Президент России Владимир Путин заявил, что сомнений в том, что ВСУ будут выбиты из Курской области, нет, после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и проведены все восстановительные работы.

    Коментарии (2)
    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 44,5 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, четырех бригад теробороны, бригады морской пехоты ВСУ около Александрии, Викторовки, Кругленького, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гончаровкой, Гуево, Колмаковым, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Мирным, Николаевкой, Русским Поречным и Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой и Кияницами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 24 бронемашины, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1345 бронемашин, 1211 автомобилей, 332 арторудия, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что группировка «Север» отразила семь контратак ВСУ на Курском направлении.

    В пятницу военный эксперт Ян Гагин сообщил, что иностранцы обслуживают технику ВСУ в Курской области.

    Коментарии (2)
    27 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    ПВО сбила две ракеты ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время ракетной опасности над Курской областью были сбиты две украинские ракеты, сообщило правительство региона.

    По информации из Telegram-канала правительства Курской области, в пятницу в небе над регионом были уничтожены две ракеты ВСУ. Это произошло в условиях ракетной опасности.

    Накануне в Курской области были сбиты две украинские ракеты, обломки которых нанесли ущерб строениям в селе Разветье Железногорского района. В среду город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего погибли четыре человека.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 09:31 • Новости дня
    Жительница Суджи описала побег из города при атаке дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жительница Суджи в Курской области рассказала, как украинские беспилотники отрезали мирным жителям путь к эвакуации из города при начале наступления.

    Жительница рассказала о драматических событиях, произошедших 6 августа, когда дроны ВСУ пытались не пускать людей из города, передает РИА «Новости».

    «У нас двери открылись от взрывной волны, и мы молились, чтобы эти снаряды не прилетели... Шестого числа – это было нечто. Свистело так, даже перерыва не было. А уже утром, когда был перерыв, допустим, минуты три, в этот период дроны летали, не давали людям выехать, просто не давали. Были сбросы постоянные, хлопки», – пояснила она.

    Семья с тремя детьми была вынуждена прятаться в коридоре, закрывая ушки ребенку, чтобы уберечь его от звука взрывов. Однажды, выйдя на улицу, они услышали жужжание и хлопок, после чего воцарилась тишина.

    Собрав лишь необходимые документы и одеяло, женщина с мужем, дочерью и матерью покинула Суджу, оставив все вещи. Они направились в Курск, не имея жилья и родных в этом городе, и теперь проживают в пункте размещения.

    В конце декабря Следственный комитет завершил расследование дела против четырех бойцов 61-й бригады ВСУ, которых обвиняют в организации терактов в Курской области, а также в минировании участков местности и запугивании местных жителей.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    СК возбудил дело против американского наемника за вторжение в Курскую область

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области, сообщили в пресс-службе СК.

    Отмечается, что О’Лири, который обвиняется заочно, подозревается в совершении террористического акта и наемничестве, передает ТАСС.

    В ноябре СК завершил расследование по делу Дэниела Бернарда Ребара, обвиняемого в наемничестве и терроризме в Курской области в сентябре.

    Коментарии (0)
    27 декабря 2024, 11:55 • Новости дня
    Хинштейн рассказал о спасшем пенсионеров из-под обстрелов бойце в Курской области

    Хинштейн: Боец с позывным «Конь» спас пенсионеров из-под обстрелов в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о спасении пенсионеров бойцом с позывным «Конь» во время обстрелов в приграничном Суджанском районе.

    Хинштейн написал в своем Telegram-канале о подвиге бойца с позывным «Конь», который спас пенсионеров из деревни Суджанского района. По его словам, в августе, когда начались боевые действия и массированные обстрелы Вооруженных сил Украины, супруги-пенсионеры не успели эвакуироваться и прятались в подвале. Им на помощь пришли российские военные, среди которых особенно запомнился боец из Бурятии. Рискуя жизнью, «Конь» и его сослуживцы вывезли пенсионеров в безопасное место.

    Когда один из спасенных пенсионеров рассказывал о подвиге бойца, его голос дрожал, отметил Хинштейн. Семья выразила желание поблагодарить «Коня» лично, но в настоящий момент он выполняет боевые задачи за пределами региона. Вместо визита он прислал пенсионерам видеоприветствие, которое вызвало у них искренние эмоции.

    В августе в ходе эвакуации из села Куриловка Курской области погибшая беременная женщина закрыла собой двухлетнего сына, тем самым его спасла.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 02:14 • Новости дня
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Украинский гражданин задержан в Сербии за съемку объектов военной инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.

    Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил о задержании украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже за съемку объектов оборонной инфраструктуры страны, сообщает ТАСС. По словам Вучича, украинец вместе с двумя другими гражданами Украины в 2022 году фотографировал с использованием дронов важнейшие объекты, после чего оказался под арестом. Вучич подчеркнул, что этот инцидент вызвал давление со стороны иностранных послов с целью освобождения задержанного.

    Вучич также прокомментировал участие студентов в протестах, обратившись к ним с призывом вернуться к учебе и не позволять использовать себя в политических целях. Он отметил, что студенты показали свою силу и энергию, но могут быть использованы для дестабилизации.

    Ранее главный редактор телеканала Informer Драган Вучичевич заявил о наличии доказательств заговора между украинскими и хорватскими агентами против Сербии. Вучичевич сообщил, что группа агентов прибыла в Белград для дестабилизации страны и свержения Вучича с помощью студенческих протестов.

    Протесты в Белграде, проходившие 22 декабря, собрали до 30 тыс. человек. Они были направлены против властей из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Протесты сопровождались нарушением порядка в центре города, включая парализацию движения и отключение связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские.

    Гражданин Украины был задержан в Тбилиси за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Пять украинских граждан были задержаны на границе при попытке пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию, заплатив за место от 8 до 11 тыс. долларов.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла более 250 военнослужащих на Курском направлении за последние сутки, сообщило российское Минобороны в субботу.

    ВСУ также потеряли БМП, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила ряд украинских бригад, включая четыре механизированные, тяжелую механизированную, танковую, три десантно-штурмовые бригады, бригаду морской пехоты и четыре бригады теробороны. Бои происходили в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка и других.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов, включая Ивашковский, Княжий, Кругленькое, Куриловка и другие на территории Курской и Сумской областей.

    За все время боев на Курском направлении ВСУ потеряли 259 танков, 200 БМП, 1346 бронемашин, 332 артиллерийских орудия и 42 РСЗО.

    Ранее Минобороны России заявило, что потери противника на Курском направлении за все время боевых действий составили более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 05:26 • Новости дня
    Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ в Курской области

    Вертолет Ка-52М атаковал опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет Ка-52М нанес авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области, уничтожив цели и личный состав.

    По информации, переданной ТАСС, экипаж вертолета Ка-52М успешно выполнил авиационный удар по опорному пункту ВСУ в приграничной Курской области. В ходе операции, летчики армейской авиации использовали авиационные ракеты для уничтожения целей и личного состава. Атака проводилась в рамках поддержки подразделений группировки «Север».

    После удара вертолетный экипаж провел маневры для предотвращения атак противника, используя противоракетное маневрирование и отстрел тепловых ловушек. Успешное выполнение задачи было подтверждено передовым авиационным наводчиком.

    Ка-52М представляет собой модернизированную версию вертолета Ка-52 «Аллигатор». Он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой с улучшенной дальностью, новым цифровым приводом для точности прицеливания и улучшенной бортовой обороной. Вертолет также может взаимодействовать с беспилотниками и другими воздушными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж вертолета Ми-28нм уничтожил ракетным ударом личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ, выполнив при этом противоракетные маневры. Армейская авиация ранее нанесла успешный удар по силам ВСУ, уничтожив бронированную технику и живую силу противника в том же районе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Рогов: Клещи вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке сжимаются
    Казахстан решил отправить самописцы самолета AZAL в Бразилию
    Муфтий Москвы отказался от приглашения Деда Мороза приехать в гости
    Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО
    Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air
    Допинг у украинского игрока «Челси» объяснили стволовыми клетками коровы
    Обвиняемый в организации ЛГБТ-туров Котов найден мертвым в СИЗО

    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    «Отпразднуем – и за лопаты». Как волонтеры спасают Анапу от мазута

    Режим ЧС федерального уровня введен в Краснодарском крае, где полторы недели назад в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом. Все это время – наряду со спасателями – основной силой по очистке десятков километров пляжей и отмывке тысяч птиц были волонтеры. В одном строю за чистоту природы Анапы и окрестностей боролись как местные жители, так и люди, приехавшие на побережье – из разных концов России. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел с ними несколько дней накануне Нового года. Подробности

    Перейти в раздел

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............