ПВО сбила две ракеты ВСУ в Курской области

Юшков: «Северный поток» можно включить и без американцев

Эксперт Юшков: Россия не признает передачу «Северного потока» американскому инвестору

Tекст: Анастасия Куликова

«Президент Сербии сделал довольно эпатажное заявление», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ. По мнению собеседника, Александр Вучич таким образом пытался привлечь внимание европейских политиков, добавил эксперт.

«Посыл его слов, скорее, заключается в том, что страны Европы не успеют оглянуться, как вернутся к сотрудничеству с Москвой и будут покупать российский газ. То есть так же быстро, как ЕС разрывал отношения с РФ, можно будет возобновить эти связи, поэтому им не надо закрываться от любых возможностей», – полагает собеседник.

Вместе с тем Вучич вряд ли действительно рассчитывает на реализацию озвученной им схемы, согласно которой «Северный поток – 2» покупает американский инвестор, с газопровода снимают санкции, а европейцы дают добро на его эксплуатацию. По оценкам Юшкова, вероятность исполнения этого прогноза весьма сомнительна. Как объясняет аналитик, у плана есть ряд проблем. Ключевая загвоздка в том, что Газпром не признает переход права собственности в той форме, которая, как предполагается, будет организована.

«Напомню, что у компании арестовали «дочку» Nord Stream 2 AG. Если ее продадут, то фирма не согласится с потерей самого трубопровода. Газпром, вероятнее всего, организует новую структуру и зарегистрирует ее в России. Если будет достигнута договоренность о прокачке энергоресурсов, то Газпром за транспортировку станет платить своей дочерней фирме, но не европейцам или американцам», – детализировал эксперт.

Он подчеркивает: представить сценарий, при котором энергетический гигант признает, что американский инвестор становится собственником газопровода, российская компания качает газ по трубе и при этом платит тому за эксплуатацию – сложно представить.

Как напомнил Юшков, интерес к покупке «Северного потока» ранее высказывал американский инвестор Стивен Линч. Тот сообщал, что обратился к правительству США с просьбой выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят трубопровод. По мнению эксперта, это еще одна «провокационная выходка». «Nord Stream 2 AG находится под санкциями США. Для того, чтобы американский гражданин мог иметь какие-то экономические контакты с этой компанией, он должен получить специальное разрешение от санкционного регулятора Соединенных Штатов. Бизнесмену попросту не разрешат участвовать в сделках», – полагает аналитик.

Ограничения с Nord Stream 2 AG Вашингтон не снимет, продолжил Юшков. «Вне зависимости от того, кто у власти – Дональд Трамп или Джо Байден, США заинтересованы в выдавливании российского газа с европейского рынка. Американская администрация будет отстаивать национальные интересы, а восстановление позиций Москвы вовсе не входит в них», – отметил он.

В то же время запуск газопровода отвечает интересам Европы. «Вопрос лишь в том, насколько самостоятельны местные лидеры? Они не накладывали рестрикций на «Северный поток». Он не работает не потому, что американцы ввели санкции, а по причине того, что сам ЕС так и не собрал полный пакет документов: не сделал сертификацию газопровода, не выдал разрешение на ввод в эксплуатацию – то есть вопрос бюрократии. Решение за Европой», – детализировал специалист.

Впрочем, вопрос работы «Северного потока – 2» вполне может быть включен в «комплексную сделку» Запада и России, о которой говорил Трамп. «Однако пока у газопровода мало шансов начать даже поставку, потому что он никогда еще не работал», – заключил Юшков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкому изданию Handelsblatt напомнил, что Германия сохранила свою экономику конкурентоспособной благодаря дешевому газу из России. «Вашей стране срочно нужна дешевая энергия! Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу», – отметил он.

Вместе с тем политик согласился, что без прекращения боевых действий между Россией и Украиной этого не произойдет. «Я верю, что с Дональдом Трампом мы приблизимся к миру. Это было бы очень важно для Европы и Германии, которая не заинтересована во втягивании в войну. И Сербия тоже», – указал сербский лидер.

Он также посетовал на то, что Европа теряет вес в мире. «Наша доля в мировой экономике сокращается с каждым годом. С другой стороны, Азия и Африка набирают силу. Хотим ли мы бездействовать и наблюдать, как наша доля в мировой экономике сократится вдвое и будет равна 10% через 10-15 лет?» – добавил Вучич. «Требуется рациональность и долгосрочная стратегия, а не политика, основанная на сиюминутном бизнесе», – подчеркнул он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп приступил к энергетическому шантажу Европы, а президент Украины Владимир Зеленский заявил об остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.