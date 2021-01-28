Вирусолог спрогнозировал снятие коронавирусных ограничений в России Выявлено повышающее риск смерти от COVID-19 в три раза заболевание 28 января 2021, 08:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские ученые обнаружили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без психического расстройства, следует из статьи в журнале JAMA Psychiatry. В ходе анализа специалисты изучили медицинские записи 26540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было, передает РИА «Новости». Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 – аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза. Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили. Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования. Ранее бразильские ученые выяснили, что COVID-19 атакует клетки центральной нервной системы, вызывая повреждения в коре головного мозга. По их словам, это может привести к проявлениям шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом специалисты уточняют, что такие изменения замечены у пациентов, переносящих заболевание как с осложнениями, так и в легкой форме.

В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины 27 января 2021, 12:32

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины. «Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства. Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении. «Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg. Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД рассказал о борцах с российскими вакцинами в ЕС 27 января 2021, 17:05 Текст: Ольга Никитина

В Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами от коронавируса, чтобы не допустить их использования и производства в странах ЕС, заявили в российском внешнеполитическом ведомства. «Прискорбно, что в условиях, когда перед всеми нами стоит глобальная задача положить конец пандемии коронавируса, в Евросоюзе есть те, кто предпочитает бороться с российскими вакцинами, дабы не допустить их использования и производства на территории стран-членов ЕС. В ход идут все средства», – передает РИА «Новости» заявление МИДа. В ведомстве указали, что «в некоторых есовских столицах развязали против нашей страны агрессивную информационную кампанию с оскорбительными обвинениями в распространении вредоносной дезинформации о коронавирусе». «Наши конструктивные предложения наладить профессиональный разговор не тему дезинформации, дабы избежать кривотолков, были отклонены», – подчеркнули в российском министерстве. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Позднее европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика «Спутника V». Тем временем Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Будапешт собирается закупить у России 2 млн доз вакцины от коронавируса, поставки будут осуществлены в течение трех месяцев. Вирусолог объяснил влияние мужских половых гормонов на смертность от COVID-19 27 января 2021, 19:20

Фото: Гришкин Денис/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Поскольку смертность от коронавируса среди мужчин всех возрастов выше, чем среди женщин, логично предположить, что дело в половых гормонах, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя соответствующие выводы исследователей из Йельского университета. Ученые из Йельского университета выяснили, что половые гормоны играют основную роль в предрасположенности к осложнениям при коронавирусной инфекции. В связи с этим, согласно исследованию, мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины. «То, что от коронавирусной инфекции умирают чаще мужчины – это почти сразу стало известно, еще когда вирус был только в Китае, а уже на европейцах все подтвердилось. Соответственно, логично предположить даже без исследований, что дело в половых гормонах, скорее всего», – говорит Чепурнов. Он подчеркивает, что во всяком случае мужская смертность от коронавируса всевозрастная, поэтому ее вряд ли можно было бы объяснить какими-то обычными факторами или сопутствующими болезнями. «Правда, не припоминаю, чтобы еще при каких-то инфекционных заболеваниях половые гормоны как-то влияли. Но были другие факторы, как, например, при вспышке сибирской язвы в Свердловске в 1979 году – тогда погибали чаще мужчины, причем по большей части военнообязанного возраста, что многих навело на мысли о том, что это хитрое биологическое оружие. Причем это было во времена, когда еще не умели проводить соответствующих исследований. Позже, кстати, выяснилось, что заболеваемость связана со временем, когда люди шли домой», – рассказывает вирусолог. Также он объясняет, что при эпидемиях постоянно бывают какие-то определенные адресаты. Например, вилюйский энцефаломиелит (заболевание центральной нервной системы), по мнению эксперта, выглядит как инфекционное этническое оружие, поскольку им болеют только представители коренных народов – якуты, эвены, эвенки. «Также, если мы говорим о ковиде, то доказано, что негроиды и монголоиды болеют им чаще и интенсивнее», – заключил Чепурнов. Ранее ученые из Турции сообщили, что разработали назальный спрей, который якобы может уничтожить коронавирус за минуту. В Москве посетителей ночных клубов обязали танцевать в масках 27 января 2021, 21:56

Фото: Loic Mazalrey/Reuters

Текст: Ксения Панькова

Посетителям развлекательных заведений Москвы необходимо находиться на танцполе в масках, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, отметив, что также действуют ограничения по числу гостей и требования соблюдать социальную дистанцию. «Действительно, перчаточно-масочный режим никто не отменял. И сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе тоже никто давно в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии все ходят в масках и перчатках обязательно. И между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Танцевать, может, и неудобно [в масках], но зато безопасно», – сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС. Он подтвердил, что в московских развлекательных заведениях продолжает действовать рекомендация оставаться в маске на танцполе. Кроме того, действуют ограничения по количеству гостей, требования соблюдать социальную дистанцию. «Надеюсь, рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, будет соблюдать все те правила, которые предписаны, ну и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими», – заключил Немерюк. При этом он спрогнозировал всплеск посетителей в ресторанах, барах и ночных клубах Москвы в ближайшие выходные. «Рынок оценивает рост посетителей или рост выручки, если в обычных ресторанах это порядка 6-10%, то для баров и ночных клубов – это более значительный рост. И в ближайшие выходные они действительно ожидают определенный всплеск – увеличение посетителей в несколько раз», – заключил представитель власти. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Также он снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. ЕС не договорился с AstraZeneca о поставках вакцины 28 января 2021, 01:23

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах, заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес по итогам переговоров с главой AstraZeneca Паскалем Сорио. «Мы сожалеем в связи с отсутствием ясности по графику поставок и требуем от AstraZeneca четкий план быстрой доставки всего объема вакцины, которую мы предзаказали на первый квартал 2021 года. Мы продолжим работу с компанией, чтобы найти решение и быстро поставить вакцины гражданам ЕС. Евросоюз остается един и тверд. Контрактные обязательства должны быть выполнены», – приводит слова еврокомиссара ТАСС. Накануне глава британско-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что сбои поставок вакцины в ЕС вызваны двухмесячным отставанием от графика производства. Ранее AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в ЕС. Власти Германии поддержали это решение. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. В Чехии решили вводить только вторую дозу вакцины из-за нехватки препарата 27 января 2021, 19:17 Текст: Ксения Панькова

Минздрав Чехии рекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить вводить первые дозы вакцин от коронавируса, чтобы хватило препарата для тех, кому пора делать повторные прививки, сообщила представитель ведомства Барбора Петерова. «Из-за недостатка вакцин в республике мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинирования, чтобы они временно, возможно, на две недели, прекратили с сегодняшнего дня проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточились на повторных (прививках)», – цитирует РИА «Новости» Петерову. В связи ситуацией с нехваткой вакцин временно прекращена регистрация желающих сделать прививку в категории людей в возрасте от 80 лет, а также медиков, непосредственно работающих с больными коронавирусом, все они по первоначальному плану должны были пройти вакцинацию до конца января. Как сообщил первый вице-премьер и глава республиканского кризисного штаба Ян Гамачек, поставки вакцин в настоящее время сокращены на 60-80%. «Предполагается, что примерно через две недели ситуация с поставками войдет в норму. Помимо вакцин фирм Pfizer/BioNTech в республику также начнут поставляться вакцины фирмы Moderna», – сообщил Гамачек. Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам вакцинации населения Роман Прымула заявил, что власти страны обсуждают возможность покупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. В середине октября министр здравоохранения Чехии призвал жителей республики не покидать жилища, так как риск заражения коронавирусом нового типа очень высок. 21 октября власти Чехии решили закрыть все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. С 28 октября власти Чехии запретили свободное передвижение граждан ночью. Собянин разрешил московским ресторанам и клубам работать ночью 27 января 2021, 09:06 Текст: Алина Назарова

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек – впервые с середины июня прошлого года. Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», – говорится в сообщении на сайте Собянина. В связи с этим мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. По словам Собянина, возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций. Кроме того, отменяются и ограничения на ночную работу (с 23.00 до 6.00) предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Однако эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором. В то же время решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России. «Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хоть и уменьшилась, но все еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», – подытожил Собянин. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения. Власти Москвы раскрыли планы по производству вакцины «Спутник V» 27 января 2021, 23:25

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» ежемесячно смогут производить около 11 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более трех месяцев, совместно с компанией «Р-Фарм» создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства. Начиная от выращивания соответствующего материала биологического и, соответственно, его соответствующей фасовки. Мы рассчитываем начало выпуска первых товарных партий на конец февраля. Если брать предельную производственную мощность данного завода, то речь идет об 11 млн доз вакцин ежемесячно», – приводит слова Ефимова ТАСС. Заместитель мэра заметил, что заводу потребуется некоторое время для выхода на полную производственную мощность. «Мы рассчитываем, что даже в ближайшие месяцы производство будет составлять по несколько миллионов доз вакцин. И если говорить про непосредственно компанию-производителя, то они рассматривают и вопросы экспорта своей продукции», – сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В России зарегистрировали 17,7 тыс. случаев коронавируса 27 января 2021, 11:22

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1837, Санкт-Петербурге – 1813, Московской области – 928. Всего в стране выявлено 3 774 672 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 202 483 человек, из них 27 922 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 594 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 71 076 человек. Накануне, 26 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 241. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 500. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Мадрид остановил вакцинацию от COVID-19 27 января 2021, 18:01 Текст: Ольга Никитина

Власти Мадрида приняли решение приостановить введение вакцины от коронавируса новым пациентам из-за нехватки препарата, сообщил зампредседателя правительства сообщества Мадрид Игнасио Агуадо. «На этой неделе и на следующей не будут никому вводиться первые дозы», – приводит его слова РИА «Новости». Агуадо потребовал обеспечить, чтобы пациенты, получившие первый компонент вакцины, получили и второй. «Нынешними темпами получения вакцины невозможно выполнить цель, намеченную правительством Испании: чтобы 70% населения было вакцинировано к концу июня. Такими темпами мы добьемся этого уровня к 2023 году», – заявил Агуадо. Он призвал правительство Испании усилить давление, чтобы страна получала больше вакцины. На прошлой неделе из-за ограниченного количества вакцины была приостановлена вакцинация медиков, вакцину продолжали распределять только в домах престарелых и среди людей с ограниченными возможностями. Вакцинация в Испании, как в большинстве стран ЕС, началась 27 декабря. В страну были поставлены 1 млн 310 тыс. 400 доз вакцин Pfizer/BioNtech и 35 тыс. 700 Moderna. Из них были введены 1 млн 291 тыс. 216 (95,9%). Две дозы вакцины получили 123 тыс. 697 пациентов (9,58%) во всей стране. В последние недели ряд стран ЕС столкнулись с проблемами в поставках вакцины Pfizer/BioNTech. Компания заявила, что сокращает поставки на три-четыре недели из-за строительных работ на заводе в Бельгии, благодаря которым предполагается увеличить объемы производства в долгосрочной перспективе. Сбои в поставках в европейские страны произошли и у компании AstraZeneca. На этой неделе Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести контроль за экспортом производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза, а Германия поддержала запрет экспорта вакцин от коронавируса. Курьеры и таксисты без российского гражданства смогут вакцинироваться в Москве 27 января 2021, 09:23 Текст: Алина Назарова

Московские власти поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается департамент транспорта Москвы. «Мы поддерживаем предложение «Яндекса». Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит Telegram-канал департамента транспорта. По его словам, сейчас в транспортных депо работают шесть мобильных пунктов вакцинации. «Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только «Яндекса». Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки. … Все эти профессии находятся на передовой: сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек. Прививка поможет предотвратить распространение вируса и сделает безопаснее не только работу для профессионалов, но и поездки пассажиров московского транспорта», – добавил Ликсутов. В то же время в пресс-службе департамента транспорта подчеркнули, что в первую очередь вакцинироваться смогут граждане РФ. Ранее «Яндекс» попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС. Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении антикоронавирусных мер: режим удаленной работы в столице перестает быть обязательным, а рестораны и клубы смогут работать ночью. Рекордную смертность от COVID-19 в мире зафиксировали вторую неделю подряд 27 января 2021, 19:01 Текст: Алексей Дегтярев

За прошедшую неделю в мире скончались свыше 95 тыс. человек от коронавирусной инфекции, это самый большой показатель с начала пандемии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С 18 по 24 января в мире зафиксировали 95 тыс. 991 летальный исход из-за коронавируса, рост по сравнению с предыдущей неделей составил 1%, сообщили в ВОЗ, передает ТАСС. За этот период в мире также заболели 4 млн 104 тыс. 947 человек, это на 15% меньше, чем количество заболевших на предыдущей неделе. В ВОЗ добавили, что заболеваемость в мире снижается вторую неделю подряд. Больше всего умерших (45 тыс. человек) зафиксировали в Северной и Южной Америке, за семь дней там заболели более 2,12 млн человек. В Европе количество летальных исходов составило более 38 тыс., в Африке –почти 5 тыс. Общее число инфицированных в мире на прошлой неделе достигло 98,28 млн человек, свыше 2,11 млн умерли. Предыдущий антирекорд по смертности от заболевания был установлен неделей ранее, тогда было зафиксировано 93 тыс. смертельных исходов от COVID-19. Ранее глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что благодаря международному механизму поставок вакцин от коронавируса COVAX страны мира могут получить около 2,3 млрд доз. Ученые выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин 27 января 2021, 12:19 Текст: Елизавета Булкина

Исследователи из Йельского университета выяснили, что половые гормоны являются причиной того, что мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, результаты исследования опубликованы в журнале Science. По данным ученых, именно половые гормоны играют основную роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Гормон эстроген у женщин может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в организм. Мужской гормон андроген, наоборот, делает проникновение вируса проще, передает РИА «Новости». Кроме того, на течение и последствия заболевания влияет наличие у женщин двух Х-хромосом, содержащих ключевые гены, которые регулируют иммунный ответ. Иногда обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции. Помимо этого, мужчины старше 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. У них часто вместо этого проявляется компенсаторная чрезмерная реакция организма, которая приводит к обширному воспалению и цитокиновому шторму, а тот в свою очередь становится причиной тяжелых случаев COVID-19 и повышает риск летального исхода. Ранее ученые заявили, что протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе. В Иране не исключили начало вакцинации со «Спутника V» 27 января 2021, 21:16 Текст: Ксения Панькова

Иран, возможно, начнет вакцинацию от COVID-19 с российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур. «Да, абсолютно верно», – сказал Джаханпур, отвечая на вопрос, может ли вакцинация в Иране начаться с использованием вакцины из России, если она поступит раньше вакцин других стран, передает РИА «Новости». По его словам, вакцинация начнется с людей, находящихся «на передовой», с медицинских сотрудников, следом будут вакцинированы пожилые с сопутствующими заболеваниями, затем без сопутствующих болезней, потом люди среднего возраста и далее молодежь. Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Ученые создали спрей для уничтожения коронавируса за минуту 27 января 2021, 12:57 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкие исследователи из кафедры микробиологии университета Улудаг в городе Бурса создали назальный спрей, который, по их заявлению, может уничтожить коронавирус за минуту. Препарат носит название Genoxyn, его разработали профессор Шехиме Гюльсюн Темель и доктора Ахмет Юмит Сабанджи и Гюнейт Озакин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Sabah. Сабанджи пояснил, что исследования по препарату начались еще до пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что препарат обладает антибактериальной активностью, и после начала пандемии решили опробовать его для борьбы с COVID-19. «Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество», – сказал Сабанджи. Темель сообщила, что спрей способен уничтожить вирус за минуту, при этом препарат не повреждает эпителиальные клетки слизистых оболочек. «Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать», – сказала профессор. Ранее британские ученые сообщали о разработке формулы спрея для носа, который якобы может эффективно защитить от коронавируса. Спрей был разработан с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме от регуляторов Британии, Европы и США.