Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине

Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии».

Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.

Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.