Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине

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27 января, среда | Последнее обновление — 14:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Рост уличной активности и особенно расширение практики насилия с обеих сторон во время протестных акций может послужить для властей веским доводом в пользу внимательного изучения новейшего китайского опыта.
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Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется.
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине
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Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии».
Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.
Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».
Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
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Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg.
В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости».
Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье.
По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.
При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V».
«Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты.
Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.
Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.
Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Путин поговорил по телефону с Байденом
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы
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Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
«Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам.
Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса
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Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа».
«Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС.
Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений.
«В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.
Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».
Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».
В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству.
Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России.
Большинство украинцев признали ошибочность выбранного страной пути
Более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, следует из данных Киевского международного института социологии (КМИС).
На вопрос, в каком направлении двигаются дела в стране, 74,3% респондентов отвтиели, что в неправильном. Противоположного мнения придерживаются 10% опрошенных, еще 15,7% воздержались, говорится на сайте института.
Большинство опрошенных на президентских выборах поддержали был действующего главу республики Владимира Зеленского – за него прямо сейчас готовы отдать голоса 13,4% респондентов. На втором месте экс-президент Украины Петр Порошенко – 10,6%, на третьем – Юлия Тимошенко – 8%. Уточняется, что опрос проводился на основе случайной выборки мобильных номеров.
В ноябре прошлого года большинство украинцев признали неизбежность распада страны.
Ранее около 30% украинцев признали Зеленского «неудачником года».
Против Байдена и Порошенко на Украине открыли два дела
Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.
«22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», – передает ТАСС слова адвоката. Онназвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача.
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Путин открыл транспортную развязку в Химках
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках.
В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки.
В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент.
Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости».
В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы.
В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках.
Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.
В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины
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«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины.
«Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства.
Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении.
«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg.
Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.
По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе.
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В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена
Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin.
Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2».
«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.
Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2».
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
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Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора.
Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков.
Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах.
Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
«Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС.
В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом».
Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет.
Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.
В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Косачев назвал срок ратификации ДСНВ Федеральным собранием
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Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
«Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра (27 января)», – приводит слова Косачева ТАСС.
Глава комитета СФ по международным делам выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания «не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», – добавил Косачев.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
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