Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине

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27 января, среда  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России будет полезна китайская система социального рейтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Рост уличной активности и особенно расширение практики насилия с обеих сторон во время протестных акций может послужить для властей веским доводом в пользу внимательного изучения новейшего китайского опыта. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Она стала тяжелейшим испытанием для города – от действий врага погибло как минимум 630 тысяч мирных граждан. За что были принесены эти жертвы? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Майдан компенсирует свою пустоту шумом

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Майдан строится на ложной проблематике, имитациях и методичном разгоне истерики в пустоте. Это вообще медийная технология. И даже то, что случается на улице – тоже всего лишь медийная декорация. Конкретика уже наутро забудется, но общее ощущение взведённости останется. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
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В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
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    Песков объяснил разницу в изложении Россией и США беседы президентов по Украине

    27 января 2021, 13:51

    Текст: Ольга Никитина

    Разница в изложении Кремлем и Белым домом беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по украинской тематике говорит о разногласиях между Москвой и Вашингтоном, однако у сторон есть готовность к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет, но главное что имеется – готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», – приводит его слова РИА «Новости». Так Песков ответил на вопрос об использованной во время переговоров терминологии: Кремль писал о «внутриукраинском конфликте», а Белый дом – «о российской агрессии».

    Представитель Кремля охарактеризовали беседу президентов как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.

    Во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Кроме того, по информации Белого дома, Байден в разговоре с Путиным заявил о поддержке суверенитета Украины.


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    Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным

       27 января 2021, 04:55
    Фото: Oliver Contreras/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

    В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».

    Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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    В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму

       27 января 2021, 07:27
    Фото: RTД на Русском/YouTube
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg.

    В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье.

    По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.

    При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V».

    «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты.

    Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале.

    Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.

    Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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    Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США

       26 января 2021, 23:27
    Фото: White House/
    via Globallookpress
    Текст: Антон Никитин

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.

    По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.

    Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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    Путин поговорил по телефону с Байденом

       26 января 2021, 21:21
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.

    Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.

    Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.

    20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.

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    Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы

       26 января 2021, 21:55
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

    «Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам.

    Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».

    США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

    В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

    Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».

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    Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса

       26 января 2021, 18:18
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа».

    «Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС.

    Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений.

     «В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.

    Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».

    Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».

    В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству.

    Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России.

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    Большинство украинцев признали ошибочность выбранного страной пути

       26 января 2021, 16:42
    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, следует из данных Киевского международного института социологии (КМИС).

    На вопрос, в каком направлении двигаются дела в стране, 74,3% респондентов отвтиели, что в неправильном. Противоположного мнения придерживаются 10% опрошенных, еще 15,7% воздержались, говорится на сайте института.

    Большинство опрошенных на президентских выборах поддержали был действующего главу республики Владимира Зеленского – за него прямо сейчас готовы отдать голоса 13,4% респондентов. На втором месте экс-президент Украины Петр Порошенко – 10,6%, на третьем – Юлия Тимошенко – 8%. Уточняется, что опрос проводился на основе случайной выборки мобильных номеров.

    В ноябре прошлого года большинство украинцев признали неизбежность распада страны.

    Ранее около 30% украинцев признали Зеленского «неудачником года».

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    Против Байдена и Порошенко на Украине открыли два дела

    27 января 2021, 10:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Два уголовных дела зарегистрированы на Украине в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена по подозрению во вмешательстве в деятельность одного из бывших генеральных прокуроров, сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

    «22 января, через два дня после инаугурации президента США, зарегистрировали два новых уголовных дела, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины со стороны Порошенко и Байдена», – передает ТАСС слова адвоката. Онназвал эти дела инициативой внефракционного депутата Рады Андрея Деркача.

    В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

    Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

    Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.

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    Путин открыл транспортную развязку в Химках

    26 января 2021, 15:04

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках.

    В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки.

    В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент.

    Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости».

    В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы.

    В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках.

    Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.

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    В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины

       27 января 2021, 12:32
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Наталья Макарова

    «Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины.

    «Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

    В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства.

    Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении.

    «Отказ от российского «Спутника V» –  это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg.

    Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.

    По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе.

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    В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена

    27 января 2021, 12:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin.

    Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2».

    «Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости».

    Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

    Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».

    США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

    В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.

    24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2».

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    Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы

       27 января 2021, 09:42
    Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «На наших условиях: на пять лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было «довесков», – сказал Рябков, комментируя условия продления договора.

    Он добавил, что Москва приветствует решение администрация президента США Джо Байдена продлить ДСНВ. «По большому счету, это обоюдовыгодное решение. Оно единственно правильное. У нас появляется значительный запас времени, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить надежную безопасность нашего государства на длительный период вперед», – сказал Рябков.

    Тем временем Международный комитет Совфеда, а также комитет верхней палаты парламента по обороне и безопасности на заседании в среду рекомендовали ратифицировать закон о продлении СНВ-3, сообщили источники РИА «Новости» в комитетах.

    Ранее в среду президент Владимир Путин поручил МИД провести с США переговоры о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. 

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    Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным

       27 января 2021, 13:51
    Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.

    В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».

    На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».

    Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.

    Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.  

    Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.

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    Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ

       26 января 2021, 22:35
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС.

    В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом».

    Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет.

    Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ.

    В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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    Косачев назвал срок ратификации ДСНВ Федеральным собранием

       26 января 2021, 22:59
    Фото: Federation Council of Russia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

    «Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра (27 января)», – приводит слова Косачева ТАСС.

    Глава комитета СФ по международным делам выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания «не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», – добавил Косачев.

    Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

    Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ.

    В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

    В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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