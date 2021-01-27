Юрист предсказал замену условного срока Навальному на реальный

Суд обязательно заменит условное наказание Алексею Навальному на реальное: такое решение будет логичным и обоснованным, поскольку своим поведением блогер сделал для этого все возможное, считает юрист Илья Ремесло.

«На мой взгляд, суд ему обязательно заменит условное наказание на реальное, и это никак не связано с субботним несогласованным митингом. Там и без этого у него накопилось достаточно всего: Навальный не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, не отмечался там, неоднократно совершал административные правонарушения все это время. Он сделал все, чтобы в соответствии с законом ему сейчас было назначено реальное лишение свободы», – приводит его слова РАПСИ.

Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. По данным ФСИН, в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определенные дни. При этом, сообщили в ведомстве, сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы

Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным. «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», – заявил Краснов.

Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы.